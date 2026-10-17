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Haberler İzmir GEDİZ ELEKTRİK İZMİRLİLERİ UYARDI! İZMİR'İN HANGİ İLÇELERİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR? 18 EKİM İZMİR İLÇE İLÇE ELEKTRİK KESİNTİLERİ

GEDİZ ELEKTRİK İZMİRLİLERİ UYARDI! İZMİR'İN HANGİ İLÇELERİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR? 18 EKİM İZMİR İLÇE İLÇE ELEKTRİK KESİNTİLERİ

İzmir son dakika haberleri...İzmir’de yaşayan vatandaşları yakından ilgilendiren elektrik kesintileri belli oldu. GDZ Elektrik’in duyurusuyla birlikte gözler kesintiden etkilenecek bölgelere çevrildi. Peki, İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak, elektrikler ne zaman gelecek? İşte ilçe ilçe 18 Ekim Pazar İzmir elektrik kesintileri...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İzmir son dakika haberleri...İzmir'de yaşayan vatandaşları yakından ilgilendiren elektrik kesintileri belli oldu. GDZ Elektrik'in duyurusuyla birlikte gözler kesintiden etkilenecek bölgelere çevrildi. Peki, İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak, elektrikler ne zaman gelecek? İşte ilçe ilçe 18 Ekim Pazar İzmir elektrik kesintileri...

BAYINDIR / İZMİR

11:30 - 18:00

Arıkbaşı

Balcılar

Çiftçigediği

Çınardibi

Çırpı Cami

Dernekli

Hasköy

Havuzbaşı

İbrahimçavuş

Kızılcaova

Mektep

Necati Uza

Osmanlar

Yakapınar

Yeşilova

BERGAMA / İZMİR

10:30 - 13:00

Atmaca

Ertuğrul

Gazipaşa

Selçuk

Zafer

BORNOVA / İZMİR

09:00 - 17:00

Kazımdirik

12:00 - 14:00

Naldöken

09:00 - 11:00

Evka 3

Naldöken

DİKİLİ / İZMİR

10:00 - 16:00

İsmetpaşa

FOÇA / İZMİR

09:00 - 17:00

Fatih

Fevzi Çakmak

Mustafa Kemal Atatürk

KARABURUN / İZMİR

09:00 - 14:00

İskele

Merkez

09:00 - 12:00

Bozköy

Hasseki

Merkez

Tepeboz

KARŞIYAKA / İZMİR

09:00 - 17:00

Örnekköy

KEMALPAŞA / İZMİR

11:30 - 18:00

Bayramlı

Cumalı

Dereköy

Gökyaka

Kamberler

Vişneli

Yenikurudere

KİRAZ / İZMİR

09:00 - 15:00

Avunduruk

Haliller

Umurcalı

Yeniköy

MENEMEN / İZMİR

10:00 - 16:00

29 Ekim

9 Eylül

ÖDEMİŞ / İZMİR

09:00 - 17:00

Bayırlı

Çağlayan

Dolaylar

Gölcük

Mursallı

09:00 - 17:00

Gölcük

Süleyman Demirel

SELÇUK / İZMİR

11:30 - 18:00

Belevi

BEYDAĞ / İZMİR

09:00 - 15:00

Kurudere

TİRE / İZMİR

09:00 - 17:00

Büyükkale

Küçükkale

11:30 - 18:00

Işıklar

Yeniçiftlik

Yenioba

TORBALI / İZMİR

11:30 - 18:00

19 Mayıs, Arslanlar

Atalan

Bozköy

Bülbüldere

Çakırbeyli

Çamlıca

Çapak

Çaybaşı

Dağkızılca

Dağteke

Dirmil

Düverlik

Eğerci

Gazi Mustafa Kemal

Göllüce

Helvacı

Karakızlar

Karakuyu

Karaot

Karşıyaka

Kırbaş, Kuşçuburun

Muratbey

Mustafa Kemal Atatürk

Naime

Ormanköy

Ortaköy

Pamukyazı

Saipler

Şehitler

Taşkesik

Yazıbaşı

Yedi Eylül

Yeni

Yeniköy

BEYDAĞ / İZMİR

09:00 - 15:00

Kurudere

KONAK / İZMİR

09:00 - 17:00

Çınarlı

09:00 - 12:00

Ege

BUCA / İZMİR

09:00 - 13:00

Seyhan

13:00 - 17:00

Akıncılar

Seyhan

09:00 - 12:00

Hürriyet

BAYRAKLI / İZMİR

09:00 - 17:00

Postacılar

Soğukkuyu

09:00 - 17:00

Soğukkuyu

09:00 - 17:00

Emek

Org. Nafiz Gürman

Yamanlar

KARABAĞLAR / İZMİR

10:00 - 13:00

Doğanay

Gülyaka

Kazım Karabekir

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