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İzmir'de nefes kesen okul! Türkiye'de başka hiçbir yerde yok

Türkiye’deki tek atlayış merkezinin İzmir’e bu kadar yakın olduğunu biliyor muydunuz? Skydive Efes Paraşüt Okulu; hedef, stil ve wingsuit eğitimleriyle gökyüzünü fethetmek isteyenleri bekliyor..

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Yerden yüzlerce metre yüksekte, rüzgarın tam ortasında bir deneyime hazır mısınız? Türkiye'nin tek atlayış merkezinde gerçekleşenler nefesleri kesiyor.

Türkiye'deki ilk ve tek atlayış merkezi Skydive Efes Paraşüt Okulu, İzmir'e 70 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

EĞİTİM VERİLİYOR

Skydive Efes'te başlangıç eğitimlerinin yanı sıra hedef, stil, formation skydiving, canopy formation, skysurf, freestyle, wingsuit gibi birçok alanda eğitim veriliyor.

KONUMU NEREDE?

Skydive Efes, İzmir'in Selçuk ilçesinde yer almaktadır. İzmir merkezine yaklaşık 70 kilometre mesafede bulunan bu atlayış merkezi, Atatürk Mahallesi sınırları içerisinde konumlanmıştır.

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