İzmir Büyükşehir’den yangından etkilenen üreticilere yem desteği

İzmir Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliği ve doğal afetlere karşı üretim mücadelesi veren İzmirli çiftçileri zor günlerinde de yalnız bırakmıyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, geçtiğimiz yaz aylarında meralarda çıkan yangınların ardından hayvancılıkla geçimini sağlayan üreticilere kış öncesinde yem desteği sağladı. Menemen'in Belen, Hasanlar ve Haykıran mahallelerinde etkili olan yangınlardan zarar gören üreticilere ulaşan destekler sayesinde çiftçi rahat bir nefes aldı. Meraların yanı sıra kış ayları için hazırladıkları yem stokları da zarar gören üreticilerin artan maliyetlerinin yem desteğiyle azaltılması ve hayvansal üretimin devamlılığının desteklenmesi amaçlanıyor.

"KIŞ AYLARINDA MERALARDA HAYVAN OTLATMAK ZORLAŞIYOR"

Destek çalışmaları hakkında bilgi veren Tarımsal Üretim Şube Müdürü Çağdaş Erol, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın göreve geldiği günden bu yana afetlerden zarar gören toplam 223 üreticiye 290 ton yem desteği sağlandığını ifade etti. Bu yıl Aliağa, Bergama, Buca, Dikili, Kemalpaşa, Kiraz, Menderes, Menemen, Ödemiş, Selçuk, Tire ve Torbalı olmak üzere 12 ilçede zarara uğrayan üreticilere destek sağlandığını ifade eden Erol, şunları söyledi:

"2026'da meydana gelen yangınlarda hayvansal üretim yapan 47 üreticimiz zarar gördü. Bu üreticilerimize destek olmak amacıyla 30 ton hayvan yemi desteği sağlıyoruz. Yangın sonrasında yaraların sarılması için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Hayvan sağlığı ve refahının korunması, üretimin devamlılığının sağlanması ve üreticilerin faaliyetlerini sürdürebilmesi açısından yem desteği büyük önem taşıyor. Özellikle kış aylarında meralarda hayvan otlatmak zorlaşıyor. Yangınlar nedeniyle üreticilerimiz hayvanlarını meralara çıkaramıyor, damlarda ve ağıllarda beslemek zorunda kalıyor. Bu nedenle yem desteği sağlıyoruz."

"İYİ GÜNLERİNDE DE KÖTÜ GÜNLERİNDE DE YANLARINDAYIZ"

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak üreticilerle sürekli iletişim halinde olduklarını belirten Çağdaş Erol, hasar tespit çalışmalarının ardından gerekli destekleri sağlamak için sahada olduklarını söyledi. Erol, "Yangınların ardından ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Ön inceleme ve hasar tespit çalışmalarını gerçekleştirerek, itfaiye raporlarıyla birlikte üreticilerimize gerekli destekleri ulaştırmaya çalışıyoruz. Hayvansal ve bitkisel üretimde ihtiyaç duyulan teknik danışmanlık ve desteklerle de üreticilerimizin yanında oluyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilerimizi iyi günlerinde de kötü günlerinde de yalnız bırakmamaya çalışıyoruz. Özellikle yangın ve benzeri afetlerde dayanışma içinde hareket ederek üreticilerimizin yaralarını sarmayı hedefliyoruz" dedi.

Yangının bölgedeki hayvancılık faaliyetlerine etkisini anlatan Menemen Belen Mahallesi Muhtarı Birol Oğuz, yangının yaklaşık iki ay önce hayvanların otlatıldığı dağlık alanlarda çıktığını belirtti. Yangında otlatma alanlarının tamamen yandığını ifade eden Oğuz, "Bu destek, üreticilerimiz için bir nebze olsun rahatlama sağladı. Kendi imkanlarımızla satın almak zorunda kalacağımız yemi Büyükşehir Belediyemiz temin etti. Bölgemizde hayvancılık eskisine göre azalmış olsa da hala devam ediyor. Küçükbaş hayvanlarımızı otlattığımız alanların yanması nedeniyle zor durumda kaldık" diye konuştu.

"KIŞ İÇİN SAMAN HAZIRLAMIŞTIK, HEPSİ YANDI"

Bölgede hayvancılıkla uğraşan kadın üretici Kezban Kahraman, yangında kış ayları için hazırladıkları samanların tamamının yandığını söyledi. Kahraman, "Yangın çıktı ve hiçbirini kurtaramadık; hepsi yandı. Yem sıkıntısı yaşadığımız için yeniden yem almak zorunda kaldık. Bugün bu desteği almak bizi çok sevindirdi. Desteği çok değerli buluyoruz" dedi.

Hayvancılığı severek yaptıklarını belirten Kahraman, "Hayvanlarımızı yalnızca birer hayvan olarak görmüyoruz; onlarla birlikte yaşıyoruz, hepsinin bir adı var. Ancak bu işin zorlukları da çok. Yağmurda, soğukta, her şartta emek veriyoruz. Bu tür destekler üretimi kolaylaştırır ve üreticiyi ayakta tutar" ifadelerini kullandı.

"BÖYLE DESTEKLER OLURSA HAYVANCILIĞI YAŞATIRIZ"

Meralarının olduğu gibi yandığını vurgulayan Kasım Çakır ise "Bizim burada koyunlarımız, keçilerimiz var; etkilendi. Yangını söndürmek de imkansızdı. Desteği önemsiyoruz, çünkü yem çok pahalı oldu. Bir sene kurbanlık beslesen, satsan kazanamazsın. Yemsiz hayatta olmaz. Kış geldiği zaman hayvan nereye gidecek? Bir de yangın oldu, bu hayvan ne yiyecek? Bu destekler olursa hayvancılığı yaşatırız" ifadelerine yer verdi.

"MALİYETLERİ DÜŞÜRMEMİZE YARDIMCI OLUYOR"

Bölgede çobanlık yapan Ruhi Şenkalın da yangın nedeniyle hayvanlarını otlak alanlarına götüremediklerini ve bu durumun maliyetlerini artırdığını söyledi. Şenkalın, "Hayvanlarımın otladığı alanlar yangından etkilendi. Bu yüzden hayvancılık açısından ciddi zarar yaşadık. Allah İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden razı olsun. Destek, maliyetlerimizi düşürmemize yardımcı oluyor ve bizi bir nebze rahatlatıyor" diye konuştu.