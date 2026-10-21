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İzmir'de depo baskını! Evden cephanelik çıktı: Çok sayıda silah ele geçirildi...

İzmir’in Tire ilçesinde polis ekiplerinin bir depoya düzenlediği baskında çok sayıda ruhsatsız silah ve şarjör ele geçirildi. Aralarında tabanca, av tüfeği ve havalı silahların da bulunduğu cephaneliği andıran depoyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

İHA

Giriş Tarihi:

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet suçuyla mücadele kapsamında Tire ilçesinde gerçekleştirilen çalışmada, depo olarak kullanılan adreste çok sayıda ruhsatsız tabanca bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen adreste yapılan aramada; 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız toplu tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 3 havalı tabanca, 1 adet silah parçası ve 3 adet şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili F.K. (46) isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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