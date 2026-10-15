İZMİR ANNE KART BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İzmir Anne Kart başvurusu yapmak isteyen anneler, 2026 yılına ilişkin başvuru sürecini ve yararlanma koşullarını merak ediyor. İzmir'de annelere yönelik sunulan desteklerden faydalanmak isteyen vatandaşlar, başvuru kanalları, gerekli belgeler ve kartın kullanım koşulları hakkında bilgi arıyor. Peki, İzmir Anne Kart başvurusu nereden ve nasıl yapılır? Anne Kart kimlere verilir?
ANNE KART'TAN KİMLER YARARLANABİLİR ?
-Sosyal yardım alan ve hanesinde 0-48 ay (0-4 yaş) arası çocuk bulunan anneler yararlanabilir. Ayrıca, başvuru babanın üzerine yapılmışsa 10 kontörlük destekten faydalanılabilir. 48-60 ay (4-5 yaş) arası çocuk bulunan ailelere de 10 kontör tanımlanır.
ANNE KART'A NASIL BAŞVURULUR ?
-Başvuru Sosyal Yardım başvurusu olarak alınıp. Sistem tarafından uygunluk kriterlerini karşılayan vatandaşlar otomatik olarak değerlendirilir ve destek kapsamına alınır.
KARTI NEREDEN TESLİM ALABİLİRİM ?
-Toplu SMS gönderimi sonrasında, en yakın İzmirim Kart basım merkezine T.C. kimliğinizle birlikte giderek kartınızı teslim alabilirsiniz.
ANNE KART SADECE ANNEYE Mİ VERİLİR ?
-Evet. Kart, hanede çocuklu annenin adına tanımlanır. Ancak bazı durumlarda, babaya tanımlı sosyal yardım üzerinden de 10 kontörlük destek sağlanabilir.
KART HER AY AYNI MİKTARDA MI YÜKLENİR ?
Evet. Destek her ay belirlenen kontör miktarı kadar tamamlanarak yüklenir. Önceki aydan kullanılmayan kontörler bir sonraki aya devretmez.
ANNE KART'I KİM KULLANABİLİR ?
-Kart, yalnızca çocuk ebeveynin yanında bulunduğu zamanlarda kullanılabilir.