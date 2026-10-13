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Haberler İzmir İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 EKİM | GDZ ELEKTRİK DUYURDU: İZMİR'DE

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 EKİM | GDZ ELEKTRİK DUYURDU: İZMİR'DE

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in 12 ilçesinde saatlerce sürecek elektrik kesintisi yaşanacak. GDZ Elektrik kesinti yaşanacak ilçeleri ve saatlerini duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 14 Ekim Çarşamba İzmir elektrik kesintisi planı...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in 11 ilçesinde saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde kesinti yaşanacak? İşte 14 Ekim Çarşamba İzmir elektrik kesintisi planı...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 EKİM

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3834254

Atatürk

Siteler

09:00 - 13:00

Horozgediği

10:00 - 16:00

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3835936

Yakacık

09:30 - 17:30

Yeşilova

09:00 - 17:00

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3836363

Rafet Paşa

09:30 - 15:30

Gökdere

09:30 - 15:30

ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3836493

Fahrettinpaşa

09:00 - 17:00

ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3836495

İsmet İnönü

09:00 - 17:00

FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3836419

Fatih

Fevzi Çakmak

İsmetpaşa

Atatürk

09:00 - 17:00

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3836064

Mustafa Kemal

09:00 - 14:00

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3836388

Bademli

09:00 - 17:00

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3834307

Adnan Menderes

12:00 - 15:00

Atatürk

09:00 - 13:00

4 Eylül

09:00 - 15:00

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3835223

Torasan

10:00 - 15:00

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3835161

29 Ekim

09:00 - 17:00

Fırat

09:00 - 13:00

Hürriyet

09:00 - 13:00

ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3834972

Atatürk

09:00 - 12:00

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