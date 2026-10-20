İzmir’de emeklilerin yeni rotası: Sığacık Kalesi’ne nasıl gidilir?

İzmir haberleri... İzmir'de hafta içi emekliler için hem bütçeyi zorlamayan hem de dinlenerek gezme imkanı sunan bir rota arayanların tercih edebileceği adreslerden biri Sığacık. Seferihisar'a bağlı bu tarihi sahil yerleşimi, deniz manzarası ve sakin atmosferinin yanı sıra yüzyıllardır ayakta duran Sığacık Kalesi ile dikkat çekiyor. Şehir merkezinden özel araçla veya toplu taşımayla ulaşılabilen Sığacık, tarih ve kültür gezisini sahil yürüyüşüyle birleştirmek isteyenler için de alternatif oluşturuyor. Peki, İzmir'den Sığacık'a nasıl gidilir ve Sığacık Kalesi'nde ziyaretçileri neler bekliyor?
İZMİR'DEN SIĞACIK'A NASIL GİDİLİR?
İzmir şehir merkezinden Sığacık'a ulaşmak için özel araç veya toplu taşıma tercih edilebilir. Özel araçla yola çıkanlar, İzmir-Çeşme Otoyolu ve Seferihisar bağlantılarını kullanarak Sığacık yönüne ilerleyebilir. Trafik durumuna ve başlangıç noktasına bağlı olarak yolculuk yaklaşık 50-75 dakika sürebilir.
Toplu taşımayı tercih edenler ise İzmir'den Üçkuyular Fahrettin Altay aktarma merkezi üzerinden Seferihisar yönündeki ESHOT seferlerini değerlendirebilir. Seferihisar merkezine ulaştıktan sonra Sığacık yönündeki yerel toplu taşıma seçenekleriyle yolculuğa devam edilebilir. Sefer saatleri ve hat bilgileri gün içinde değişebileceğinden yola çıkmadan önce ESHOT'un güncel duyurularını kontrol etmekte fayda var.
Hafta içi gezi planlayan emekliler için sabah saatlerinde yola çıkmak, hem ulaşımda yoğunluğun azalmasına yardımcı olabilir hem de kaleyi ve çevresini acele etmeden gezmek için daha fazla zaman kazandırabilir.
SIĞACIK KALESİ'NE NASIL ULAŞILIR?
Sığacık Kalesi, günümüzde de kullanılan Sığacık Limanı'nın hemen kuzeydoğusunda yer alıyor. Sığacık yerleşimine ulaştıktan sonra kale bölgesine yürüyerek erişmek mümkün. Tarihi sokakların arasından geçerek kaleye ulaşan ziyaretçiler, gezi boyunca bölgenin geleneksel mimarisini ve liman çevresindeki yaşamı yakından görebiliyor.
Kalenin tarihinin Selçuklular dönemine kadar uzandığı tahmin ediliyor. Aydınoğulları ve Osmanlılar döneminde onarılan yapı, özellikle 1521-1522 yıllarında Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos Seferi hazırlıkları sırasında önemli bir dönüşüm geçirdi. Piri Reis'in önerisi üzerine gerçekleştirilen çalışmalar, donanma komutanı Parlak Mustafa Paşa tarafından yürütüldü. Bu süreçte Teos Antik Kenti'nin taşlarından yararlanılarak kale bugünkü görünümüne kavuştu.
Geçmişte Sığla veya Sığala adıyla anılan kale, yalnızca bir yerleşimi savunmak amacıyla değil, deniz üssü ve daha sonraki dönemlerde gümrük kontrol merkezi olarak da kullanıldı. Günümüzde ise surların içinde yaşamın devam ettiği nadir kaleler arasında yer alıyor. Kaleyi ziyaret edenler, tarihi dokuyu gezerken günlük yaşamın da bu surların içinde sürdüğüne tanıklık edebiliyor.
SIĞACIK KALESİ'NDE NELER GÖRÜLÜR, EMEKLİLER İÇİN NASIL BİR GEZİ PLANLANABİLİR?
Sığacık Kalesi, surları, kuleleri, tarihi kapıları ve içindeki dini yapılarıyla kültür gezisi yapmak isteyenlere farklı duraklar sunuyor. İki katlı olduğu düşünülen kalenin Kuşadası, Ayasuluk ve Sivrihisar adlarını taşıyan üç kapısı bulunuyor. Kale içerisinde Süleyman Han Camii, hamam ve mescit de yer alıyor.
Surların yapımında Teos Antik Kenti'nden getirilen taşların kullanılması, kaleyi arkeoloji ve tarih meraklıları için de ilgi çekici kılıyor. Duvarlarda Teos'tan getirildiği belirtilen kitabelere rastlamak mümkün. Bu nedenle kaleyi gezerken yalnızca surlara değil, duvarlardaki taşlara ve yazıtlara da dikkat etmek gerekiyor.
Hafta içi emekli rotası kapsamında Sığacık'a gelenler, sabah saatlerinde yola çıkarak önce kaleyi ve tarihi sokakları gezebilir. Ardından liman çevresinde yürüyüş yaparak deniz havası alabilir, dinlenmek için çevredeki kafe ve restoranlarda mola verebilir. Böylece yoğun bir programa ihtiyaç duymadan tarih, doğa ve sahil keyfi aynı güne sığdırılabilir.
Kalede taş döşeli ve yer yer düzensiz sokaklar bulunabileceği için rahat yürüyüş ayakkabısı tercih edilmesi önerilir. Hareket kabiliyeti kısıtlı ziyaretçilerin ise bazı bölümlerdeki zemin ve erişim koşullarını göz önünde bulundurarak geziyi planlaması faydalı olacaktır.