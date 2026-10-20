İzmir’de dehşet veren ölüm! Pikap sürücüsü tutuklandı

Son dakika İzmir haberleri.. Karayiğit Mahallesi'nde dün bisiklet kullanan Mehmet Avar'a (65) çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan pikap sürücüsü A.M'nin (64) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen A.M. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
A.M. (64) idaresindeki 35 AFN 697 plakalı pikap, dün Karayiğit mevkisinde önünde seyreden Mehmet Avar'ın kullandığı bisiklete çarpmıştı.
Olay yerinde hayatını kaybeden Avar'ın cansız bedeni Ödemiş Devlet Hastanesi morguna kaldırılmış, pikap sürücüsü gözaltına alınmıştı.