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Haberler İzmir İzmir'de fırtınanın bilançosu sabah ortaya çıktı: Meğer iki gün önce...

İzmir'de fırtınanın bilançosu sabah ortaya çıktı: Meğer iki gün önce...

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde gece etkili olan kuvvetli rüzgar, park halindeki 4 otomobile zarar verdi. Araçların üzerine devrilen ağacın kaldırılması için ekipler seferber olurken, sabah balkonundan dışarı bakan bir vatandaş dedesine ait otomobilin de zarar gördüğünü fark etti. İşte detaylar...

AA

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İzmir Karşıyaka'da Hidayet Erzeybek Caddesi'ndeki ağaç, gece kuvvetli rüzgarın etkisiyle park halindeki araçların üzerine devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ile Karşıyaka Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri caddeyi bir süre trafiğe kapattı. Belediye ekipleri de ağacı keserek dalları kaldırdı. Otomobillerde hasar oluştuğu görüldü.

Otomobillerden birisinin dedesine ait olduğunu belirten Ege Denizaslanı (30), AA muhabirine, aracı 2 gün önce park ettiğini söyledi.

Durumu sabah uyandığında evinin balkonundan gördüğünü anlatan Denizaslanı, "Ekiplere haber verdik. Çalışma yapıyorlar. Dedemin arabası ama ben kullanıyorum. Oldu, yapacak bir şey yok." dedi.

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