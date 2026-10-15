İZSU DUYURDU: İZMİR'DE 6 SAAT SU YOK! | İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de son dakika haberleri...İzmir'de yaşanacak su kesintileri İZSU tarafından İzmirlilere duyuruldu. 15 Ekim Perşembe günü İzmir'de yaşanacak su kesintileri ilçe ilçe paylaşıldı. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...