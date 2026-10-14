İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 EKİM | GEDİZ ELEKTRİK İZMİRLİLERİ UYARDI: 8 SAAT BOYUNCA İZMİR'DE ELEKTRİK OLMAYACAK!

İzmir son dakika haberleri... İzmir'de saatler sürecek elektrik kesintileri GDZ Elektrik tarafından İzmirlilere duyuruldu. 16 İlçede yaşanacak kesintiler tek tek ilçe ilçe vatandaşlar için açıklandı. Peki 15 Ekim Perşembe günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik olmayacak? Saat kaçta elektrikleri gelecek? İşte detaylar...



ALİAĞA / İZMİR

09:00 - 15:00

Güzelhisar

Kurtuluş

Örnekkent

10:00 - 13:00

Atatürk