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Haberler İzmir İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 EKİM | GEDİZ ELEKTRİK İZMİRLİLERİ UYARDI: 8 SAAT BOYUNCA İZMİR'DE ELEKTRİK OLMAYACAK!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 EKİM | GEDİZ ELEKTRİK İZMİRLİLERİ UYARDI: 8 SAAT BOYUNCA İZMİR'DE ELEKTRİK OLMAYACAK!

İzmir son dakika haberleri... İzmir'de saatler sürecek elektrik kesintileri GDZ Elektrik tarafından İzmirlilere duyuruldu. 16 İlçede yaşanacak kesintiler tek tek ilçe ilçe vatandaşlar için açıklandı. Peki 15 Ekim Perşembe günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik olmayacak? İzmir'de elektrikler saat kaçta gelecek? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İzmir son dakika haberleri... İzmir'de saatler sürecek elektrik kesintileri GDZ Elektrik tarafından İzmirlilere duyuruldu. 16 İlçede yaşanacak kesintiler tek tek ilçe ilçe vatandaşlar için açıklandı. Peki 15 Ekim Perşembe günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik olmayacak? Saat kaçta elektrikleri gelecek? İşte detaylar...

ALİAĞA / İZMİR

09:00 - 15:00

Güzelhisar

Kurtuluş

Örnekkent

10:00 - 13:00

Atatürk

BAYINDIR / İZMİR

09:00 - 17:00

Yeşilova

10:00 - 16:00

Çırpı Cami

İbrahimçavuş

Mektep

Necati Uza

09:00 - 17:00

Zeytinova

BERGAMA / İZMİR

09:00 - 13:00

Zeytindağ

14:00 - 18:00

Sağancı

10:00 - 18:00

Dağıstan

BORNOVA / İZMİR

09:30 - 15:30

Gökdere

08:30 - 13:30

Birlik

Koşukavak

13:00 - 17:00

Merkez

21:00 - 05:00

Kazımdirik

DİKİLİ / İZMİR

14:00 - 18:00

Cumhuriyet

İslamlar

İsmetpaşa

Kabakum

Kıroba

Kızılçukur

Kocaoba

Mazılı

Salimbey

FOÇA / İZMİR

09:00 - 17:00

Atatürk

KINIK / İZMİR

10:00 - 18:00

Fatih

Osmaniye

Poyracık

MENEMEN / İZMİR

09:00 - 15:00

Fatih

Yıldırım

ÖDEMİŞ / İZMİR

10:00 - 14:00

Balabanlı

Bozcayaka

Kazanlı

09:00 - 17:00

Ertuğrul

Gereli

Kışla

Kurucuova

Mescitli

Ovakent

Türkönü

TİRE / İZMİR

10:00 - 14:00

Yeğenli

09:00 - 17:00

İbni Melek

İbni Melek OSB

Karateke, Toki

URLA / İZMİR

09:30 - 17:30

Altıntaş

İçmeler

Kuşçular

Sıra

BUCA / İZMİR

09:00 - 13:00

Atatürk

Yıldız

09:00 - 13:00

Adatepe

09:00 - 16:00

29 Ekim

Kaynaklar Merkez

09:00 - 12:00

Yiğitler

KONAK / İZMİR

09:00 - 12:00

Güzelyalı

ÇİĞLİ / İZMİR

09:00 - 14:00

Maltepe

09:00 - 14:00

Aydınlıkevler

Maltepe

BAYRAKLI / İZMİR

21:00 - 05:00

Mansuroğlu

KARABAĞLAR / İZMİR

09:00 - 15:00

Çalıkuşu

Cennetoğlu

09:30 - 14:00

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