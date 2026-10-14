CEMİL TUGAY'DAN İLK MEGA PROJE! İZMİR KÖRFEZİ'NE TÜP GEÇİT YAPILACAK

İzmir'de Karşıyaka ile Konak'ı Körfez'in altından birbirine bağlaması planlanan demiryolu tüp geçidi hayata geçirildiğinde, Mavişehir'den Gaziemir'e kadar kesintisiz metro ulaşımının önü açılacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, proje için hazırlık yürüttüklerini ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini açıkladı.