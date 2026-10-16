Yeni Parti’de sandık kavgası

YENİ Parti İzmir İl Başkanlığı önseçimine sayılı günler kala flaş bir gelişme yaşandı. 18 Ekim günü yapılacak önseçime İzmir eski Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu aday olarak girme kararı aldı. İl Başkanı Çağatay Güç 'e rakip olarak çıkacak Kocaoğlu adaylığına ilişkin bir açıklama yaptı. Kocaoğlu açıklamasında, adaylığının 'tarihi bir görev' olduğunu vurgulayarak, "İzmirlilerin hassasiyetlerini ve önceliklerini iyi bilen, İzmirlilerle aynı dili konuşan, kentin sorunlarına ve çözümlerine vakıf, sorumluluk üstlenecek güçlü bir yönetim oluşturabilmek için İl Başkanlığına adaylığımı açıklıyorum. Pazar günü yapılacak önseçimde tüm Yeni Parti üyelerini oy kullanmaya davet ediyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

GÜÇ'E REST ÇEKMİŞTİ

GEÇTİĞİMİZ haftalarda Urla İlçe Kongresi'nde Çağatay Güç'ü yaylım ateşine tutan Kocaoğlu, "İzmir'in kedi olmadan fare yakalamaya çalışan bir il başkanından acilen kurtulması gerekmektedir. Çıkartın adayınızı, ben ölümüne yanınızdayım" ifadeleriyle gündem olmuştu. Güç'ün uzlaşıdan uzak tutum ve kararları sebebiyle İzmir il örgütünün de uzun süredir adeta ikiye bölündüğü ve Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin'e de çok sayıda şikâyetin iletildiği bildirildi.

ÖNSEÇİM HAFTA SONU

YENİ Parti İzmir İl Başkanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla önseçim ve il kongresi takvimini duyurdu. Adayların açıklamalarını yapacağı program yarın saat 10.00-18.00 arasında Bayraklı Tepekule Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. İl başkanının belirleneceği önseçimde oy kullanma işlemi ise 18 Ekim Pazar günü saat 09.00-18.00 arasında, ilçe başkanlıkları tarafından belirlenen adreslerde yapılacak. Partinin 1. Olağan İzmir İl Kongresi'nin de 25 Ekim Pazar günü saat 10.00-18.00 arasında Bayraklı Tepekule Kongre Merkezi'nde düzenleneceği bildirildi.