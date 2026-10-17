GEDİZ ELEKTRİK İZMİRLİLERİ UYARDI! İZMİR'İN HANGİ İLÇELERİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR? 18 EKİM İZMİR İLÇE İLÇE ELEKTRİK KESİNTİLERİ

İzmir son dakika haberleri...İzmir'de yaşayan vatandaşları yakından ilgilendiren elektrik kesintileri belli oldu. GDZ Elektrik'in duyurusuyla birlikte gözler kesintiden etkilenecek bölgelere çevrildi. Peki, İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak, elektrikler ne zaman gelecek? İşte ilçe ilçe 18 Ekim Pazar İzmir elektrik kesintileri...
BAYINDIR / İZMİR
11:30 - 18:00
Arıkbaşı
Balcılar
Çiftçigediği
Çınardibi
Çırpı Cami
Dernekli
Hasköy
Havuzbaşı
İbrahimçavuş
Kızılcaova
Mektep
Necati Uza
Osmanlar
Yakapınar
Yeşilova
BERGAMA / İZMİR
10:30 - 13:00
Atmaca
Ertuğrul
Gazipaşa
Selçuk
Zafer
BORNOVA / İZMİR
09:00 - 17:00
Kazımdirik
12:00 - 14:00
Naldöken
09:00 - 11:00
Evka 3
Naldöken
DİKİLİ / İZMİR
10:00 - 16:00
İsmetpaşa
FOÇA / İZMİR
09:00 - 17:00
Fatih
Fevzi Çakmak
Mustafa Kemal Atatürk
KARABURUN / İZMİR
09:00 - 14:00
İskele
Merkez
09:00 - 12:00
Bozköy
Hasseki
Merkez
Tepeboz
KARŞIYAKA / İZMİR
09:00 - 17:00
Örnekköy
KEMALPAŞA / İZMİR
11:30 - 18:00
Bayramlı
Cumalı
Dereköy
Gökyaka
Kamberler
Vişneli
Yenikurudere
KİRAZ / İZMİR
09:00 - 15:00
Avunduruk
Haliller
Umurcalı
Yeniköy
MENEMEN / İZMİR
10:00 - 16:00
29 Ekim
9 Eylül
ÖDEMİŞ / İZMİR
09:00 - 17:00
Bayırlı
Çağlayan
Dolaylar
Gölcük
Mursallı
09:00 - 17:00
Gölcük
Süleyman Demirel
SELÇUK / İZMİR
11:30 - 18:00
Belevi
BEYDAĞ / İZMİR
09:00 - 15:00
Kurudere
TİRE / İZMİR
09:00 - 17:00
Büyükkale
Küçükkale
11:30 - 18:00
Işıklar
Yeniçiftlik
Yenioba
TORBALI / İZMİR
11:30 - 18:00
19 Mayıs, Arslanlar
Atalan
Bozköy
Bülbüldere
Çakırbeyli
Çamlıca
Çapak
Çaybaşı
Dağkızılca
Dağteke
Dirmil
Düverlik
Eğerci
Gazi Mustafa Kemal
Göllüce
Helvacı
Karakızlar
Karakuyu
Karaot
Karşıyaka
Kırbaş, Kuşçuburun
Muratbey
Mustafa Kemal Atatürk
Naime
Ormanköy
Ortaköy
Pamukyazı
Saipler
Şehitler
Taşkesik
Yazıbaşı
Yedi Eylül
Yeni
Yeniköy
BEYDAĞ / İZMİR
09:00 - 15:00
Kurudere
KONAK / İZMİR
09:00 - 17:00
Çınarlı
09:00 - 12:00
BUCA / İZMİR
09:00 - 13:00
Seyhan
13:00 - 17:00
Akıncılar
Seyhan
09:00 - 12:00
Hürriyet
BAYRAKLI / İZMİR
09:00 - 17:00
Postacılar
Soğukkuyu
09:00 - 17:00
Soğukkuyu
09:00 - 17:00
Emek
Org. Nafiz Gürman
Yamanlar
KARABAĞLAR / İZMİR
10:00 - 13:00
Doğanay
Gülyaka
Kazım Karabekir