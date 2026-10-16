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Haberler İzmir Düğün değil cephanelik! İzmir'de tetiğe basanlar cezaevini boyladı

Düğün değil cephanelik! İzmir'de tetiğe basanlar cezaevini boyladı

Son dakika İzmir haberleri... Ne çocuk dinlediler ne de yaşlı; davetlilerin dehşet dolu bakışları arasında tetiğe basıp durdular... Foça’da silah seslerinin yankılandığı düğün sonrası güvenlik güçleri düğmeye bastı. Düğünde havaya ateş açılmasına ilişkin düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 zanlıdan 7'si tutuklandı.

AA

Giriş Tarihi:

Son dakika İzmir haberleri... Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düğünde havaya ateş açıldığına dair sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı. Şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 7'si ise serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Foça'da 10 Ekim'de bir düğünde havaya ateş açılmasına ilişkin dün sosyal medyada yer alan görüntülerin ardından Foça ve Aliağa ilçelerinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 14 zanlı gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin evlerindeki aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 pompalı tüfek, 4 av tüfeği, 159 tabanca fişeği, 10 tüfek kartuşu ve 1 pala ele geçirilmişti.

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