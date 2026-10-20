İzmir’de emeklilerin yeni rotası: Sığacık Kalesi’ne nasıl gidilir?

SIĞACIK KALESİ'NDE NELER GÖRÜLÜR, EMEKLİLER İÇİN NASIL BİR GEZİ PLANLANABİLİR?

Sığacık Kalesi, surları, kuleleri, tarihi kapıları ve içindeki dini yapılarıyla kültür gezisi yapmak isteyenlere farklı duraklar sunuyor. İki katlı olduğu düşünülen kalenin Kuşadası, Ayasuluk ve Sivrihisar adlarını taşıyan üç kapısı bulunuyor. Kale içerisinde Süleyman Han Camii, hamam ve mescit de yer alıyor.

Surların yapımında Teos Antik Kenti'nden getirilen taşların kullanılması, kaleyi arkeoloji ve tarih meraklıları için de ilgi çekici kılıyor. Duvarlarda Teos'tan getirildiği belirtilen kitabelere rastlamak mümkün. Bu nedenle kaleyi gezerken yalnızca surlara değil, duvarlardaki taşlara ve yazıtlara da dikkat etmek gerekiyor.

Hafta içi emekli rotası kapsamında Sığacık'a gelenler, sabah saatlerinde yola çıkarak önce kaleyi ve tarihi sokakları gezebilir. Ardından liman çevresinde yürüyüş yaparak deniz havası alabilir, dinlenmek için çevredeki kafe ve restoranlarda mola verebilir. Böylece yoğun bir programa ihtiyaç duymadan tarih, doğa ve sahil keyfi aynı güne sığdırılabilir.

Kalede taş döşeli ve yer yer düzensiz sokaklar bulunabileceği için rahat yürüyüş ayakkabısı tercih edilmesi önerilir. Hareket kabiliyeti kısıtlı ziyaretçilerin ise bazı bölümlerdeki zemin ve erişim koşullarını göz önünde bulundurarak geziyi planlaması faydalı olacaktır.