Doktorluk, öğretmenlik değil! İzmir ve Ege'de en çok kazandıran meslekler şaşırttı! Ege'de kimsenin bilmediği kazanç kapıları...

Türkiye 'de hangi mesleğin daha fazla kazandırdığı kadar, hangi şehirde hangi iş kolunun öne çıktığı da merak konusu oldu. 81 ili kapsayan ve şehirlerin ekonomik potansiyellerine göre hazırlanan meslek listesi, Ege Bölgesi 'ndeki dikkat çekici sonuçlarıyla gündeme geldi.

Sanayi, tarım, ihracat ve turizmin güçlü olduğu Ege kentlerinde kazanç kapıları da birbirinden ayrıldı. İzmir'de liman işletmeciliği öne çıkarken Muğla'da marina işletmeciliği, Aydın'da ise zeytinyağı üreticiliği listenin dikkat çeken meslekleri arasında yer aldı.

İZMİR'DE EN ÇOK KAZANDIRAN MESLEK BELLİ OLDU

Ege Bölgesi'nin en büyük kentlerinden İzmir'de listenin zirvesinde liman işletmeciliği yer aldı. Kentin uluslararası ticaretteki konumu, limanları ve lojistik faaliyetleri bu mesleğin öne çıkmasında etkili olan unsurlar arasında gösterildi.