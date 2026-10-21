İZMİR SU KESİNTİSİ 21 EKİM ÇARŞAMBA | SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de birçok ilçede su kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'de hangi ilçede ne zaman sular gelecek? İşte 21 Ekim Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İZMİR SU KESİNTİSİ
BAYRAKLI ÇAY, ÇİÇEK, MUHİTTİN ERENER, R.ŞEVKET İNCE 21.10.2026 saat 11:18 ile 14:18 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR BOZYAKA, CENNETOĞLU, ÇALIKUŞU, GENERAL ASIM GÜNDÜZ, OSMAN AKSÜNER, UĞUR MUMCU, YUNUS EMRE 21.10.2026 saat 10:44 ile 12:44 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR DOĞANAY, ESENLİK, REİS 21.10.2026 saat 10:41 ile 12:41 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK MİLLET, MURAT 21.10.2026 saat 10:47 ile 12:47 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK ALSANCAK, KÜLTÜR, TURGUT REİS 21.10.2026 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN AHIHIDIR, ESATPAŞA, GAYBİ, İSMET İNÖNÜ, KASIMPAŞA, KAZIMPAŞA, MERMERLİ, TÜLBENTLİ, UĞUR MUMCU, YAHŞELLİ 21.10.2026 saat 10:31 ile 13:31 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR DÜZCE, NECAT HEPKON, TURGUT, ULAMIŞ 21.10.2026 saat 08:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR DÜZCE 21.10.2026 saat 10:40 ile 12:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI ARSLANLAR, TAŞKESİK21.10.2026 saat 11:02 ile 14:02 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
URLA İÇMELER21.10.2026 saat 08:34 ile 12:33 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
ÇİĞLİ HARMANDALI GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 21.10.2026 saat 11:04 ile 13:04 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.