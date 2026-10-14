İzmir'de fırtınanın bilançosu sabah ortaya çıktı: Meğer iki gün önce...

Otomobillerden birisinin dedesine ait olduğunu belirten Ege Denizaslanı (30), AA muhabirine, aracı 2 gün önce park ettiğini söyledi.

Durumu sabah uyandığında evinin balkonundan gördüğünü anlatan Denizaslanı, "Ekiplere haber verdik. Çalışma yapıyorlar. Dedemin arabası ama ben kullanıyorum. Oldu, yapacak bir şey yok." dedi.