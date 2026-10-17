GEDİZ ELEKTRİK İZMİRLİLERİ UYARDI! İZMİR'İN HANGİ İLÇELERİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR? 18 EKİM İZMİR İLÇE İLÇE ELEKTRİK KESİNTİLERİ

İzmir son dakika haberleri...İzmir'de yaşayan vatandaşları yakından ilgilendiren elektrik kesintileri belli oldu. GDZ Elektrik'in duyurusuyla birlikte gözler kesintiden etkilenecek bölgelere çevrildi. Peki, İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak, elektrikler ne zaman gelecek? İşte ilçe ilçe 18 Ekim Pazar İzmir elektrik kesintileri...

BAYINDIR / İZMİR

11:30 - 18:00

Arıkbaşı

Balcılar

Çiftçigediği

Çınardibi

Çırpı Cami

Dernekli

Hasköy