Düğünde havaya ateş açan 14 kişi yakalandı

İZMİR'İN Foça ilçesinde bir düğünde havaya ateş açılmasına ilişkin sosyal medyada yer alan görüntülerle ilgili düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Ekim'de Bağarası Mahallesi'ndeki bir düğünde havaya ateş açıldığına dair sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine çalışma başlattı. Foça ve Aliağa ilçelerinde düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 pompalı tüfek, 4 av tüfeği, 159 tabanca fişeği, 10 tüfek kartuşu ve 1 pala ele geçirildi.