İZSU DUYURDU: İZMİR'DE 6 SAAT SU YOK! | İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de son dakika haberleri...İzmir'de yaşanacak su kesintileri İZSU tarafından İzmirlilere duyuruldu. 15 Ekim Perşembe günü İzmir'de yaşanacak su kesintileri ilçe ilçe paylaşıldı. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...
ÇİĞLİ İZKENT, ÇAĞDAŞ, EGEKENT 15.10.2026 - 21:00 16.10.2026 - 06:00
BUCA YİĞİTLER 15.10.2026 saat 11:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA BOSTANLI 15.10.2026 saat 23:59 ile 16.10.2026 saat 06:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
NARLIDERE ÇAMTEPE 15.10.2026 saat 11:36 ile 13:36 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
TİRE GÖKÇEN 15.10.2026 saat 10:20 ile 13:20 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI İNÖNÜ 15.10.2026 saat 10:37 ile 13:37 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
URLA ALTINTAŞ, CAMİATİK, NAİPLİ, SIRA, YELALTI, YENİCE 15.10.2026 saat 10:24 ile 17:24 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.
ÇİĞLİ YAKAKENT 15.10.2026 saat 11:24 ile 15:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.