İZMİR HAVA DURUMU 20 EKİM SALI |Bu hafta İzmir'de yağış var mı?

Son dakika İzmir haberleri... Meteoroloji'den İzmir için hava durumu uyarısı geldi. Kentte sıcaklıklar hızla yükselerek 27 dereceye kadar dayanırken, herkesin aklındaki o kritik soru yanıt buldu: Yağmur ne zaman geliyor? MGM'nin açıkladığı haftalık tahmin verileri İzmirlileri şaşırtacak.