İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 20 EKİM SALI |GEDİZ UYARDI: İzmir'de 24 ilçede şalterler iniyor

Son dakika İzmir haberleri... Kent genelinde hayatı etkileyecek kesinti haritası netleşti. İşte 20 Ekim Salı günü karanlıkta kalacak 24 ilçe ve mahalle mahalle saat listesi...
ALİAĞA
Samurlu (24/13. Sk., 24/18. Sk., Dere Sk., Köyiçi Sk., Samurlu Çamlık Sk., Samurlu Cumhuriyet Sk., Yaren Sk.) Kültür (677, 698. Sk., 699. Sk., 701. Sk., 703. Sk., 704. Sk., 723. Sk., Çamlık Cd.), Kurtuluş (669. Sk., 670. Küme Evleri, 674. Sk., 675. Sk., 676. Sk., 677, 678. Sk., 680. Sk., 683. Sk., 686. Sk., 687. Sk., 688. Sk., 689. Sk., 692. Sk., Çamlık Cd., Güzelhisar Cd., TUNA)
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 16:00
Horozgediği
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 17:00
BAYINDIR
Cumhuriyet, Yeşilova (Canlı İstasyon Cd., Göl Çıkmazı Sk., Gönül Sk., Mıstak Sk., Nizam Sk., Orta Sk., Yakapınar Çayırı Küme Evleri, Yeşilova Cami Sk., Yeşilova Hacı Hüseyin Sk., Yeşilova Park Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 17:00
Kızılkeçili (Darıyüzü Sk., Kızılkeçili Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 15:00
BERGAMA
Kurtuluş, Yukarıkırıklar
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 12:00
Alhatlı (Alhatlı Merkez Küme Evleri), Alibeyli (Alibeyli Köyü İç Yolu, Göçbeyli Yolu), Aşağıılgındere (Aşağıılgındere Köyü İç Yolu), Ayaskent (1801. Sk., 4. Sk., 5. Sk., Araplar Sk., Ayaşkent Atatürk Sk., Ayaspaşa Cd., Aziziye Köyü, Bağlar Cd. 1. Sk., Bergama Fevzi Paşa Cd., Cami 3. Sk., Çevik Cd., Dere Cd. 3. Sk., Derin Sk., Düğün Salonu Sk., Eğitim Cd., Eğitmen Sk., Esenlik Cd., Gazi Halil İbrahim Tulu Sk., Gazi İsmail Sönmez Sk., Gazi Mehmet Şahin Sk., Göçbeyli Yolu, Hacı Arap Sk., Hürriyet Cd., İnönü Cd., Kardelen Sk., Kurtuluş Cd., Menderes Sk., Okul Cd. 4. Sk., Sancak Sk., Şehit Cengiz Topel Cd., Şehit Hamit Demirdöven Sk., Şehit Orgeneral Eşref Bitlis Cd., Şehit Sami Gülen Cd., Ulu Önder Cd., Üzeyir İnce Sk., Yeni Cd. 5. Sk., Yeni Cd. 7. Sk., Zağnos Cd.), Aziziye (Ayaspaşa Cd., Aziziye Sk., İnönü Cd., Şehit Cengiz Topel Cd.), Bölcek (Acet Sk., Akdeniz Cd., Altın Sk., Anıl Sk., Aralık Sk., Ardıç Sk., Arifler Sk., Bahçeler Sk., Başkomutan Atatürk Cd., Bayrak Sk., Belediye Cd., Bilge Cd., Çarşı Sk., Ceren Sk., Çetinkaya Sk., Ceviz Sk., Çivi Kuyu Cd., Cömertler Sk., Cuma Sk., Demet Sk., Destan Cd., Dinçler Sk., Edip Sk., Eylem Sk., Filiz Sk., Garaj Cd., Göçbeyli Yolu, Hacı Ağa Sk., Hatipler Sk., Ihlamur Sk., İstiklal Cd., Kahramanlar Cd., Kanarya Sk., Kara İncir Sk., Karadeniz Sk., Karaman Sk., Karıncalı Sk., Kırcalar Sk., Koca İmam Sk., Koza Sk., Küçük Sk., Kumluk Cd., Kumru Sk., Levent Cd., Meşe Sk., Mithat Öz Cd., Oğuz Sk., Önder Cd., Ortakuyu Sk., Ortaokul Cd., Özkaya Sk., Rahmi Köken Sk., Şafak Cd., Şahin Sk., Sakarya Cd., Saygın Cd., Selçuk Çıkmazı Sk., Selin Sk., Tekin Sk., Tuncanlar Sk., Turabey Sk., Üstün Sk., Yapıcı Cd., Yapılar Sk.), Çamoba (Çamoba Köyü İç Yolu), Doğancı, Durmuşlar (Durmuşlar Küme Evleri, Hacıveliler Küme Evleri, Koca Oba Küme Evleri), Göçbeyli (1. Sanayi Sitesi Sk., 29 Ekim Cd., Akbaba Sk., Alhatlı Cd., Arapalanı Meydanı, Arslanlar Sk., Aşçılar Sk., Aslı Sk., Aydınlar Sk., Badem Sk., Bahçıvan Sk., Bergama Cd., Biçer Sk., Bigalı Sk., Bölcek Cd., Çakıl Sk., Çakırlar Sk., Çalışkan Sk., Cami Çk. Sk., Can Sk., Canbazlar Sk., Ceylan Sk., Dallık Cd., Dayılar Sk., Devrim Sk., Doğan Sk., Döşeme Sk., Dostluk Cd., Gani Sk., Göçbeyli Yolu, Görkem Sk., Gümüş Sk., Güney Sk., Hastane Sk., Horoz Sk., Hurşit Sk., Hüseyin Acar Cd., Hüseyin Demir Cd., İmam Ali Sk., Kadife Kafe Sk., Karacan Sk., Karagöz Sk., Karahan Sk., Karalar Sk., Kartal Sk., Kazım Dirik Cd., Kemaller Sk., Kiraz Sk., Kocapınar Sk., Köy İçi Yol, Kozluca Cd., Küçük Pınar Sk., Kumlukaya Sk., Kumru Kaya Sk., Mescit Cd., Mezarlık Cd., Mine Sk., Mısırlı Sk., Mümin Sk., Nar Sk., Nazlı Sk., Nergis Sk., Özkan Sk., Palalar Sk., Palamut Sk., Pamukçu Sk., Pehlivanlar Sk., Rahmi Bey Sk., Sağlık Sk., Şakir Sk., Savaş Sk., Şelale Sk., Selvi Sk., Şeref Sk., Sezen Sk., Solaklar Sk., Sucu Tarlası Sk., Susam Sk., Tahir Sk., Taşlık Sk., Uygar Sk., Vatan Sk., Yakut Sk., Yıldırım Sk., Yılmazlar Sk., Yunus Sk., Zümrüt Sk.), Göçbeyli Kaplan (Kaplanköy Köyü İç Yolu), Ilgıncaber (Ilgıncaber Küme Evleri), Kadıköy (Göçbeyli Yolu, Kadıköy Köyü İç Yolu), Kozluca (Kozluca Köyü İç Yolu, Kozluca Merkez Küme Evleri), Muratlar (Muratlar Köyü İç Yolu), Paşaköy, Sarıcalar (Sarıcalar Köyü İç Yolu), Yalnızdam (Yalnızdam Köyü İç Yolu), Yeniler (Yeniler Merkez Küme Evleri), Zağnoz (Zağnoz Merkez Küme Evleri)
Kesinti yapılacak saatler: 13:00 - 15:00
Bozköy
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 10:00
Aşağıkırıklar, Tekkedere, Yenikent (Çiftlik Küme Evleri), Zeytindağ
Kesinti yapılacak saatler: 11:00 - 18:00
BORNOVA
Egemenlik (6148. Sk., 6149. Sk., 6150. Sk., 6151. Sk., 6152. Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 12:00 - 13:00
Doğanlar (1401. Sk., 1404. Sk., 1409. Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 09:30 - 12:30
Barbaros (5233. Sk.), Rafet Paşa (5149. Sk., 5151. Sk., Burak Reis Cd.) Barbaros (5216. Sk., 5232. Sk., 5233. Sk., 5234. Sk., Burak Reis Cd.), Rafet Paşa (Burak Reis Cd.)
Kesinti yapılacak saatler: 09:30 - 15:30
ÇEŞME
Germiyan
Kesinti yapılacak saatler: 02:00 - 05:00
Sakarya (3119. Sk., 3120. Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 13:00
DİKİLİ
Çandarlı, Demirtaş
Kesinti yapılacak saatler: 11:00 - 18:00
FOÇA
Fatih (Yıldırım Beyazıt Cd.), Fevzi Çakmak (A. Nayap Dinçer Cd., Ağı Çiçeği Sk., Akar Sk., Akman Sk., Ali Stair Cd., Alim Avşar Sk., Aslan Sk., Atay Sk., Atmaca Çıkmazı Sk., Avcı Çıkmazı Sk., Ayça Sk., Aycan Sk., Balcı Hafız Sk., Begonya Sk., Beyaz Orkide Sk., Bilge Sk., Çamlık Sk., Can Sk., Cengiz Topel Cd., Çiçek Sk., Cumhuriyet Cd., Dalya Sk., Değirmendere Cd., Değişim Sk., Dere Sk., Doğan Sk., Efsane Sk., Engin Sk., Fesleğen Sk., Fidan Sk., Gelincik Sk., Girne Cd., Gül Sk., Gülbahar Sk., Gülhatmi Sk., Güliz Sk., Güneş Cd., Güzin Sk., Has Sk., İsmet İnönü Blv., Itır Sk., İzmir Cd., Kahveci Sk., Kalkan Sk., Kanarya Sk., Kanber Sk., Kaptan Sk., Karanfil Sk., Kardelen Sk., Kırlar Sk., Küçükkaya Sk., Kurtuluş Cd., Leylak Sk., Manolya Sk., Meltem Sk., Menekşe Sk., Merkez Cd., Mesut Sk., Mimoza Sk., Mine Sk., Nergis Sk., Nilüfer Sk., Orkun Sk., Papatya Sk., Pelikan Sk., Pelin Sk., Pesen Sk., Pınar Sk., Portakal Sk., Rüya Sk., Sabuncu Sk., Salkım Sk., Semerci Sk., Soğuksu Sk., Soylu Sk., Subaş Sk., Tabar Sk., Yasemin Sk., Yavez Sk., Yavuz Sk., Yıldırım Beyazıt Cd., Yıldırım Sk., Yıldız Sk., Yılmaz Sk., Yonca Sk., Yunus Sk., Zambak Sk., Zeytin Dalı Sk., Ziya Garip Sk.), Mustafa Kemal Atatürk (Açelya Sk., Akgün Sk., Ali Yeğen Sk., Anıl Sk., Avşar Sk., Benel Sk., Çiğdem Sk., Çınar Sk., Gezener Sk., Hacı Mehmet Sk., Işın Sk., İzmir Cd., Kaşıkcı Sk., Kaynar Sk., Kazdağlı Sk., Kolçakoğlu Sk., Mehmetçik Cd., Merkez Cd., Öksüz Cd., Okul Sk., Ölçer Sk., Onur Sk., Rıhtım Sk., Savran Sk., Şirin Sk., Stadyum Sk., Talih Sk., Toros Sk., Ulusoy Sk., Zaman Sk., Zeki Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 17:00
KARABURUN
Mordoğan (154. Sk., 156. Sk., 160. Sk., 161. Sk., 162. Sk., 164. Sk., 165. Sk., 166. Sk., 167. Sk., 168. Sk., 169. Sk., 171. Sk., 172. Sk., 173. Sk., 174. Sk., 175. Sk., 176. Sk., 177. Sk., 178. Sk., 179. Sk., 180. Sk., 181. Sk., 183. Sk., 184. Sk., 185. Sk., 186. Sk., 188. Sk., 191. Sk., 192. Sk., 193. Sk., 194. Sk., 195. Sk., 196. Sk., 197. Sk., 198. Sk., 199. Sk., 200. Sk., 201. Sk., 204. Sk., 205. Sk., 206. Sk., 207. Sk., 208. Sk., 210. Sk., 212. Sk., 213. Sk., 214. Sk., 216. Sk., 217. Sk., 220. Sk., 221. Sk., 222. Sk., 223. Sk., 224. Sk., 226. Sk., 227. Sk., 228. Sk., 229. Sk., 230. Sk., 231. Sk., 232. Sk., 273. Sk., 278. Sk., 280. Sk., 282. Sk., 283. Sk., 284. Sk., 285. Sk., 286. Sk., 289. Sk., 293. Sk., 294. Sk., 295. Sk., 297. Sk., 298. Sk., 300. Sk., 302. Sk., 303. Sk., 304. Sk., 305. Sk., 306. Sk., 308. Sk., 309. Sk., 311. Sk., 312. Sk., 313. Sk., 314. Sk., 315. Sk., 318. Sk., 319. Sk., 320. Sk., 321. Sk., 322. Sk., 323. Sk., 324. Sk., 325. Sk., 326. Sk., 327. Sk., 328. Sk., 329. Sk., 330. Sk., 331. Sk., 332. Sk., 333. Sk., 334. Sk., 335. Sk., 336. Sk., 337. Sk., 340. Sk., 341. Sk., 342. Sk., 343. Sk., 344. Sk., 345. Sk., 346. Sk., 347. Sk., 348. Sk., 350. Sk., 352. Sk., 353. Sk., 354. Sk., 355. Sk., 356. Sk., 357. Sk., 358. Sk., 359. Sk., 360. Sk., 361. Sk., 362. Sk., 363. Sk., 364. Sk., 366. Sk., 367. Sk., 368. Sk., 369. Sk., 370. Sk., 371. Sk., 372. Sk., 373. Sk., 374. Sk., 375. Sk., 376. Sk., 378. Sk., 379. Sk., 380. Sk., 381. Sk., 382. Sk., 383. Sk., 384. Sk., 385. Sk., 386. Sk., 387. Sk., 388. Sk., 389. Sk., 394. Sk., 395. Sk., 398. Sk., 399. Sk., 400. Sk., 402. Sk., 404. Sk., 407. Sk., 408. Sk., 409. Sk., 410. Sk., 412. Sk., 414. Sk., 415. Sk., 416. Sk., 418. Sk., 419. Sk., 420. Sk., 421. Sk., 422. Sk., 424. Sk., 426. Sk., 427. Sk., 428. Sk., 432. Sk., 435. Sk., 436. Sk., 438. Sk., 439. Sk., 440. Sk., 441. Sk., 443. Sk., 444. Sk., 445. Sk., 448. Sk., 449. Sk., 450. Sk., 451. Sk., 452. Sk., 453. Sk., 456. Sk., 457. Sk., 458. Sk., 461. Sk., 462. Sk., 463. Sk., 464. Sk., 465. Sk., 467. Sk., 468. Sk., 470. Sk., 470/1. Sk., 472. Sk., 473. Sk., 474. Sk., 475. Sk., 476. Sk., 477. Sk., 478. Sk., 479. Sk., 480. Sk., 481. Sk., 482. Sk., 483. Sk., 485. Sk., 486. Sk., 487. Sk., 488. Sk., 491. Sk., 493. Sk., 507. Sk., 509. Sk., 510. Sk., 515. Sk., 518. Sk., 520. Sk., 521. Sk., 522. Sk., 524. Sk., 526. Sk., 527. Sk., 530. Sk., 531. Sk., 536. Sk., 537. Sk., 538. Sk., 539. Sk., 540. Sk., 543. Sk., 544. Sk., 545. Sk., 546. Sk., 547. Sk., 548. Sk., 550. Sk., 551. Sk., 552. Sk., 553. Sk., 554. Sk., 555. Sk., 556. Sk., 557. Sk., 558. Sk., 563. Sk., 564. Sk., 565. Sk., 566. Sk., 567. Sk., 568. Sk., 569. Sk., 570. Sk., 571. Sk., 572. Sk., 573. Sk., 586. Sk., 588. Sk., 589. Sk., 590. Sk., 591. Sk., 592. Sk., 593. Sk., 594. Sk., 595. Sk., 596. Sk., 597. Sk., 600. Sk., 603. Sk., 604. Sk., 605. Sk., 606. Sk., 607. Sk., 608. Sk., 610. Sk., 611. Sk., 612. Sk., 613. Sk., 614. Sk., 615. Sk., 616. Sk., 617. Sk., 618. Sk., 619. Sk., 620. Sk., 621. Sk., 622. Sk., 623. Sk., 624. Sk., 625. Sk., 629. Sk., 630. Sk., 633. Sk., 634. Sk., 635. Sk., 636. Sk., 637. Sk., 638. Sk., 641, Barbaros Cd., Çatalkaya Küme Evleri, Çileklidere Mevkii Küme Evleri, Dereboyu Cd., Fatih Cd., Fevzi Çakmak Cd., İÇ YOL, İnönü Cd., İntur Küme Evleri, isimsiz, İsmail Hakkı Süren Sk., İzmir 5. Sk., İzmir Cd., Kazım Karabekir Cd., Körfez Küme Evleri, Mordoğan Yat Limanı, Namık Kemal Cd., Nihat Şengül Sk., Nurettin Soyer Sk., Ortadoğulular Küme Evleri, Ortadoğulular Sitesi İç Yolu, Şehit Jandarma Komando Onabaşı Süleyman Aşkın Cd., Yalı Cd.)
Kesinti yapılacak saatler: 02:00 - 05:00
KARŞIYAKA
Aksoy (1750. Sk., 1780. Sk., Halim Erker Sk., Hasan Tahsin Abakan Sk., Samim Kocagöz Parkı İçi Yolu)
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 17:00
KEMALPAŞA
Atatürk (10/1. Sk., 11. Sk., 11/1. Sk., 12. Sk., 13/1. Sk., 14. Sk., 16/1. Sk., 17/1. Sk., 19.Oca. Sk., 19/1. Sk., 20. Sk., 21.Oca. Sk., 21/1. Sk., 25.Şub. Sk., 25/1. Sk., 25/2. Sk., 25/3. Sk., 26/1. Sk., 30. Sk., 30/1. Sk., 31/1. Sk., 33. Sk., 36. Sk., 37/1. Sk., 4. Sk., 40/1. Sk., 41/1. Sk., 41/2. Sk., 42. Sk., 45. Sk., 46. Sk., 47. Sk., 47/1. Sk., 49. Sk., 50. Sk., 51. Sk., 52. Sk., 53. Sk., 53/1. Sk., 54. Sk., 54/1. Sk., 55. Sk., 55/1. Sk., 55/5. Sk., 56. Sk., 57. Sk., 58. Sk., 59. Sk., 6. Sk., 60/1. Sk., 61. Sk., 62/1. Sk., 63. Sk., 65. Sk., 66. Sk., 66/1. Sk., 67. Sk., 67/1. Sk., 68. Sk., 7. Sk., 8 Eylül 1. Çk., 8 Eylül 2. Çk., 8 Eylül Cd., 8/1. Sk., 84/9. Sk., 9 Eylül Cd., 9/1. Sk., Belediye Cd., Çam Sk., Dağevi Sk., Doktor F. Baycan Sk., Doktor Fikret Baycan Cd., Doktorlar Sk., Eylül Sk., Güz Sk., İzmir Cd., Kapaklıpınar Küme Evleri, Kapaklıpınar Küme Yolu, Karaçam Sk., Kızılçam Sk., Kozludere Küme Evleri, Merdivenli Sk., Orman 1. Çk. Sk., Orman 2. Çk., Orman 3. Çk. Sk., Orman Yolu Sk., Tepe Evler Sk., Tepeevler 1. Çıkmazı Sk., Tepeevler Yolu Sk.), Çınarköy (5001. Sk., 5002. Sk., 5003. Sk., 5004. Sk., 5009. Sk., 5009/2. Sk., 5010. Sk., 5011. Sk., 8 Eylül Cd., 9 Eylül Cd., Beypınarı Mevki Yolu Küme Evleri, Çınarköy Kırovası Küme Evleri, Eşrefi Rumi Cd., Kemal Paşa Çınarköy Cd., Madenaltı Mevki Yolu Küme Evleri, Şehit Jandarma Er Nadir Özkan Sk.), Kızılüzüm (5010. Sk., 5011. Sk., Kemalpaşa Kızılüzüm Cd., Kemalpaşa Kızılüzüm Kırovası Küme Evleri, Kızılüzüm Köy Yolu, Kızılüzüm Köyü Yolu, Şehit Ünal Sipahi Sk., Sulukır Mevki Yolu Küme Evleri), Mehmet Akif Ersoy (176. Sk., 177. Sk., 178. Sk., 180. Sk., 182. Sk., 210. Sk., 220. Sk., 229. Sk., 230. Sk., 231. Sk., 233. Sk., 233/1. Sk., 233/3. Sk., 233/4. Sk., 233/5. Sk., 233/6. Sk., 233/7, 234. Sk., 234/1. Sk., 235. Sk., 236. Sk., 238. Sk., 238/1. Sk., 239. Sk., 240. Sk., 241. Sk., 241/1. Sk., 241/2. Sk., 241/3. Sk., 241/4. Sk., 241/5. Sk., 242. Sk., 243. Sk., 244. Sk., 244/1. Sk., 244/2. Sk., 807. Sk., Atatürk Blv., Çayırlar Küme Evleri, Doktor Ali Karaman Cd., İnönü Cd., Kemalpaşa Cd., Kemalpaşa Torbalı Yolu, Kirazlı Cd., Meseretçioğlu Cd., Öğretmen Tahir Tunca Cd., Taşlıyol), Sekiz Eylül (102. Sk., 103/1. Sk., 124. Sk., 127. Sk., 133. Sk., 134. Sk., 140. Sk., 141. Sk., 142. Sk., 143. Sk., 71. Sk., 72/1. Sk., 73. Sk., 74/1. Sk., 75. Sk., 76/1. Sk., 77/1. Sk., 79. Sk., 8 Eylül Cd., 80/1. Sk., 81/1. Sk., 82. Sk., 83/1. Sk., 84. Sk., 85. Sk., 88. Sk., 88/1. Sk., 88/2. Sk., 88/3. Sk., 89. Sk., 90/1. Sk., 96. Sk., 99. Sk., 99/1. Sk., Eşrefi Rumi Cd., Hoca Ahmet Yesevi Cd., İzmir Cd., Kirazlı Cd., Şehit Er Günay Sarı Cd., Şehit Er İsa Türkmen Cd.), Soğukpınar (245. Sk., 246. Sk., 246/2. Sk., 247. Sk., 248. Sk., 249. Sk., 250. Sk., 251. Sk., 252. Sk., 253. Sk., 254. Sk., 255. Sk., 256. Sk., 256/1. Sk., 256/2. Sk., 256/3. Sk., 256/4. Sk., 256/5. Sk., 256/6. Sk., 256/9. Sk., 257. Sk., 258. Sk., 258/1. Sk., 259. Sk., 259/1. Sk., 259/2. Sk., 259/3. Sk., 259/4. Sk., 259/5. Sk., 259/6. Sk., 259/7. Sk., 259/8. Sk., 262. Sk., 262/1. Sk., 263. Sk., 264. Sk., 266. Sk., 268. Sk., 271. Sk., 272. Sk., 276. Sk., 277. Sk., 278. Sk., 278/1. Sk., 278/2. Sk., 278/3. Sk., 278/4. Sk., 278/5. Sk., 278/6. Sk., 278/7. Sk., 280. Sk., 282. Sk., 283. Sk., 284. Sk., 285. Sk., 286. Sk., 288. Sk., 289. Sk., 292. Sk., 294. Sk., 296. Sk., 297. Sk., 297/1. Sk., 299. Sk., 300. Sk., 300/1. Sk., 302. Sk., 302/1. Sk., 303. Sk., 304. Sk., 305. Sk., 306. Sk., 307. Sk., 308. Sk., 310. Sk., 310/1. Sk., 311. Sk., 313. Sk., 314. Sk., 315. Sk., 318. Sk., 318/1. Sk., 318/2. Çk. Sk., 319. Sk., 321. Sk., 322. Sk., 322/1. Sk., 324. Sk., 324/1. Sk., 324/2. Sk., 325. Sk., 326. Sk., 326/1. Sk., 329. Sk., 332. Sk., 332/1. Sk., 332/2. Sk., 335. Sk., 336. Sk., Armutlu Cd., Atatürk Blv., Belediye Cd., Çelebiyaka Küme Evleri, Çelebiyaka Mevki, Hükümet Cd., İnkılap Cd., İnönü Cd., İsmet İnönü Çk. Sk., Kemalpaşa Cd., Torbalı Cd., Türk Ocağı Cd., Vali Kazım Dirik Cd.)
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 15:00
KINIK
Cumalı, Fatih (Hacıyeri Küme Evleri), Osmaniye
Kesinti yapılacak saatler: 13:00 - 15:00
Arpadere (Arkadaş Küme Evleri, Arpadere Köyü İç Yolu, Aşağıalan Küme Evleri, Burçak Küme Evleri, Gazi Atatürk Cd., Mezarlıküstü Küme Evleri, Siyrat Küme Evleri, Ulubey Küme Evleri), Bağalan (Bağalan Köyü İç Yolu, Çukur Sk., Kocatarla Küme Evleri, Şelale Sk., Üçarmut Küme Evleri, Yıldırım Sk.), Büyükoba (Büyükoba Köyü İç Yolu, Elmadere Yolu Küme Evleri, Kuşkaya Küme Evleri), Çaltı (Akdere Küme Evleri, Çaltı Yolu, Egemenlik Küme Evleri, Karşı Küme Evleri, Öğretmen Küme Evleri), Çanköy (Camialtı Sk., Çanköy Köyü İç Yolu, Çanköy Yolu, Meşe Sk., Orkide Sk., Orta Sk., Serin Kuyu Küme Evleri, Yaprak Sk.), Değirmencieli (Acıçeşme Sk., Arda Sk., Başkomutan Atatürk Cd., Çaltı Yolu, Değirmencieli Köyü İç Yolu, Molla Kasım Küme Evleri), Elmadere (Asmalı Küme Evleri, Elmadere Köyü İç Yolu, Gölcük Küme Evleri, Mera Küme Evleri, Seçkin Küme Evleri), Kalemköy (29 Ekim Cd., Kalemköy Köyü İç Yolu, Kalemköy Yolu, Okul Önü Sk., Papatya Sk., Toprak Sk.), Kınık OSB (Vali Kutlu Aktaş Cd.), Kocaömer (Avcı Sk., Bayır Sk., Çagri Sk., Camiyanı Sk., Çimen Sk., Dalgıç Sk., Değirmencieli Yolu, Dutluçeşme Sk., Geven Sk., Kocaömerli Köyü İç Yolu, Kuşçu Sk., Medeniyet Cd., Tuna Sk., Yağmur Sk.), Yaylaköy (Ardıç Sk., Çeşme Sk., Halman Küme Evleri, Kalemköy Yolu, Kardeş Sk., Keskin Sk., Kır Çiçeği Sk., Uygar Sk., Yayakent Köyü İç Yolu, Yaylaköy)
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 15:00
KİRAZ
Olgunlar (Avgan Küme Evleri, Ceritler Küme Evleri, Karaismeller Küme Evleri), Örencik (Karaismeller Küme Evleri, Zeybekler Küme Evleri)
Kesinti yapılacak saatler: 09:30 - 17:30
Olgunlar (Avgan Küme Evleri), Örencik (Zeybekler Küme Evleri)
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 18:00
Örencik (Örencik Küme Evleri, Zeybekler Küme Evleri)
Kesinti yapılacak saatler: 10:30 - 18:30
Karabulu (Karabulu Köyü İç Yolu), Örencik (Demirayaklar Küme Evleri, Karabulu Köyü İç Yolu, Zeybekler Küme Evleri), Taşlıyatak (Demirayaklar Küme Evleri)
Kesinti yapılacak saatler: 10:50 - 18:50
ÖDEMİŞ
Alaşarlı (Alaşarlı Küme Evleri), Çaylı (Başarı Sk., Beydağ Ödemiş Yolu Cd., Fidan Sk., Gizem Sk., Kerim 1. Çk., Kerim Sk., Koşuyolu 2. Çk., Koşuyolu Cd., Medeniyet 1. Çk. Sk., Medeniyet 2. Çk. Sk., Medeniyet Cd., Önder 2. Çk. Sk., Önder Sk., Özcan Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 17:00
SELÇUK
14 Mayıs (4010. Sk., 4029. Sk., 4030. Sk., 4031. Sk., 4033. Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 12:00
TİRE
Akmescit (Akmescit Cumhuriyet Küme Evleri, Akmescit Köyü, Akmescit Menderes Küme Evleri, Kuzyaka Sk.), Armutlu (Armutlu Küme Evleri, Yemisler Yolu Küme Evleri), Başköy (1. Karşıyaka Sk., 2. Karşıyaka Sk., Başköy, Başköy Atatürk Meydanı, Başköy Cami Sk., Başköy Cumhuriyet Sk., Başköy Halk Sk., Başköy Köyü İç Yolu, Duman Dere Sk., Dumandere Kayali Küme Evleri, Kureş Küme Evleri, Yeşildere Küme Evleri), Çukurköy (Ceritler Küme Evleri, Çukurköy Değirmen Küme Evleri, Çukurköy Merkez Küme Evleri, çukurköy sarpça ara yol, Sarpça Küme Evleri, Yarbaşı Küme Evleri), Hisarlık (Çukurköy Yol Altı Küme Evleri, Çukurköy Yol Üstü Küme Evleri, Hisarlık Değirmen Küme Evleri, Hisarlık Köy Altı Küme Evleri, hisarlık köy yolu, Keller Kırığı Küme Evleri, Selçuk Cd., Yuvalı Küme Evleri), İbni Melek (Selçuk Cd.), Kaplan (Batıdağ Küme Evleri, Kaplan Köy Üstü Küme Evleri), Musalar (1. Küme Evleri, Alan Başı Küme Evleri, Musalar Köyü Yolu, Musalar Yolu Küme Evleri), Ortaköy (Ortaköy Merkez Küme Evleri, Ortaköy Yayla Küme Evleri, Yemişler Köyü Yolu, Yeşildere Küme Evleri), Somak (Aydın Tire Yolu, İncirliova Tire Yolu), Topalak (Alan Küme Evleri, Dereiçi Sk., Mersindere Sk., Topalak Atatürk Sk., Topalak Cumhuriyet Sk., Topalak Köyü), Toparlar (Pınar Sk., Toparlar Köyü İç Yolu, Toparlar Yolu), Turan (Yığıntaş Küme Evleri), Yemişler (Yemişler Köyü İç Yolu, Yemişler Köyü Yolu)
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 17:00
TORBALI
Cumhuriyet, Ertuğrul (3001. Sk., 3002. Sk., 3003. Sk., 3004. Sk., 3006. Sk., 3007. Sk., 3008. Sk., 3010. Sk., 3011. Sk., 3013. Sk., 3015. Sk., 3016. Sk., 3017. Sk., 3018. Sk., 3019. Sk., 3020. Sk., 3021. Sk., 3022. Sk., 3023. Sk., 3024. Sk., 3028. Sk., 3030. Sk., 3034. Sk., 3055. Sk., 3057. Sk., 3059. Sk., 3064. Sk., 3066. Sk., 3067. Sk., 3068. Sk., 3070. Sk., 3072. Sk., 3074. Sk., 3075. Sk., 3077. Sk., 3078. Sk., 3089. Sk., 3091. Sk., 3101. Sk., 3109. Sk., 3117. Sk., Abdülbaki Aygün Sk., Abdülhamit Cd., Cumhuriyet Cd., Hükümet Cd., Kazım Dirik Cd., Kıbrıs Cd., Mithatpaşa Cd., Mustafa Korkmaz Cd., Necati Doğanoğlu Sk., Sadık İleri Blv., Şehit İlker Doğan Cd., Uğur Mumcu Blv.), Muratbey (3536. Sk., 3538. Sk., 3540. Sk., 3547. Sk., 3548. Sk., 3549. Sk., 3550. Sk., 3552. Sk., 3554. Sk., 3556. Sk., 3558. Sk., 3560. Sk., 3565. Sk., 3567. Sk., 3569. Sk., 3571. Sk., 3573. Sk., 3575. Sk., 3577. Sk., 3581. Sk., Doğan Bursalıoğlu Cd., Haluk Alpsü Blv.)
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 10:00
Ertuğrul (3028. Sk., 3030. Sk., 3067. Sk., 3075. Sk., 3077. Sk., 3078. Sk., 3089. Sk., 3091. Sk., 3117. Sk., Sadık İleri Blv., Şehit İlker Doğan Cd., Uğur Mumcu Blv.)
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 13:00
Cumhuriyet, Ertuğrul (3001. Sk., 3002. Sk., 3003. Sk., 3004. Sk., 3006. Sk., 3007. Sk., 3008. Sk., 3010. Sk., 3011. Sk., 3013. Sk., 3015. Sk., 3016. Sk., 3017. Sk., 3018. Sk., 3019. Sk., 3020. Sk., 3021. Sk., 3022. Sk., 3023. Sk., 3024. Sk., 3028. Sk., 3030. Sk., 3034. Sk., 3055. Sk., 3057. Sk., 3059. Sk., 3064. Sk., 3066. Sk., 3067. Sk., 3068. Sk., 3070. Sk., 3072. Sk., 3074. Sk., 3075. Sk., 3077. Sk., 3078. Sk., 3089. Sk., 3091. Sk., 3101. Sk., 3109. Sk., 3117. Sk., Abdülbaki Aygün Sk., Abdülhamit Cd., Cumhuriyet Cd., Hükümet Cd., Kazım Dirik Cd., Kıbrıs Cd., Mithatpaşa Cd., Mustafa Korkmaz Cd., Necati Doğanoğlu Sk., Sadık İleri Blv., Şehit İlker Doğan Cd., Uğur Mumcu Blv.), Muratbey (3536. Sk., 3538. Sk., 3540. Sk., 3547. Sk., 3548. Sk., 3549. Sk., 3550. Sk., 3552. Sk., 3554. Sk., 3556. Sk., 3558. Sk., 3560. Sk., 3565. Sk., 3567. Sk., 3569. Sk., 3571. Sk., 3573. Sk., 3575. Sk., 3577. Sk., 3581. Sk., Doğan Bursalıoğlu Cd., Haluk Alpsü Blv.)
Kesinti yapılacak saatler: 13:00 - 14:00
Gazi Mustafa Kemal (7703/2. Sk., Akat Sk., Bahçe Sk., Çamlı Yol Sk., Çimen Sk., Fatih Cd., Gazozcu Sk., Gelişim Sk., Giritli Sk., Hüdaver Köse Sk., Karabiber Sk., Mimar Sinan Cd., Sedir Sk., Taştepe Cd., Veskar Sk., Yaren Dede Sk., Yıldız Sk.), Karakuyu (Fatih Cd.), Ortaköy, Tepeköy, Yedi Eylül
Kesinti yapılacak saatler: 14:00 - 18:00
URLA
Altıntaş (Çaylak Sk., Dündarlı Küme Evleri), Camiatik (8002/1. Sk., Akik Sk., Dörtyol Sk., Kehribar Sk., Mestan Dayı Sk., Yabangülü Sk.), Demircili (10001. Sk., 10002. Sk., 10003. Sk., 10004. Sk., Ada Küme Evleri, Demircili Ada Mevkii Küme, Demircili Cd.), Gülbahçe, İçmeler (1001. Sk., 1009. Sk., 1011. Sk., 1013. Sk., 1017. Sk., 1019. Sk., 1021. Sk., 1023. Sk., 1025. Sk., 1027. Sk., 1029. Sk., 1029/1. Sk., 1029/2. Sk., 1029/3. Sk., 1032. Sk., 1048. Sk., 1048/1. Sk., 1049. Sk., 1050. Sk., 1052. Sk., 1056. Sk., 1060. Sk., 1064. Sk., 1091. Sk., 1091/1. Sk., 1093. Sk., 1093/1. Sk., 1093/2. Sk., 1093/3. Sk., 1114. Sk., 1116. Sk., 1146. Sk., 1146/1. Sk., 1146/2. Sk., 1146/3. Sk., 1146/4. Sk., 1146/5. Sk., 1148. Sk., 1152. Sk., 1171. Sk., 1171/2, Dündarlı Küme Evleri, İtokent Cd., Nuri Özbek Cd., Umut 1. Sk., Umut 2. Sk., Umut 3. Sk., Umut 5. Sk., Yağcılar Cd.), Kuşçular (8001. Sk., 8002. Sk., 8003. Sk., 8004. Sk., 8005. Sk., 8007. Sk., 8007/1. Sk., 8008. Sk., 8009. Sk., 8009/1. Sk., 8009/2. Sk., 8010. Sk., 8011. Sk., 8012. Sk., 8012/1. Sk., 8013. Sk., 8014. Sk., 8014/1. Sk., 8015. Sk., 8015/1. Sk., 8016. Sk., 8017. Sk., 8018. Sk., 8018/1. Sk., 8018/2. Sk., 8018/3. Sk., 8019. Sk., 8020. Sk., 8021. Sk., 8021/1. Sk., 8022. Sk., 8023. Sk., 8025. Sk., 8025/1. Sk., 8026. Sk., 8026/1. Sk., 8027. Sk., 8028. Sk., 8028/2. Sk., 8028/3. Sk., 8028/4. Sk., 8029. Sk., 8029/1, 8031. Sk., 8032. Sk., 8032/1. Sk., 8032/2. Sk., 8033. Sk., 8034. Sk., 8034/1. Sk., 8034/2. Sk., 8035. Sk., 8035/1. Sk., 8035/2. Sk., 8036. Sk., 8037. Sk., 8037/1. Sk., 8038. Sk., 8039. Sk., 8039/1. Sk., 8039/2. Sk., 8039/3. Sk., 8039/5. Sk., 8039/6. Sk., 8040. Sk., 8042. Sk., 8043. Sk., 8043/1. Sk., 8044. Sk., 8044/1. Sk., 8044/2. Sk., 8044/3. Sk., 8046. Sk., 8046/1. Sk., 8048. Sk., 8049. Sk., 8056. Sk., 8058/1. Sk., 8076/1. Sk., 8077/1. Sk., 8078. Sk., 8079. Sk., 8083. Sk., 8084. Sk., 8085. Sk., 8088. Sk., 8089. Sk., Ihlamur Sk., Karacasulu Ekolojik Tarım Ürünleri İçi Yolu, Kuşçular Cd., Mestan Dayı Sk.), Naipli, Özbek (6115. Sk.), Sıra (1173. Sk., 8001. Sk., 8001/2. Sk., Biberiye Sk., Hercai Sk., Mestan Dayı Sk., Sardunya Sk., Sıklamen Sk.), Torasan (615/1. Sk., 616. Sk., Pınardere Sk.), Yağcılar (9000. Sk., 9001. Sk., 9002. Sk., 9003. Sk., 9004. Sk., 9005. Sk., 9006. Sk., 9007. Sk., 9008. Sk., 9012. Sk., 9013. Sk., 9014. Sk., 9015. Sk., 9016. Sk., 9016/1. Sk., 9017. Sk., 9018. Sk., 9019. Sk., 9020. Sk., 9021. Sk., 9022. Sk., 9023. Sk., 9026. Sk., 9029. Sk., Altinköy 2. Sk., Altınköy 10. Sk., Altınköy 11. Sk., Altınköy 12. Sk., Altınköy 13. Sk., Altınköy 14. Sk., Altınköy 15. Sk., Altınköy 16. Sk., Altınköy 17. Sk., Altınköy 18. Sk., Altınköy 19. Sk., Altınköy 3. Sk., Altınköy 4. Sk., Altınköy 5. Sk., Altınköy 6. Sk., Altınköy 7. Sk., Altınköy Küme Evleri, Çesmeyani Küme Evleri, Yağcılar Köyü Cd.), Zeytinler12081. Sk., 12082. Sk., 12083. Sk., 12083/1. Sk., 12084. Sk., 12085. Sk., 12086. Sk., 12087. Sk., 12087/1. Sk., 12087/10. Sk., 12087/11, 12087/12, 12087/3. Sk., 12087/4. Sk., 12087/5. Sk., 12087/6. Sk., 12088. Sk., 12088/1. Sk., 12088/2. Sk., 12089. Sk., 12089/1. Sk., 12090. Sk., 12091. Sk., 12092. Sk., 12094. Sk., 12094/1. Sk., 12095. Sk., 12096/1. Sk., 12096/2. Sk., 12096/3. Sk., 12097. Sk., 12098. Sk., 12099. Sk., 12100. Sk., 12100/1. Sk., 12101. Sk., 12102. Sk., 12103. Sk., 12104. Sk., 12105. Sk., 12106. Sk., 12107. Sk., 12108. Sk., 12109. Sk., 12109/1. Sk., 12110. Sk., 12110/1. Sk., 12111. Sk., 12112. Sk., 12112/1. Sk., 12112/2. Sk., 12113. Sk., 12114. Sk., 12115. Sk., 12117. Sk., 12120. Sk., 12122. Sk., 12123. Sk., 12124. Sk., 12124/1, 12124/1. Sk., 12127. Sk., 12129. Sk., 12131. Sk., 12132. Sk., Gülbahçe Cd., Karapınar Cd., Site İç Yolu, Yeni Karaburun Yolu), Kadıovacık (9501. Sk., 9507/1. Sk., Çakıroğlu Sk., Eski Çınar Sk., Hurma Sk., Kemal Tuğrul Cd., Leylak Sk., Şebboy Sk., Tepe Sk., Vatan Sk.), Nohutalan (7800. Sk., 7802. Sk., 7803. Sk., Enginar Sk., Eroğlu Sk., Kavun Sk., Nohutalan Köyü İç Yolu, Öğretmen Sk.), Zeytinler (7609. Sk., 7612. Sk., 7613. Sk., Kızılkaya Küme Evleri, Köyaltı Küme Evleri, Tatar Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 02:00 - 05:00
Naipli, Ovacık, Yenice
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 – 16:00
Atatürk (2025. Sk., 2026. Sk., 2027. Sk., 2028. Sk., 2029. Sk., 2030. Sk., 2031. Sk., 2040. Sk., 2041. Sk., 2042. Sk., 2043. Sk., 2048, 2142. Sk., 2157. Sk., 2158. Sk., 2159. Sk., 2160. Sk., 2161. Sk., 2168. Sk., 2169. Sk., 2170. Sk., 2170/1. Sk., 2174. Sk., 2175. Sk., 2176. Sk., 2177. Sk., 2178. Sk., 2178/2. Sk., 2178/3. Sk., 2179. Sk., 2180. Sk., 2181. Sk., 2183. Sk., 2184. Sk., 2185. Sk., 2186. Sk., 2187. Sk., 2188. Sk., 2189. Sk., 2190. Sk., 2191. Sk., 2192. Sk., 2193. Sk., 2194. Sk., 2195. Sk., 2196. Sk., 2197. Sk., 2198. Sk., 2199. Sk., 2200. Sk., 2202. Sk., 2203. Sk., 2204. Sk., 2205. Sk., 2209. Sk., 2211. Sk., 2212. Sk., 2213. Sk., 2214. Sk., 2216. Sk., 2217. Sk., 2219. Sk., 2220. Sk., 2221. Sk., 2223. Sk., 2224. Sk., 2225. Sk., 2226. Sk., 2227. Sk., 2228. Sk., 2233. Sk., 2235. Sk., 2236. Sk., Neyzen Tevfik Cd.), Çamlıçay (4160. Sk., 4215. Sk., 5155. Sk., 5155/1. Sk., 5155/2. Sk., 5162. Sk., 5164. Sk., 5166. Sk., 5168. Sk., 5172. Sk., 5176. Sk., 5178. Sk., 5182. Sk., 5184. Sk., 5185. Sk., 5186. Sk., 5187. Sk., 5189. Sk., 5190. Sk., 5190/1. Sk., 5192. Sk., 5193. Sk., 5194. Sk., 5194/1. Sk., 5195. Sk., 5196. Sk., 5196/1. Sk., 5196/3, 5197. Sk., 5198. Sk., 5199. Sk., 5200. Sk., 5202. Sk., 5204. Sk., 5206. Sk., 5207. Sk., 5207/2. Sk., 5208. Sk., 5209. Sk., 5210. Sk., 5212. Sk., 5213. Sk., 5214. Sk., 5215. Sk., 5216. Sk., 5217. Sk., 5218. Sk., 5219. Sk., 5220. Sk., 5221. Sk., 5222. Sk., 5222/1. Sk., 5222/2. Sk., 5222/3. Sk., 5223. Sk., 5224. Sk., 5225. Sk., 5226. Sk., 5229. Sk., 5231. Sk., 5233/1. Sk., 5235. Sk., 5239. Sk., 5241. Sk., 5243. Sk., 5247. Sk., 5298/1. Sk., İsmet İnönü Blv., Mareşal Fevzi Çakmak Blv.), Kalabak (2240. Sk., 3001. Sk., 3002. Sk., 3002/1. Sk., 3002/2. Sk., 3003. Sk., 3005. Sk., 3007. Sk., 3008. Sk., 3011. Sk., 3012. Sk., 3013. Sk., 3016. Sk., 3016/1. Sk., 3017/1. Sk., 3019/2. Sk., 3020. Sk., 3021. Sk., 3022. Sk., 3023. Sk., 3024. Sk., 3025. Sk., 3026. Sk., 3027. Sk., 3028. Sk., 3029. Sk., 3030. Sk., 3031. Sk., 3032. Sk., 3032/1. Sk., 3032/2. Sk., 3033. Sk., 3034. Sk., 3035. Sk., 3036. Sk., 3036/1. Sk., 3037. Sk., 3038. Sk., 3039. Sk., 3039/1. Sk., 3040. Sk., 3041. Sk., 3042. Sk., 3043. Sk., 3044. Sk., 3045. Sk., 3046. Sk., 3047. Sk., 3048. Sk., 3049. Sk., 3050. Sk., 3050/1. Sk., 3051. Sk., 3052. Sk., 3053. Sk., 3054. Sk., 3057. Sk., 3060. Sk., 3064. Sk., 3066. Sk., 3068. Sk., 3070. Sk., 3072. Sk., 3074. Sk., 3076. Sk., 3230. Sk., 3231. Sk., 3243. Sk., 3244. Sk., 3248/1. Sk., 3249. Sk., 3251. Sk., 3252. Sk., 3253. Sk., 3254. Sk., 3255. Sk., 3256. Sk., 3257. Sk., 3258. Sk., 3259. Sk., 3260. Sk., 3262. Sk., 3263. Sk., 3264. Sk., 3264/1. Sk., 3264/2. Sk., 3264/3. Sk., 3265. Sk., 3266. Sk., 3267. Sk., 3268. Sk., 3269. Sk., 3270. Sk., 3271. Sk., 3272. Sk., 3273. Sk., 3274. Sk., 3275. Sk., 3276. Sk., 3277. Sk., 3277/1. Sk., 3277/2. Sk., 3278. Sk., 3279. Sk., 3280. Sk., 3281. Sk., 3282. Sk., 3283. Sk., 3284. Sk., 3285. Sk., 3286. Sk., 3287. Sk., 3288. Sk., 3289. Sk., 3290. Sk., 3291. Sk., 3292. Sk., 3293. Sk., 3294. Sk., 3295. Sk., 3297. Sk., 3297/1. Sk., 3298. Sk., 3299. Sk., 3300. Sk., 3300/1. Sk., 3300/2. Sk., 3300/3. Sk., 3300/4. Sk., 3300/6. Sk., 3301. Sk., 3302. Sk., 3302/1. Sk., 3304. Sk., 3305. Sk., 3305/5. Sk., 3306. Sk., 3306/1. Sk., 3306/2. Sk., 3310. Sk., 3311. Sk., 3315. Sk., 3316. Sk., 3319. Sk., 3320. Sk., 3326. Sk., 3328. Sk., 3330. Sk., 3332. Sk., 3334. Sk., 3336. Sk., 3338. Sk., 3340. Sk., 3342. Sk., 3344. Sk., 3346. Sk., 3348. Sk., 3350. Sk., 3351. Sk., 3352. Sk., 3360. Sk., 3364, Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd., İzmir-Çeşme Otoyolu, Kekliktepe Cd., Kocadağ Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Blv., Muammer Aksoy Cd., Mustafa Kemal Blv., Neyzen Tevfik Cd., Pakize Hanım Cd., Sefaköy Cd., Şehit Kemal Cd.), M. Fevzi Çakmak (3076. Sk., 4065. Sk., 4067. Sk., 4067/1. Sk., 4075. Sk., 4077. Sk., 4078. Sk., 4079. Sk., 4080. Sk., 4081. Sk., 4082. Sk., 4082/1. Sk., 4083. Sk., 4084. Sk., 4085. Sk., 4086. Sk., 4088. Sk., 4090. Sk., 4090/1. Sk., 4092. Sk., 4093. Sk., 4094. Sk., 4095. Sk., 4096. Sk., 4097. Sk., 4098. Sk., 4099. Sk., 4100. Sk., 4101. Sk., 4102. Sk., 4103. Sk., 4104. Sk., 4105. Sk., 4105/1. Sk., 4105/2. Sk., 4106. Sk., 4107. Sk., 4108. Sk., 4108/1. Sk., 4109. Sk., 4110. Sk., 4111. Sk., 4112. Sk., 4113. Sk., 4114. Sk., 4115. Sk., 4117. Sk., 4118. Sk., 4119. Sk., 4119/1. Sk., 4120. Sk., 4121. Sk., 4122. Sk., 4123. Sk., 4124. Sk., 4124/1. Sk., 4125. Sk., 4127. Sk., 4129. Sk., 4131. Sk., 4135. Sk., 4153. Sk., 4187. Sk., 4189. Sk., 4228/1. Sk., İsmet İnönü Blv., Mareşal Fevzi Çakmak Blv., Muammer Aksoy Cd., Mustafa Kemal Blv.), Şirinkent (3318. Sk., 4215. Sk., 4228. Sk., 4228/1. Sk., 4232. Sk., 4232/1. Sk., 4234. Sk., 4236. Sk., 4238. Sk., 4246. Sk., 4249. Sk., 4251. Sk., 4252. Sk., 4253. Sk., 4254. Sk., 4255. Sk., 4256. Sk., 4257. Sk., 4259. Sk., 4260. Sk., 4261. Sk., 4262. Sk., 4263. Sk., 4265. Sk., 4266. Sk., 4267. Sk., 4269. Sk., 4271. Sk., 4272. Sk., 4274. Sk., 4274/1. Sk., 4275. Sk., 4276. Sk., 4277. Sk., 4278. Sk., 4279. Sk., 4280. Sk., 4281. Sk., 4282. Sk., 4283. Sk., 4284. Sk., 4285. Sk., 4286. Sk., 4288. Sk., 4300. Sk., 4301. Sk., 4302. Sk., 4303. Sk., 4304. Sk., 4306. Sk., 4307. Sk., 4309. Sk., Muammer Aksoy Cd.), Yenice (2209. Sk., 2300. Sk., 2300/1. Sk., 2300/2. Sk., 3300/1. Sk., 3300/5. Sk., 3307. Sk., 3308/1. Sk., Akay Sk., Akça Sk., Akdeniz Sk., AKMEŞE, Bağcılar Sk., Begonya Sk., Çalık Sk., Cesur Sk., Funda Sk., Göksu Sk., İncirli Küme Evleri, İzmir-Çeşme Otoyolu, Karayel Sk., Kekliktepe Cd., Kıraç Sk., Lodos Sk., Manzara Cd., Ortanca Sk., Özgün Sk., Panaroma Sk., Sefaköy Cd., Şerifağa Kulesi Mevkii Küme Evleri, Yeşilalan Sk.), Zeytinalanı (4105. Sk., 4124. Sk., 4126. Sk., 4128. Sk., 4130. Sk., 4132. Sk., 4134. Sk., 4135. Sk., 4137. Sk., 4138. Sk., 4139. Sk., 4140. Sk., 4141. Sk., 4142. Sk., 4143. Sk., 4144. Sk., 4145. Sk., 4145/1. Sk., 4146. Sk., 4147. Sk., 4148. Sk., 4149. Sk., 4150. Sk., 4151. Sk., 4152. Sk., 4154. Sk., 4155. Sk., 4156. Sk., 4157. Sk., 4157/1. Sk., 4159. Sk., 4160. Sk., 4161. Sk., 4163. Sk., 4165. Sk., 4167. Sk., 4169. Sk., 4171. Sk., 4173. Sk., 4175. Sk., 4177. Sk., 4179. Sk., 4183. Sk., 4191. Sk., 4249. Sk., 4251. Sk., 4297. Sk., İsmet İnönü Blv., Mareşal Fevzi Çakmak Blv., Muammer Aksoy Cd., Mustafa Kemal Blv.)
Kesinti yapılacak saatler: 05:00 – 06:00
İskele (2018. Sk., 2018/8. Sk., 2110/2. Sk., 2110/4. Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 10:15 – 17:45
İskele (2012. Sk., 2105. Sk., 2106. Sk., 2107. Sk., 2108. Sk., 2109. Sk., 2110. Sk., 2120. Sk., 2121. Sk., 2121/1. Sk., 2121/2. Sk., 2126. Sk., Mithatpaşa Cd., Neyzen Tevfik Cd.)
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 – 17:30
Çamlıçay (5198. Sk., 5200. Sk., 5202. Sk., 5204. Sk., 5206. Sk., 5208. Sk., 5210. Sk., 5229. Sk., 5235. Sk., 5239. Sk., 5243. Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Blv.)
Kesinti yapılacak saatler: 09:30 – 15:00
Çamlıçay (4215. Sk., 5190. Sk., 5190/1. Sk., 5194. Sk., 5194/1. Sk., 5198. Sk., 5200. Sk., 5202. Sk., 5208. Sk., 5210. Sk., 5212. Sk., 5213. Sk., 5235. Sk., 5241. Sk., İsmet İnönü Blv.)
Kesinti yapılacak saatler: 09:15 – 15:15
BUCA
Barış (299. Sk., 302. Sk., 337. Sk., 366/1. Sk., Menderes Cd.), Vali Rahmi Bey (298. Sk., 302. Sk., 317. Sk., 319. Sk., Menderes Cd.) Barış (333. Sk., 349. Sk., 351/1. Sk., 366. Sk., 366/2. Sk., 366/3. Sk., 366/4. Sk., Adnan Kahveci Cd.), Yiğitler (349. Sk., 351. Sk., 366. Sk., Adnan Kahveci Cd., Fevzi Çakmak Cd.) Buca Koop. (200/17. Sk., 200/18. Sk., 200/19. Sk., 200/20. Sk.), Yıldız (200/15. Sk., 200/16. Sk., 200/17. Sk., 242/10. Sk., 242/11. Sk., 242/12. Sk., 242/22. Sk., 242/24. Sk., 242/25. Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 13:00
Ufuk (906. Sk., 907. Sk., 909. Sk., 910. Sk., 910/1. Sk., 910/2. Sk., 912. Sk., 912/2. Sk., 913. Sk., 913/1. Sk., 914. Sk., 914/1. Sk., 915. Sk., 916/1. Sk., 918/1. Sk.) Ufuk (1001. Sk., 1003. Sk., 889. Sk., 893. Sk., 894. Sk., 895. Sk., 898. Sk., 900. Sk., 903. Sk., 906. Sk., 907. Sk., 907/5. Sk., 914. Sk., 916. Sk., 918. Sk., Ceylan Sk., Fevzi Çakmak Cd.) Çamlık (850. Sk., 851/1. Sk., 852. Sk., 855/1. Sk., 863. Sk., 871. Sk., Fevzi Çakmak Cd.), Dicle (862. Sk., 864. Sk., 866. Sk., 868. Sk., 869. Sk., 877. Sk., Fevzi Çakmak Cd.), Ufuk (848/2. Sk., 848/3. Sk., 860. Sk., 862. Sk., 864. Sk., 868. Sk., 868/1. Sk., 868/2. Sk., 869. Sk., 870/3. Sk., 871. Sk., 883. Sk., Fevzi Çakmak Cd.)
Kesinti yapılacak saatler: 13:00 - 17:00
Kuruçeşme (205. Sk., 205/2. Sk., 205/20. Sk., 205/27. Sk., 205/3. Sk., 205/37. Sk., 205/39. Sk., 205/51. Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 16:00
KONAK
Umurbey Umurbey (Liman Cd.) Alsancak (1456. Sk., 1464. Sk., 1465. Sk., 1466. Sk., 1467. Sk., 1469. Sk., 1471. Sk., 1474. Sk., 1479. Sk., 1485. Sk., Kıbrıs Şehitleri Cd., Yüzbaşı Şerafettin Bey Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 01:00 - 05:00
Çınarlı, Halkapınar, Umurbey (Liman Cd.) Alsancak (1440. Sk., 1456. Sk., 1488. Sk., Talatpaşa Blv.), Kültür (1382. Sk., 1388. Sk., Doktor Mustafa Enver Bey Cd., İtalya Sk., Meksika Sk., Mustafa Münir Birsel Sk., Plevne Blv., Şehit Nevres Blv., Şevket Özçelik Sk., Talatpaşa Blv., Ümran Baradan Sk., Vasıf Çınar Blv., Zuhal Yorgancıoğlu Sk.) Kültür
Kesinti yapılacak saatler: 00:00 - 00:30
Çınarlı, Halkapınar, Umurbey (Liman Cd.) Alsancak (1440. Sk., 1456. Sk., 1488. Sk., Talatpaşa Blv.), Kültür (1382. Sk., 1388. Sk., Doktor Mustafa Enver Bey Cd., İtalya Sk., Meksika Sk., Mustafa Münir Birsel Sk., Plevne Blv., Şehit Nevres Blv., Şevket Özçelik Sk., Talatpaşa Blv., Ümran Baradan Sk., Vasıf Çınar Blv., Zuhal Yorgancıoğlu Sk.) Kültür
Kesinti yapılacak saatler: 05:00 - 05:30
Altıntaş (304. Sk., 340. Sk., 341. Sk., 342. Sk., 343. Sk., 346. Sk., 347. Sk., 348. Sk., 349. Sk., 352. Sk., 361. Sk., 362. Sk., 363. Sk., 363/1. Sk., 364. Sk., 365. Sk., 366. Sk., 367. Sk., 368. Sk., 369. Sk., Halil Rıfat Paşa Cd., İnönü Cd., Kazım Karabekir Meydanı), Atilla (348. Sk., 349. Sk., 464. Sk., 474. Sk., 475. Sk., 481. Sk., Eşrefpaşa Cd., İnönü Cd.), Barbaros (332. Sk., 333. Sk., 334. Sk., 335. Sk., 337. Sk., 340. Sk., 341. Sk., 342. Sk., 343. Sk., 344. Sk., 345. Sk., 348. Sk., 349. Sk., 350. Sk., 350/1. Sk., 350/2. Sk., 351. Sk., 352. Sk., 353. Sk., 354. Sk., Avukat Selim Hakmen Sk., Halil Rıfat Paşa Cd., Mithatpaşa Cd.), Çahabey (334. Sk., 377. Sk., 380. Sk., 382. Sk., 384. Sk., 385. Sk., 386. Sk., 387. Sk., 388. Sk., 391. Sk., 394. Sk., 396. Sk., 397. Sk., 398. Sk., 399. Sk., 400. Sk.), Fatih (384. Sk., 397. Sk., 405. Sk., 406. Sk., 407. Sk., 408. Sk., 409. Sk., 414. Sk., 415. Sk., 417. Sk., Birleşmiş Milletler Cd., Halil Rıfat Paşa Cd., İnönü Cd.), Güneş (826. Sk., 921. Sk., Eşrefpaşa Cd.), Güngör (349. Sk., 350. Sk., 376. Sk., 377. Sk., 378. Sk., 379. Sk., 380. Sk., 381. Sk., 382. Sk., 383. Sk., 386. Sk., 387. Sk., 394. Sk., Halil Rıfat Paşa Cd., İnönü Cd.), Güzelyurt (Eşrefpaşa Cd.), Kahraman Mescit (841. Sk.), Kestelli (834. Sk., 924. Sk., Eşrefpaşa Cd., Kestelli Cd.), Kılıç Reis (300. Sk., 304. Sk., 356. Sk., İnönü Cd., Şehit Kemal Keser Sk., Şükrü Saraçoğlu Cd.), Kocatepe (559/1. Sk., 561. Sk., 562. Sk., 563. Sk., 564. Sk., 565. Sk., 566. Sk., 567. Sk., 568. Sk., 569. Sk., 570. Sk., 571. Sk., 572. Sk., Eşrefpaşa Cd.), Konak (846. Sk., 848. Sk., 858. Sk., Anafartalar Cd., Cumhuriyet Blv., Milli Kütüphane Cd.), Mecidiye (334. Sk., 351. Sk., 353. Sk., 377. Sk., 391. Sk., 392. Sk., 393. Sk., Halil Rıfat Paşa Cd.), Sakarya (822. Sk., 825. Sk., 826. Sk., Eşrefpaşa Cd., Eşrefpaşa Cd. 1. Çk.), Şehit Nedim Tuğaltay (840. Sk., 841. Sk., 843. Sk., Eşrefpaşa Cd.), Selçuk (648. Sk.), Tan (774. Sk., 838. Sk., 840. Sk., Eşrefpaşa Cd., Kestelli Cd.), Tınaztepe (565. Sk., 568. Sk., 637. Sk., 639. Sk., 640. Sk., 641. Sk., 642. Sk., 643. Sk., 644. Sk., 648. Sk., Eşrefpaşa Cd., Rakım Elkutlu 1. Çık Cd., Rakım Elkutlu 2. Çık Cd., Rakım Elkutlu Cd.), Tuzcu (742. Sk., 756. Sk., 762. Sk., 764. Sk., 765. Sk., 766. Sk., 767. Sk., 768. Sk., 769. Sk., 770. Sk., 771. Sk., 772. Sk., 773. Sk., 774. Sk., Eşrefpaşa Cd.), Ülkü (774. Sk., 827. Sk., 834. Sk., Eşrefpaşa Cd.), Yeşiltepe (334. Sk., 377. Sk., 391. Sk., 394. Sk., 398. Sk., 399. Sk., 400. Sk., 401. Sk., 402. Sk., 403. Sk., 404. Sk., 404/1. Sk., Birleşmiş Milletler Cd., Ege Üniversitesi AKM, Halil Rıfat Paşa Cd., Mithatpaşa Cd., Park İçi Yolu) Akın Simav (185. Sk., 186. Sk., 187. Sk., 249. Sk., 266. Sk., 267. Sk., 268. Sk., 268/1. Sk., 269. Sk., 270. Sk., 272. Sk., 273. Sk., 274. Sk., Halil Rıfat Paşa Cd., Mithatpaşa Cd., Mustafa Kemal Sahil Blv., Şehit Nihatbey Cd.), Altıntaş (304. Sk.), Barbaros (304. Sk., 305. Sk., 331. Sk., 332. Sk., 333. Sk., 335. Sk., 338. Sk., 339. Sk., 340. Sk., 345. Sk., 346. Sk., 347. Sk., 350. Sk., 350/2. Sk., 350/3. Sk., 357. Sk., 358. Sk., 360. Sk., Avukat Selim Hakmen Sk., Halil Rıfat Paşa Cd., Mithatpaşa Cd., Şehit Nihatbey Cd., Zeki Müren Park İçi Yolu), Fevzi Paşa (452. Sk., 846. Sk., 847/1. Sk., Öğretmen Sk.), Kemal Reis (249. Sk., 271. Sk., 274. Sk., 279. Sk., 280. Sk., 281. Sk., Halil Rıfat Paşa Cd.), Kılıç Reis (249. Sk., 280. Sk., 281. Sk., 304. Sk., 307. Sk., 308. Sk., 310. Sk., 312. Sk., 314. Sk., 315. Sk., 316. Sk., 317. Sk., 318. Sk., 319. Sk., Halil Rıfat Paşa Cd., Mevlüt Kaplan Sk., Şehit Kemal Keser Sk.), Konak (452. Sk., 846. Sk., 853. Sk., 854. Sk., 855. Sk., 856. Sk., 858. Sk., 861. Sk., 863. Sk., 864. Sk., 865. Sk., 871. Sk., 892. Sk., 902. Sk., 904. Sk., 905. Sk., 906. Sk., 907. Sk., 909. Sk., 910. Sk., Halil Rıfat Paşa Cd., Milli Kütüphane Cd., Mithatpaşa Cd., Mücibur Rahman Sk., Öğretmen Sk.), Mithatpaşa (185. Sk., 186. Sk., 187. Sk., 192. Sk., Halil Rıfat Paşa Cd., Mithatpaşa Cd., Mustafa Kemal Sahil Blv., Şehit Nihatbey Cd.), Turgut Reis (249. Sk., 270/1. Sk., 301. Sk., 302. Sk., 303. Sk., 304. Sk., 305. Sk., 306. Sk., 307. Sk., 308. Sk., 309. Sk., 310. Sk., 311. Sk., 313. Sk., 316. Sk., Dario Moreno Sk., Halil Rıfat Paşa Cd., Mithatpaşa Cd., Mustafa Kemal Sahil Blv., Şehit Kemal Keser Sk., Şehit Nihatbey Cd.), Yeşiltepe (334/2. Sk., Mithatpaşa Cd., Otobüs Durakları)
Kesinti yapılacak saatler: 06:00 - 07:00
MENDERES
Develi, Küner (7803. Sk., 7804. Sk., 7806. Sk., 7808. Sk., 7809. Sk., 7810. Sk., 7810/1. Sk., 7811. Sk., 7812. Sk., 7813. Sk., 7814. Sk., 7815. Sk., 7816. Sk., 7817. Sk., 7818. Sk., 7820. Sk., 7821. Sk., 7822. Sk., 7823. Sk., 7824. Sk., 7825. Sk., 7826. Sk., 7827. Sk., 7828. Sk., 7828/1. Sk., 7829. Sk., 7830. Sk., 7833. Sk., 7834. Sk., 7835. Sk., 7836. Sk., Küner Küme Evleri, Menderes Gümüldür Cd.), Şaşal (Şaşal Köyü İç Yolu)
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 15:00
ÇİĞLİ
Aydınlıkevler (6782. Sk., 6786. Sk., 6787. Sk., 6787/1. Sk., 6788. Sk., 6789. Sk., 6790. Sk., 6791. Sk., 6793. Sk.) Aydınlıkevler (6793. Sk., 6794. Sk., 6794/5. Sk., 6795. Sk., 6796. Sk., 6796/1. Sk., 6797. Sk., 6797/1. Sk., 6798. Sk., 6799. Sk.) Aydınlıkevler (6779. Sk., 6782. Sk., 6783. Sk., 6784. Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 14:00
GAZİEMİR
Gazi (15. Sk., 16. Sk., 17. Sk., 18. Sk., 19. Sk.) Gazi (14. Sk., 16. Sk., 16/1. Sk., 19. Sk., 20. Sk., 21. Sk., Hasan Güven Cd., Millet Cd.), Irmak (19. Sk., 21/1. Sk., Hasan Güven Cd.)
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 15:00
Gazi (26. Sk., 27. Sk., 28/1. Sk., 28/10. Sk., 28/11. Sk., 28/2. Sk., 28/25. Sk., 28/29. Sk., 28/3. Sk., 28/4. Sk., 28/5. Sk., 28/6. Sk., 28/8. Sk., 28/9. Sk., Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Cd., Hasan Güven Cd., Kemal Reis Cd.), Irmak (97. Sk., 98. Sk., 99. Sk., Hasan Güven Cd.)
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 12:00
GÜZELBAHÇE
Yelki