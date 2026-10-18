Minibüs aynı aileden 2 kişiyi hayattan kopardı

İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, ESHOT otobüsünden inen aynı aileden dört kişi, yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada M.A. (56) yönetimindeki minibüs, aile fertlerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan aile üyeleri için çevredekiler hemen yardım çağrısında bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Mehmet Hüseyin Altun (60) ile eşi Zeynep Altun'un (58) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Mehmet Ali Altun ile 7 yaşındaki oğlu Emir Altun'a sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Baba ve oğlu, daha sonra ambulansla Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin ise açıklama yapılmadı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Acı haber, kazada iki yakınını kaybeden aileyi yasa boğdu. Kazaya karışan minibüsün sürücüsü M.A., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için başlatılan inceleme devam ediyor.