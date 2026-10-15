İzmir için Ankara mesaisi

Ankara temasları kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu 'nu ziyaret eden Tugay, İzmir'in öncelikli ihtiyaçlarını doğrudan kabine üyelerine iletti. Görüşmelerin ana gündem maddelerini İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarında kullanılmak üzere onay bekleyen dış krediler, İzmir Körfezi 'nin temizliği ve altyapı modernizasyonu oluşturdu. Kent genelindeki kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması, İkinci Çevre Yolu projesi ve kentin iki yakasını bağlamayı hedefleyen Körfez Tüp Geçit Projesi başta olmak üzere ulaşım yatırımlarının bakanlık desteğiyle öne çekilmesi masadaki kritik başlıklar arasında yer aldı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE KÖRFEZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile yapılan görüşmede ağırlıklı olarak kentsel dönüşüm, çevre ve kredi onay süreçleri masaya yatırıldı. Karabağlar bölgesinde yer alan yaklaşık 440 hektarlık devasa alandaki kentsel dönüşüm tıkanıklıkları, imar planı süreçleri ve hak sahipleriyle yürütülen çalışmalar değerlendirilerek riskli binaların dönüşümü ile olası İzmir depremine hazırlık amacıyla bakanlık ile koordineli hareket edilmesi kararlaştırıldı. İzmir Körfezi'ndeki kirlilik ve koku sorununun çözümü için sirkülasyon kanalları, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının ayrıştırılması projelerine bakanlıktan teknik ve finansal destek talep edildi. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı, arıtma ve kentsel yatırımlarında kullanılmak üzere uluslararası finans kuruluşlarından sağladığı ve onay bekleyen kredi dosyalarının hızlandırılması istendi.