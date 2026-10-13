İzmir Valisi Elban vatandaşları afetlere karşı uyardı: 'Hem psikolojik hem de fiziki olarak kendimizi afetlere hazır hissetmek durumundayız'

'HER SANİYE AFETE MARUZ KALABİLİRİZ'

Stantları gezen Vali Elban, "Bugün dolayısıyla 81 ilimizde farklı etkinlikler yapılıyor. Biz de ilimizde gönüllü kuruluş ve STK'larımızın akredite olmuş ekipleriyle farkındalık oluşturduk. Her saniye afete maruz kalabiliriz. Önemli konu, afet gelmeden hazırlıklı olmak. Hem psikolojik hem de fiziki olarak kendimizi afetlere hazır hissetmek durumundayız. Hazırlıklarımızın da tam olması lazım. Allah korusun bir afet durumunda hem kamu hem de sivil bu konuda çalışacak arama kurtarma ekiplerinin de ne derece hazırlıklı ne derece yetkin olduklarını da görmelerini istiyoruz. Tüm İzmirli hemşehrilerimizi de bu alanda yapılan çalışmaları görmeye ve kendilerini de olası bir afetle ilgili hem psikolojik olarak hem de fiziki olarak hazır olmaya ve bu tür yapılan çalışmalara da destek olup, resmi hem de sivil toplum kuruluşlarıyla irtibatlı olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.