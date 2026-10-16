SON DAKİKA: İzmir'de Üzümcü skandalı! “Mağduru oynuyordu, maaşı 300 bin liraydı!”

Yalnızca bununla da kalmadı. Üzümcü, kendi için Alsancak 'tan 3+1, yardımcısı Harun Bey için de 2+1 dayalı döşeli daire istemişti. Belediyeden 3 araba için otoparkı ücretsiz kullanmak da istedi. Onlarca insanı mağdur etti ama hâlâ kendisi mağdurmuş gibi davranıyor. Halbuki kurumu her açıdan büyük zarara uğrattı.

"Eski genel sanat yönetmenimiz Yücel Erten 36 bin lira maaşla ayrıldı tiyatrodan. Bir ay sonra aynı göreve gelen Üzümcü ise Erten'in neredeyse on katı maaş aldı.

Daha önce ne genel sanat yönetmeliği yapmış ne de tiyatro yönetmenliği yapmış biri gelip İzmir'de genel sanat yönetmenliği koltuğuna oturdu. Liyakat sahibi olmadığı halde… Bir de şunu söylemek isterim, beni tiyatrodan attıktan sonra 'Faşizmin en iyi bildiği şey, sanatın ve sanatçının ekmeğiyle oynamaktır' diye demeç verdi.

SOLCULUKLA İLGİSİ YOK

Gerçekten şaka gibi bir açıklama yaptı. Üzümcü'nün solculukla falan hiç alakası yok. Kendini öyle gösteriyor ama gerçek kişiliğini hepimiz bizzat gördük." Üzümcü'nün 'solcu' edebiyatının da yaldızları tiyatrodaki icraatlarından sonra döküldü desek yeridir. Takke düşüp kel göründü yani…

Kendi küçük saltanatlarında hak, hukuk tanımayanların, başkalarına 'hak, hukuk, adalet' dersi vermeye hakkı yok. Sosyal medyada solculuk oynayıp, güç eline geçince de söylemlerinin tam tersi bir tavır sergileyen Üzümcü'nün maskesi bu istifayla bir kez daha düşmüş oldu.