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Haberler İzmir SON DAKİKA: İzmir'de dehşet! Para tartışması kanlı bitti: 28 yaşındaki kadın öldürüldü

SON DAKİKA: İzmir'de dehşet! Para tartışması kanlı bitti: 28 yaşındaki kadın öldürüldü

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Çeşme ilçesinde, aralarında çıkan tartışma sonrası 28 yaşındaki kadın sırtından tabancayla vurularak öldürüldü. Olayın ardından kaçan şüpheliler Urla'da suç aletiyle birlikte yakalandı.

İHA

Giriş Tarihi:

Son dakika İzmir haberleri... Olay, Çeşme Alaçatı'da meydana geldi. İddiaya göre, 28 yaşındaki Pınar Güneş ile Y.U. ve A.M. arasında henüz belirlenemeyen bir noktada görüşme gerçekleşti.

Görüşme sırasında Güneş'in şüphelilerin ilişki talebini kabul etmeyerek daha fazla para istemesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, sırtından tabancayla ateş edilen Güneş ağır yaralanırken 2 kişi olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Güneş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİLER URLA'DA YAKALANDI

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Y.U. ve A.M., Urla'nın Zeytinler mevkiinde Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olayda kullandıkları suç aleti tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Zeytinler'de yakalanan zanlılar, adli işlemleri yürütülmek üzere Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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