SON DAKİKA: İzmir dahil 3 ilde FETÖ'nün finans ağına 4 ayrı operasyon: 35 şüpheliden 33'ü gözaltında

DEAŞ'IN FİNANSMANINA YÖNELİK OPERASYON



Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ise Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçu çerçevesinde DEAŞ terör örgütünün finansmanına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



"TERÖR ÖRGÜTLERİNİN FİNANS KAYNAKLARINI KURUTMAYA DEVAM EDECEĞİZ"



Soruşturmaları titizlikle yürüten Eskişehir, İzmir ve Ağrı Cumhuriyet başsavcılıklarına, il emniyet müdürlüklerine, jandarma komutanlıklarına ve operasyonlarda görev alan kamu görevlilerine teşekkür eden Gürlek, terör örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması ve yasa dışı para akışlarının ortaya çıkarılması için mücadelenin süreceğini vurguladı.



Gürlek, "Kim hangi şirketin, hangi finansal ilişkinin veya hangi yapının arkasına saklanırsa saklansın; terör örgütlerinin finans kaynaklarını kurutmaya, yasa dışı para akışlarını ortaya çıkarmaya ve örgütsel yapılanmalarını tüm unsurlarıyla çökertmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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