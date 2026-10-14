İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 EKİM | GEDİZ ELEKTRİK İZMİRLİLERİ UYARDI: 8 SAAT BOYUNCA İZMİR'DE ELEKTRİK OLMAYACAK!

İzmir son dakika haberleri... İzmir'de saatler sürecek elektrik kesintileri GDZ Elektrik tarafından İzmirlilere duyuruldu. 16 İlçede yaşanacak kesintiler tek tek ilçe ilçe vatandaşlar için açıklandı. Peki 15 Ekim Perşembe günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik olmayacak? Saat kaçta elektrikleri gelecek? İşte detaylar...
ALİAĞA / İZMİR
09:00 - 15:00
Güzelhisar
Kurtuluş
Örnekkent
10:00 - 13:00
Atatürk
BAYINDIR / İZMİR
09:00 - 17:00
Yeşilova
10:00 - 16:00
Çırpı Cami
İbrahimçavuş
Mektep
Necati Uza
09:00 - 17:00
Zeytinova
BERGAMA / İZMİR
09:00 - 13:00
Zeytindağ
14:00 - 18:00
Sağancı
10:00 - 18:00
Dağıstan
BORNOVA / İZMİR
09:30 - 15:30
Gökdere
08:30 - 13:30
Birlik
Koşukavak
13:00 - 17:00
Merkez
21:00 - 05:00
Kazımdirik
DİKİLİ / İZMİR
14:00 - 18:00
Cumhuriyet
İslamlar
İsmetpaşa
Kabakum
Kıroba
Kızılçukur
Kocaoba
Mazılı
Salimbey
FOÇA / İZMİR
09:00 - 17:00
Atatürk
KINIK / İZMİR
10:00 - 18:00
Fatih
Osmaniye
Poyracık
MENEMEN / İZMİR
09:00 - 15:00
Fatih
Yıldırım
ÖDEMİŞ / İZMİR
10:00 - 14:00
Balabanlı
Bozcayaka
Kazanlı
09:00 - 17:00
Ertuğrul
Gereli
Kışla
Kurucuova
Mescitli
Ovakent
Türkönü
TİRE / İZMİR
10:00 - 14:00
Yeğenli
09:00 - 17:00
İbni Melek
İbni Melek OSB
Karateke, Toki
URLA / İZMİR
09:30 - 17:30
Altıntaş
İçmeler
Kuşçular
Sıra
BUCA / İZMİR
09:00 - 13:00
Atatürk
Yıldız
09:00 - 13:00
Adatepe
09:00 - 16:00
29 Ekim
Kaynaklar Merkez
09:00 - 12:00
Yiğitler
KONAK / İZMİR
09:00 - 12:00
Güzelyalı
ÇİĞLİ / İZMİR
09:00 - 14:00
Maltepe
09:00 - 14:00
Aydınlıkevler
Maltepe
BAYRAKLI / İZMİR
21:00 - 05:00
Mansuroğlu
KARABAĞLAR / İZMİR
09:00 - 15:00
Çalıkuşu
Cennetoğlu
09:30 - 14:00
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