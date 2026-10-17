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Haberler İzmir İzmir'de vatandaşın sağlığını hiçe saymışlar! Kilolarca bozulmuş süt, peynir...

İzmir'de vatandaşın sağlığını hiçe saymışlar! Kilolarca bozulmuş süt, peynir...

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Buca ilçesinde bir şarküteride yapılan denetimde, son kullanma tarihi geçmiş toplam 109,5 kilogram süt ürünü ele geçirildi. İş yeri hakkında idari para cezası uygulanırken, ürünler imha edilmek üzere zabıta ekiplerine teslim edildi.

İHA

Giriş Tarihi:

İzmir’de vatandaşın sağlığını hiçe saymışlar! Kilolarca bozulmuş süt, peynir...

Son dakika İzmir haberleri... Buca'nın Şirinyer semtindeki bir şarküteride tarihi geçmiş gıda satıldığı ihbarı üzerine Buca Belediyesi Zabıta ekipleri ve Buca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri iş yerinde inceleme yaptı.

Ekiplerin tek tek kayıt altına aldığı denetimlerde, tarihi geçmiş 19,5 kilogram tereyağı, 40 kilogram Ezine peyniri, 41 kilogram tulum peyniri, 2,1 kilogram çeçil peyniri, 3 kilogram taze kaşar, 1,4 kilogram örgü peyniri ve 1,3 kilogram eski kaşar olmak üzere toplam 109,5 kilogram gıda ürünü tespit edildi.

ÜRÜNLER İMHA EDİLDİ

Mevzuata aykırı ürünlere el koyan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, işletmeye idari para cezası kesti. El konulan süt ve süt ürünleri ise imha edilmek üzere Buca Belediyesi ekiplerine teslim edildi. Çöp kamyonuna yüklenerek iş yerinden alınan ürünler belediye ekiplerince imha edildi

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