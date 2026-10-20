İzmir’de 8 bin 500 yıllık tarih yolculuğu! Bir günde 4 farklı dönemi keşfedin

Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi ve burada oluşturulan tarih öncesi yaşam alanları, ziyaretçilere ilk İzmirlilerin yaşam biçimini yakından tanıma fırsatı sunuyor. Böylece İzmir'in hikayesi, bugünün kalabalık caddelerinden binlerce yıl önceki yerleşim alanlarına uzanıyor.

Kazılarda ortaya çıkarılan buluntular arasında deniz ürünlerinin tüketildiğini gösteren kalıntılar da yer alıyor. Çipura, midye, istiridye ve deniz salyangozu gibi canlılara ait izler, İzmir'in denizle kurduğu ilişkinin binlerce yıl öncesine dayandığını gösteriyor.

İzmir'in tarih yolculuğuna başlamak isteyenlerin ilk adreslerinden biri Bornova 'da bulunan Yeşilova Höyüğü. İzmir'de yerleşik yaşamın yaklaşık 8 bin 500 yıl öncesine uzandığını gösteren arkeolojik buluntularıyla öne çıkan höyük, kentin en eski tarihsel katmanlarından birini gözler önüne seriyor.

ESKİ SMYRNA'DA HOMEROS'UN İZLERİNİ ARAYIN

İzmir'in tarih yolculuğunda ikinci önemli durak, Bayraklı'daki Eski Smyrna yerleşimi. Kökenleri Tunç Çağı'na kadar uzanan alan, özellikle Demir Çağı ve Arkaik Dönem'de gelişen kent yaşamıyla dikkat çekiyor.

Antik Yunan dünyasının önemli yerleşimlerinden biri olan Eski Smyrna, coğrafi konumu sayesinde Ege'deki ticari ve kültürel ilişkilerde önemli bir yere sahipti. Kentin geçmişine ilişkin en dikkat çekici ayrıntılardan biri ise büyük şair Homeros ile kurulan bağ.

Homeros'un nerede yaşadığı kesin olarak bilinmese de Eski Smyrna, antik kaynaklar ve tarihsel tartışmalar çerçevesinde onun yaşamış olabileceği yerler arasında gösteriliyor. Bu nedenle bölge, yalnızca arkeoloji meraklıları için değil, Antik Yunan edebiyatına ilgi duyanlar için de ayrı bir önem taşıyor.

Eski Smyrna'da Athena Tapınağı'nın kalıntıları ve antik yerleşimin izleri arasında dolaşırken İzmir'in binlerce yıl önceki kültürel hayatını düşünmek mümkün. Bugünün modern şehir dokusu içinde geçmişin izlerini arayanlar için burası, rotanın en etkileyici duraklarından biri.