İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 EKİM | GDZ ELEKTRİK DUYURDU: İZMİR'DE

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in 11 ilçesinde saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde kesinti yaşanacak? İşte 14 Ekim Çarşamba İzmir elektrik kesintisi planı...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 EKİM
ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3834254
Atatürk
Siteler
09:00 - 13:00
Horozgediği
10:00 - 16:00
BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3835936
Yakacık
09:30 - 17:30
Yeşilova
09:00 - 17:00
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3836363
Rafet Paşa
09:30 - 15:30
Gökdere
09:30 - 15:30
ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3836493
Fahrettinpaşa
09:00 - 17:00
ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3836495
İsmet İnönü
09:00 - 17:00
FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3836419
Fatih
Fevzi Çakmak
İsmetpaşa
Atatürk
09:00 - 17:00
KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3836064
Mustafa Kemal
09:00 - 14:00
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3836388
Bademli
09:00 - 17:00
TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3834307
Adnan Menderes
12:00 - 15:00
Atatürk
09:00 - 13:00
4 Eylül
09:00 - 15:00
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3835223
Torasan
10:00 - 15:00
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3835161
29 Ekim
09:00 - 17:00
Fırat
09:00 - 13:00
Hürriyet
09:00 - 13:00