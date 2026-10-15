Haberler İzmir SON DAKİKA: İzmir'de dehşet! Para tartışması kanlı bitti: 28 yaşındaki kadın öldürüldü SON DAKİKA: İzmir'de dehşet! Para tartışması kanlı bitti: 28 yaşındaki kadın öldürüldü Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Çeşme ilçesinde, aralarında çıkan tartışma sonrası 28 yaşındaki kadın sırtından tabancayla vurularak öldürüldü. Olayın ardından kaçan şüpheliler Urla'da suç aletiyle birlikte yakalandı. İHA









Son dakika İzmir haberleri... Olay, Çeşme Alaçatı'da meydana geldi. İddiaya göre, 28 yaşındaki Pınar Güneş ile Y.U. ve A.M. arasında henüz belirlenemeyen bir noktada görüşme gerçekleşti.

Görüşme sırasında Güneş'in şüphelilerin ilişki talebini kabul etmeyerek daha fazla para istemesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, sırtından tabancayla ateş edilen Güneş ağır yaralanırken 2 kişi olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Güneş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.