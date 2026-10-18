İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 19 EKİM PAZARTESİ | GDZ Elektrik duyurdu

İzmir'de 19 Ekim Pazartesi günü yaşanacak elektrik kesintileri GDZ Elektrik tarafından duyuruldu. İşte elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
10:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
Horozgediği (14. Cd., 19/13. Sk., 19/2. Sk., 19/9. Sk., Ada Küme Evleri, Çınar Küme Evleri, Egelim Küme Evleri, Gökmen Küme Evleri, Horozgediği Çeşme Küme Evleri, Horozgediği Fatih Küme Evleri, Horozgediği Karanfil Küme Evleri, Horozgediği Yıldız Küme Evleri, Sanayi Cd.)
09:00 - 17:00
BAYINDIR / İZMİR
Cumhuriyet, Yeşilova (Canlı İstasyon Cd., Göl Çıkmazı Sk., Gönül Sk., Konak Sk., Mıstak Sk., Nizam Sk., Orta Sk., Paşa Çıkmazı Sk., Yakapınar Çayırı Küme Evleri, Yeşilova Cami Sk., Yeşilova Hacı Hüseyin Sk., Yeşilova Park Sk.)
09:31 - 15:29
BORNOVA / İZMİR
Gökdere
09:30 - 13:30
ÇEŞME / İZMİR
Yalı (6209. Sk., 6217. Sk., 6220. Sk., 6221. Sk., 6223. Sk., 6226. Sk., 6243. Sk., 6244. Sk., 6245. Sk., 6246. Sk., 6247. Sk., 6248. Sk., 6250. Sk., 6348. Sk.)
09:30 - 15:30
DİKİLİ / İZMİR
Çandarlı (1101. Sk., 213. Sk., 214. Sk., 215. Sk., 216. Sk., 217. Sk., 229/1. Sk., Bergama Asfaltı Cd., Çandarlı Dikili Yolu, Karet Sk., Konunç 27. Sk., Mavikent 1. Sk., Mavikent 10. Sk., Mavikent 11. Sk., Mavikent 12. Sk., Mavikent 13. Sk., Mavikent 16. Sk., Mavikent 17. Sk., Mavikent 19. Sk., Mavikent 20. Sk., Mavikent 22. Sk., Mavikent 25. Sk., Mavikent 27. Sk., Mavikent 29. Sk., Mavikent 30. Sk., Mavikent 31. Sk., Mavikent 32. Sk., Mavikent 35. Sk., Mavikent 36. Sk., Mavikent 37. Sk., Mavikent 38. Sk., Mavikent 39. Sk., Mavikent 4. Sk., Mavikent 40. Sk., Mavikent 41. Sk., Mavikent 43. Sk., Mavikent 45. Sk., Mavikent 46. Sk., Mavikent 47. Sk., Mavikent 48. Sk., Mavikent 5. Sk., Mavikent 50. Sk., Mavikent 51. Sk., Mavikent 52. Sk., Mavikent 53. Sk., Mavikent 54. Sk., Mavikent 55. Sk., Mavikent 59. Sk., Mavikent 6. Sk., Mavikent 60. Sk., Mavikent 62. Sk., Mavikent 63. Sk., Mavikent 64. Sk., Mavikent 65. Sk., Mavikent 66. Sk., Mavikent 67. Sk., Mavikent 68. Sk., Mavikent 69. Sk., Mavikent 7. Sk., Mavikent 70. Sk., Mavikent 71. Sk., Mavikent 72. Sk., Mavikent 73. Sk., Mavikent 74. Sk., Mavikent 75. Sk., Mavikent 76. Sk., Mavikent 77. Sk., Mavikent 78. Sk., Mavikent 79. Sk., Mavikent 8. Sk., Mavikent 80. Sk., Mavikent 81. Sk., Mavikent 82. Sk., Mavikent 84. Sk., Mavikent 85. Sk., Mavikent 86. Sk., Mavikent 9. Sk., Tuzla Sk.), Deliktaş (Deliktaş 1. Sk., Deliktaş 10. Sk., Deliktaş 10/1. Sk., Deliktaş 11. Sk., Deliktaş 12. Sk., Deliktaş 13. Sk., Deliktaş 14. Sk., Deliktaş 15. Sk., Deliktaş 16 Sk., Deliktaş 16/1. Sk., Deliktaş 17. Sk., Deliktaş 17/1. Sk., Deliktaş 18. Sk., Deliktaş 18/1. Sk., Deliktaş 2. Sk., Deliktaş 3. Sk., Deliktaş 4. Sk., Deliktaş 5. Sk., Deliktaş 6. Sk., Deliktaş 7. Sk., Deliktaş 8. Sk., Deliktaş 9. Sk., Deliktaş Cumhuriyet Cd., Deliktaş İstiklal Cd., Deliktaş Kurtuluş Cd., Deliktaş Polis Ali Demirel Sk., Deliktaş Şehit Mesut Sever Cd., Deliktaş Vatan Cd., Şehit Mesut Sever Cd.), Demirtaş (Çandarlı Dikili Yolu, Demirtaş Göçmen Sk., Göçmen 1. Sk., Göçmen 2. Sk., Göçmen 3. Sk., Göçmen 4. Sk., Göçmen 5. Sk., Göçmen 6. Sk., Göçmen 7. Sk.), Yaylayurt (Yaylayurt 1. Sk., Yaylayurt 2. Sk., Yaylayurt 3. Sk., Yaylayurt 4. Sk., Yaylayurt 5. Sk., Yaylayurt Cumhuriyet Cd.)
09:00 - 17:00
FOÇA / İZMİR
Fatih (Yıldırım Beyazıt Cd.), Fevzi Çakmak (A. Nayap Dinçer Cd., Ağı Çiçeği Sk., Akar Sk., Akman Sk., Ali Stair Cd., Alim Avşar Sk., Aslan Sk., Atay Sk., Atmaca Çıkmazı Sk., Avcı Çıkmazı Sk., Ayça Sk., Aycan Sk., Balcı Hafız Sk., Begonya Sk., Beyaz Orkide Sk., Bilge Sk., Çamlık Sk., Can Sk., Cengiz Topel Cd., Çiçek Sk., Cumhuriyet Cd., Dalya Sk., Değirmendere Cd., Değişim Sk., Dere Sk., Doğan Sk., Efsane Sk., Engin Sk., Fesleğen Sk., Fidan Sk., Gelincik Sk., Girne Cd., Gül Sk., Gülbahar Sk., Gülhatmi Sk., Güliz Sk., Güneş Cd., Güzin Sk., Has Sk., İsmet İnönü Blv., Itır Sk., İzmir Cd., Kahveci Sk., Kalkan Sk., Kanarya Sk., Kanber Sk., Kaptan Sk., Karanfil Sk., Kardelen Sk., Kırlar Sk., Kısa Sk., Küçükkaya Sk., Kurtuluş Cd., Leylak Sk., Manolya Sk., Meltem Sk., Menekşe Sk., Merkez Cd., Mesut Sk., Mimoza Sk., Mine Sk., Nergis Sk., Nilüfer Sk., Orkun Sk., Papatya Sk., Pelikan Sk., Pelin Sk., Pesen Sk., Pınar Sk., Portakal Sk., Rüya Sk., Sabuncu Sk., Salkım Sk., Semerci Sk., Soğuksu Sk., Soylu Sk., Subaş Sk., Tabar Sk., Yasemin Sk., Yavez Sk., Yavuz Sk., Yıldırım Beyazıt Cd., Yıldırım Sk., Yıldız Sk., Yılmaz Sk., Yonca Sk., Yunus Sk., Zambak Sk., Zeytin Dalı Sk., Ziya Garip Sk.), Mustafa Kemal Atatürk (Açelya Sk., Akgün Sk., Ali Stair Cd., Ali Yeğen Sk., Anı Sk., Anıl Sk., Ata Cd., Atalay Sk., Avşar Sk., Aydın Sk., Ayışığı Sk., Azim Sk., Bayraktar Sk., Benel Sk., Bodulgan Sk., Bülbül Sk., Çakaz Sk., Ceren Sk., Çiğdem Sk., Civan Sk., Çınar Sk., Dinçer Sk., Dünya Sk., Efe Sk., Eser Sk., Fabrika Sk., Gazi Osman Paşa Cd., Gece Sk., Genç Osman Sk., Gezener Sk., Güçlü Sk., Güngor Sk., Günışığı Sk., Hacı Mehmet Sk., Hakan Sk., Hayal Sk., Hayat Sk., Hilmi Varol Sk., Işın Sk., İzmir Cd., Karagöz Cd., Karayel Sk., Kasaplar Sk., Kaşıkcı Sk., Kaynar Sk., Kazdağlı Sk., Kıvanç Sk., Kolçakoğlu Sk., Köşk Sk., Lozan Cd., Mehmetçik Cd., Melikşah Cd., Merkez Cd., Mert Sk., Öksüz Cd., Okul Sk., Ölçer Sk., Onur Sk., Orhan Gazi Cd., Oruç Reis Cd., Park Sk., Paşa Sk., Petköy Küme Evleri, Rıhtım Sk., Şafak Cd., Savran Sk., Sefa Dinçer Sk., Şirin Sk., Sönmez Sk., Stadyum Sk., Talih Sk., Tok Sk., Topuz Sk., Toros Sk., Tunç Sk., Ulusoy Sk., Umut Sk., Yosun Sk., Zaman Sk., Zeki Sk.)
09:00 - 14:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Dedebaşı (6007. Sk., 6007/1. Sk., 6007/2. Sk., 6011/2. Sk., 6139. Sk., 6139/1. Sk., 6140. Sk., 6141. Sk., 6142. Sk.), Goncalar (6007. Sk., 6007/4. Sk., 6007/6. Sk.)
Goncalar (1671. Sk., 6007/4. Sk., 6007/5. Sk., 6007/6. Sk., 6007/7. Sk., CAHER DUDAYEV, Caher Dudayev Blv.)
09:00 - 15:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Sekiz Eylül (100/9. Sk., 110/1. Sk., 116. Sk., 134/1. Sk., 134/2. Sk., Kırovası Küme Evleri, Küplücealtı Küme Evleri)
14:00 - 18:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Halilbeyli
09:40 - 17:40
KİRAZ / İZMİR
Haliller (Haliller Küme Evleri, Yesilova Küme Evleri)
10:00 - 16:00
MENEMEN / İZMİR
Değirmendere (23 Nisan Cd., 2526. Sk., 2703. Sk., 2706. Sk., 2710. Sk., 2715. Sk., 2716. Sk., 2718. Sk., 2720. Sk., 2723. Sk., 2724, 2725. Sk., 2731/1. Sk., 2734, 30 Ağustos Cd., Bahar Çıkmazı Sk., Çınar Sk., Değirmendere Cami Cd., Demirtaş Sk., Emir Çıkmaz Sk., Gediz Sk., Kaşıkçı Sk., Kaygısız Sk., Konak Çıkmazı Sk., Mandıra Gç., Müftüler Sk., Muhittin Sucu Sk., Şehit Er Barış Demir Cd., Şehit Uzman Çavuş Mustafa Hakan Aydoğmuş Cd., Seyit Bey Sk., Sinema Sk.), Emiralem Merkez (2601. Sk., 2602. Sk., 2603. Sk., 2605. Sk., 2606. Sk., 2607. Sk., 2610. Sk., 2611. Sk., 2612/1. Sk., 2636. Sk., 9 Eylül Kurtuluş Cd., Alşen Sk., Çaylı Sk., Defne Sk., Emek Çıkmazı Sk., Eski Emiralem Yolu, Eski Manisa Yolu Mevkii, Fabrika Önü Sk., Geçit Bir Sk., Geçit İki Sk., Hasan İlhan Cd., Hava Pilot Yüzbaşı Murat Aydın Cd., İstasyon Sk., Kemal Atatürk Cd., Koçak Çk. Sk., Küçük Çay Sk., Mor Menekşe Sk., Rabia Hızmay Sk., Samancı Hasan Ersoy Sk., Sünbül Sk., Türker Sk., Yeni Cami Sk.), Göktepe (2636, Eski Manisa Yolu Mevkii, Hava Pilot Yüzbaşı Murat Aydın Cd., Kırmahalle Yolu Sk.), Yayla (2501. Sk., 2502. Sk., 2504. Sk., 2505. Sk., 2506. Sk., 2509. Sk., 2510. Sk., 2511. Sk., 2513. Sk., 2514. Sk., 2518. Sk., 2518/1 Sk, 2518/1. Sk., 2519. Sk., 2520. Sk., 2526. Sk., 2528. Sk., 2533. Sk., 2536. Sk., 2538. Sk., 2539. Sk., 2540. Sk., 2540/1. Sk., 2542. Sk., 2544. Sk., 2546. Sk., 2547. Sk., 2552. Sk., 2715. Sk., 9 Eylül Kurtuluş Cd., Çayıralanı Mevkii Küme Evleri, Çınarlı Kuyu Cd., Faikbey, Gediz Sk., Hacı Hafız Sk., Hasır Sk., Hava Pilot Yüzbaşı Murat Aydın Cd., İkiz Mezar Sk., Kalenbeden Çıkmazı Sk., Küçük Çay Sk., Manisa Asfaltı Cd., Muhtar Mehmet Özkan Sk., Mustafa Çavuş Sk., Nergiz Sk., Şehit Çağlar Sk., Şehit Ramazan Mancak Sk.)
09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Bayırlı (Bayırlı Küme Evleri), Çağlayan (30 Ağustos Cd., Şelale Küme Evleri), Dolaylar (Dolaylar Küme Evleri, Dolaylar Subatan Yaylası Küme Evleri), Gölcük (1. Gonca Çk., 1. Köprülü Çk. Sk., 1. Özgürlük Çk., 2. Gonca Çk., 2. Köprülü Çk. Sk., 2. Özgürlük Çk., 3. Gonca Çk., Acet Sk., Arap Sk., Avcı Sk., Bağımsızlık Cd., Barış Cd., Başöğretmen Atatürk Cd., Çakıcı Sk., Çiğdem Sk., Cihan Sk., Esenlik Cd., Fabrikalar Sk., Gonca Sk., Güleryüz Sk., Gündüz Sk., Gürgen Sk., Han Sk., Havuz Sk., İncili Sk., İzmir Cd., Kardeş Sk., Kavurgan Sk., Köprülü Cd., Kuran Kursu Sk., Mazi Sk., Melisa Sk., Memba Sk., Mustafa Yiyen Cd., Nazar Sk., Nil Sk., Özgürlük Cd., Rüzgar Sk., Sarınç Sk., Saygın Sk., Seçkin 1. Çk., Seçkin Sk., Tarıkçı Sk., Uysal Sk., Yaz Çk. Sk., Yener Cd., Yurtsever Sk., Zeytinli Sk., Zincirli Çk. Sk.), Mursallı (Anacık Çeşmesi Küme Evleri, Celal Bayar Cd., Mursallı Küme Evleri), Oğuzlar (Bağımsızlık Cd., Oğuzlar Küme Evleri, Oğuzlar Yolu)
09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Bademli (Bademli-Ödemiş Yolu, Çakallar Küme Evleri, Çelebioğlu Sk., Gepgebir Küme Evleri, Gicler Sk., Gülcüler Sk., Hacıahmetler Sk., Hacıbezirgan Sk., Kaleiçi Sk., Kilcizade Cami Küme Evleri, Kocahafız Sk., Mahmutoğlu Sk., Nalbantoğlu Mevkii Küme Evleri, Pazaryeri Cd., Serin Sk., Yenikahve Sk.)
09:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Büyükkemerdere (5100. Küme Evleri, Ali Efe Sk., Büyükkemerdere Cevizli Sk., Büyükkemerdere Cumhuriyet Sk., Büyükkemerdere İstiklal Sk., Büyükkemerdere Köyü İç Yolu, Büyükkemerdere Okul Sk., Büyükkemerdere Yolu, Geris Küme Evleri, Küçükkemerdere Okul Sk.), Çeriközü (Vadi Küme Evleri), Dallık (Bağarası Küme Evleri, Dallık Cumhuriyet Sk., Dallık Köyü Yolu, Doğudağ Küme Evleri, Sogulcaksu Küme Evleri), Karaca Ali, Küçükkemerdere (Ilıcak Küme Evleri, Küçükkemerdere Dere Sk., Küçükkemerdere Köyü İç Yolu, Küçükkemerdere Okul Sk., Mecid Sk.), Yamandere (Niyazi Bozkurt Küme Evleri)
09:30 - 17:30
TİRE / İZMİR
Turgutlu (Yol Altı Küme Evleri, Yol Üstü Küme Evleri)
09:00 - 17:00
URLA / İZMİR
Gülbahçe (12076. Sk., 12076/1. Sk., 12076/2. Sk., 12076/3. Sk., 12076/4. Sk., 12076/5. Sk., 12076/6. Sk.)
09:30 - 17:30
URLA / İZMİR
Kalabak (3031. Sk., 3032/1. Sk., 3032/2. Sk., 3033. Sk., 3034. Sk., 3035. Sk., 3036. Sk., 3036/1. Sk., 3037. Sk., 3038. Sk., 3039. Sk., 3039/1. Sk., 3040. Sk., 3041. Sk., 3042. Sk., 3044. Sk., 3046. Sk., 3048. Sk., 3050. Sk., 3050/1. Sk., 3052. Sk., 3054. Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Blv.)
09:00 - 13:00
BUCA / İZMİR
Vali Rahmi Bey (110. Sk., 114. Sk., 116. Sk., 121. Sk., 126. Sk., 126/1. Sk., 126/2. Sk., 128. Sk., 130. Sk., 135. Sk., 137. Sk., 139. Sk., 141. Sk., 143. Sk., Menderes Cd.)
Vali Rahmi Bey (297. Sk., 297/1. Sk., 297/2. Sk., 297/3. Sk., 297/4. Sk., 298. Sk., 313/3. Sk., Forbes Sk.)
Efeler (315. Sk., 317. Sk., 319. Sk., 336. Sk., 338. Sk., Menderes Cd.)
09:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Ferahlı (3412. Sk., 3413. Sk., 3413/1. Sk., 3414. Sk., 3415. Sk., 3415/1. Sk., 3416. Sk., 3419. Sk., 3420. Sk., 3421. Sk., 3422. Sk., 3423. Sk., 3423/1. Sk., 3431. Sk., 3431/1. Sk., 3432. Sk., 3436. Sk., 3438. Sk., 3439. Sk., 3449. Sk., 3452. Sk., 3515. Sk., 3523. Sk., Ceylan Sk.), İsmet Paşa (3523. Sk.), Mehmet Akif (Celal Yılmaz Parkı İçi Yolu), Ulubatlı (2758. Sk., 2762. Sk., 2763. Sk., 3414. Sk., 3430. Sk., 3449. Sk., Adalet Cd., Kılıç Reis Cd.)
09:00 - 13:00
MENDERES / İZMİR
Çukuraltı (2067. Sk., 2069. Sk., 2071. Sk., 2073. Sk., 2075. Sk., 2077. Sk., 2079. Sk., 2081. Sk., 2083. Sk., 2084. Sk., 2085. Sk., 2086. Sk., 2087. Sk., 2089. Sk., 2092. Sk., 2093. Sk., 2094. Sk., 2095. Sk., 2097. Sk., 2099. Sk., 2101. Sk., 2102. Sk., 2103. Sk., 2105/1. Sk., 2106. Sk., 2107. Sk., 2108. Sk., 2109. Sk., 2110. Sk., 2111. Sk., 2111/1. Sk., 2112. Sk., 2113. Sk., 2114. Sk., 2114/1. Sk., 2115. Sk., 2116. Sk., 2117. Sk., 2118. Sk., 2119. Sk., 2120. Sk., 2121. Sk., 2122. Sk., 2123. Sk., 2124. Sk., 2125. Sk., 2126. Sk., 2127. Sk., 2128. Sk., 2129. Sk., 2130. Sk., 2131. Sk., 2131/1. Sk., 2132. Sk., 2134. Sk., 2138. Sk., 2142. Sk., 2144. Sk., 2146. Sk., 2150. Sk., 2152. Sk., 2152/1. Sk., 2154. Sk., 2158. Sk., 2160. Sk., 2162. Sk., 2164. Sk., 2166. Sk., 2168. Sk., 2170. Sk., 2176. Sk., 2178. Sk., 2180. Sk., 2182. Sk., 2184. Sk., 2185. Sk., 2186. Sk., 2188. Sk., 2236. Sk., Arif Sinan Cd., Çukuraltı Sevgi Yolu Sk., Efetur Cd., Mustafa Kemal Paşa Blv., Site İci Yol)
09:30 - 15:30
BALÇOVA / İZMİR
Çetin Emeç (Barış Manço Sk., Barış Sk., Dere Sk., Düşünür Sk., Duygu Sk., Fethi Bey Sk., Güneş Sk., Hasan Tahsin Sk., İsmail Hakkı Sk., İsmail Paşa Sk., K. Süleyman Sk., Mahmut Şevket Paşa Sk., Mimar Kemalettin Sk., Mücahitler Sk., Nazım Sk., Özgürlük Sk., Profesör Doktor Aykut Barka Sk., Selvi Sk., Sevdiye Sk., Şükrü Kanatlı Sk., Tanju Okan Sk., Uğur Mumcu Cd.), Eğitim (Destan Sk., Nazım Sk., Nesir Sk., Şiir Sk., Şükrü Tunar Sk.)
09:30 - 14:30
ÇİĞLİ / İZMİR
Esentepe (8836. Sk.), İzkent (8836. Sk., 8837. Sk., 8838. Sk.)
10:00 - 17:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Cumhuriyet (9002. Sk., 9023. Sk., 9600. Sk.), Harmandalı Gazi Mustafa Kemal Atatürk (2. Küme, 9 Eylül Cd., 9002. Sk., 9004. Sk., 9010. Sk., 9019. Sk., 9019/1. Sk., 9021. Sk., 9023. Sk., 9503/2. Sk., 9503/4. Sk., 9508. Sk., 9510/10. Sk., Gazi Sk.)
10:00 - 16:00
BAYRAKLI / İZMİR
Mansuroğlu (Ankara Cd., Dumlupınar Cd.)