89 yabancı personel katıldı! İzmir Körfezi’nde uluslararası tatbikat





Tatbikat sonrasında açıklamalarda bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, "Nusret Uluslararası Mayın Harbi Tatbikatı, katılımcı birlik ve komutanlıkların mayın harbi alanındaki planlama icra ve kıymetlendirme yeteneklerini geliştirmek, Türk Deniz Kuvvetleri ile dost ve müttefik deniz kuvvetleri arasındaki işbirliğini ve birlikte çalışabilirliği artırmak maksadıyla icra edilen uluslararası bir tatbikat olup, aynı zamanda tehditlere karşı harbe hazırlığımızı sınadığımız ve geleceğin mayın harbi yeteneklerini geliştirmeye yönelik tecrübeler kazandığımız önemli bir platformdur. Türk Deniz Kuvvetleri mayın harbi konusunda dünyadaki en tecrübeli deniz kuvvetleridir. Çünkü Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Karadeniz'e yüzlerce mayın döküldü. Karadeniz'e dökülen mayınlardan sahilimize gelen mayınları tespit ediyor ve imha ediyoruz. Aynı zamanda Karadeniz'deki kontrolden çıkmış kamikaze insansız deniz araçlarını, insansız suüstü araçlarını ve bütün patlayıcıları, kontrolden çıkıp denize düşmüş olan insansız hava araçlarını, kontrolden çıkıp sahilimize gelen mayınları tespit edip imha ediyoruz. Dolayısıyla mayın harbi konusunda dünyadaki en iyi ve en tecrübeli deniz kuvvetleri Türk Deniz Kuvvetleri'dir" diye konuştu.



Denizlerin dünya ticaretinin ve enerji nakil hatlarının temel güzergahı olduğunu belirten Tatlıoğlu, "Hürmüz ve Babülmendep boğazları gibi stratejik geçiş noktalarında ortaya çıkabilecek mayın tehdidi deniz trafiğinin aksamasına, enerji ve ticaret akışının sekteye uğramasına ve küresel ekonomik istikrarın olumsuz etkilenmesine neden olabilecek riskleri ortaya çıkarmaktadır. İnsansız deniz araçları, otonom sualtı araçları ve uzaktan kumandalı sistemler ise bu listenin azaltılmasında önemli imkanlar sunmaktadır. Yeni nesil mayın avlama gemisi konsepti, mayın harbi faaliyetlerinin insansız sistemlerle desteklenmesi, tehlikeli sahalarda personel kullanımının azaltılması, görevlerin daha emniyetli ve etkin şekilde icra edilmesi bakımından çok önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.