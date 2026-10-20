İZMİR HAVA DURUMU 20 EKİM SALI |Bu hafta İzmir'de yağış var mı?

Son dakika İzmir haberleri... Meteoroloji'den İzmir için hava durumu uyarısı geldi. Kentte sıcaklıklar hızla yükselerek 27 dereceye kadar dayanırken, herkesin aklındaki o kritik soru yanıt buldu: Yağmur ne zaman geliyor? MGM'nin açıkladığı haftalık tahmin verileri İzmirlileri şaşırtacak.
Bugün İzmir genelinde gün boyunca parçalı bulutlu bir havanın etkili olması bekleniyor. Sabah saatlerinde 16 derece olması beklenen sıcaklık, öğle saatlerinde 24 dereceye ulaşacak. Akşam saatlerinde de dereceler tekrar düşecek.
RÜZGAR DURUMU NASIL?
İzmir'de rüzgarın gün içerisinde saatte 1 ila 10 kilometre hızla esecek. Maksimum rüzgar hızı ise yer yer 19 kilometreye ulaşacak.
MGM'nin 5 günlük hava tahminine göreİzmir'de hafta sonuna doğru yağış bekleniyor.
İZMİR'DE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
20 Ekim Salı: Parçalı bulutlu, en düşük 13, en yüksek 24 derece.
21 Ekim Çarşamba: Açık, en düşük 15, en yüksek 25 derece.
22 Ekim Perşembe: Açık, en düşük 14, en yüksek 27 derece.
23 Ekim Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı, en düşük 15, en yüksek 26 derece.
24 Ekim Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı, en düşük 15, en yüksek 24 derece.