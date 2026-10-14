CEMİL TUGAY'DAN İLK MEGA PROJE! İZMİR KÖRFEZİ'NE TÜP GEÇİT YAPILACAK

İzmir'de Karşıyaka ile Konak'ı Körfez'in altından birbirine bağlaması planlanan demiryolu tüp geçidi hayata geçirildiğinde, Mavişehir'den Gaziemir'e kadar kesintisiz metro ulaşımının önü açılacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, proje için hazırlık yürüttüklerini ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini açıkladı.
İZMİR KÖRFEZİ'NİN ALTINDAN YENİ ULAŞIM HATTI
İzmir'de özellikle yoğun saatlerde yaşanan trafik ve ulaşım sorunlarına çözüm arayışları sürerken, kentin iki yakasını deniz altından birbirine bağlayacak tüp geçit projesi İzmirlileri sevindirdi.
Projenin hayata geçirilmesi durumunda, Körfez'in iki yakası arasında raylı sistem bağlantısı kurulması ve kent içindeki ulaşım alternatiflerinin artırılması hedefleniyor.
Cemil Tugay'ın açıkladığı projede en dikkat çeken ayrıntılardan biri, tüp geçit hattının Üçyol'a bağlanması. Bu bağlantının sağlanmasıyla Mavişehir'den Gaziemir'e kadar kesintisiz metro ulaşımının mümkün olması amaçlanıyor.