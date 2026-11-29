Türkiye'de hangi mesleğin daha fazla kazandırdığı kadar, hangi şehirde hangi iş kolunun öne çıktığı da merak konusu oldu. 81 ili kapsayan ve şehirlerin ekonomik potansiyellerine göre hazırlanan meslek listesi, Ege Bölgesi'ndeki dikkat çekici sonuçlarıyla gündeme geldi.
Sanayi, tarım, ihracat ve turizmin güçlü olduğu Ege kentlerinde kazanç kapıları da birbirinden ayrıldı. İzmir'de liman işletmeciliği öne çıkarken Muğla'da marina işletmeciliği, Aydın'da ise zeytinyağı üreticiliği listenin dikkat çeken meslekleri arasında yer aldı.
İZMİR'DE EN ÇOK KAZANDIRAN MESLEK BELLİ OLDU
Ege Bölgesi'nin en büyük kentlerinden İzmir'de listenin zirvesinde liman işletmeciliği yer aldı. Kentin uluslararası ticaretteki konumu, limanları ve lojistik faaliyetleri bu mesleğin öne çıkmasında etkili olan unsurlar arasında gösterildi.
İzmir'in ardından Ege'nin diğer şehirlerinde de birbirinden farklı meslekler dikkat çekti. Özellikle turizm ve sanayi alanındaki faaliyetler, bazı kentlerin kazanç haritasını şekillendirdi.
EGE İLLERİNDE EN ÇOK KAZANDIRDIĞI BELİRTİLEN MESLEKLER
81 ilin gelir haritasında Ege Bölgesi'ndeki şehirler için öne çıkarılan meslekler şöyle sıralandı:
İZMİR
Liman işletmecisi
MUĞLA
Marina işletmecisi
Afyonkarahisar
Mermer ocak işletmecisi
KÜTAHYA
Porselen sanayicisi
UŞAK
Geri dönüşüm sanayicisi
BALIKESİR
Rüzgar enerjisi uzmanı
EGE'DE KAZANÇ KAPILARI ŞEHİRLERİN EKONOMİK GÜCÜNE GÖRE DEĞİŞİYOR
Listede ortaya çıkan tablo, Ege Bölgesi'nin ekonomik çeşitliliğini de gözler önüne serdi. İzmir ve Muğla'da deniz ticareti ile turizm bağlantılı işletmeler öne çıkarken Aydın'da tarımsal üretim, Denizli'de ise tekstil ihracatı dikkat çekti.
Manisa'nın sanayi üretimi, Afyonkarahisar'ın mermer sektörü, Kütahya'nın porselen sanayisi ve Uşak'ın geri dönüşüm faaliyetleri de bölgedeki farklı kazanç alanlarını ortaya koydu.
Ancak bu listeyi doğrudan maaş sıralaması olarak değerlendirmemek gerekiyor. Çünkü üreticilik, ihracatçılık ve işletmecilik gibi faaliyetlerde gelir; işletmenin büyüklüğüne, üretim kapasitesine, maliyetlere ve piyasa koşullarına göre değişebiliyor. Dolayısıyla sıralama, her çalışanın bu mesleklerde aynı geliri elde ettiği anlamına gelmiyor.