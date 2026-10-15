Haberler İzmir İZMİR ANNE KART BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? İZMİR ANNE KART BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? İzmir’de yaşayan annelerin yakından takip ettiği İzmir Anne Kart başvurusu, başvuru şartları ve kartın sunduğu imkanlarla araştırılıyor. İzmir Anne Kart almak isteyen vatandaşlar, başvurunun nasıl yapıldığını, kimlerin yararlanabildiğini ve gerekli belgeleri araştırıyor. Peki, İzmir Anne Kart başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar... HABER MERKEZİ









İzmir Anne Kart başvurusu yapmak isteyen anneler, 2026 yılına ilişkin başvuru sürecini ve yararlanma koşullarını merak ediyor. İzmir'de annelere yönelik sunulan desteklerden faydalanmak isteyen vatandaşlar, başvuru kanalları, gerekli belgeler ve kartın kullanım koşulları hakkında bilgi arıyor. Peki, İzmir Anne Kart başvurusu nereden ve nasıl yapılır? Anne Kart kimlere verilir?

ANNE KART'TAN KİMLER YARARLANABİLİR ?

-Sosyal yardım alan ve hanesinde 0-48 ay (0-4 yaş) arası çocuk bulunan anneler yararlanabilir. Ayrıca, başvuru babanın üzerine yapılmışsa 10 kontörlük destekten faydalanılabilir. 48-60 ay (4-5 yaş) arası çocuk bulunan ailelere de 10 kontör tanımlanır. ANNE KART'A NASIL BAŞVURULUR ?

-Başvuru Sosyal Yardım başvurusu olarak alınıp. Sistem tarafından uygunluk kriterlerini karşılayan vatandaşlar otomatik olarak değerlendirilir ve destek kapsamına alınır.