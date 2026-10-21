İzmir'de depo baskını! Evden cephanelik çıktı: Çok sayıda silah ele geçirildi...

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet suçuyla mücadele kapsamında Tire ilçesinde gerçekleştirilen çalışmada, depo olarak kullanılan adreste çok sayıda ruhsatsız tabanca bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.