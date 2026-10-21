İzmir'de üniversite öğrencilerine eğitim desteği! Başvuru şartları neler?

İzmir haberleri... İzmir Büyükşehir Belediyesi , üniversite öğrencilerinin eğitim hayatlarına ekonomik katkı sunmak amacıyla eğitim desteği sağlıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi üniversite öğrenci eğitim desteği başvurusu yapmak isteyen öğrenciler, başvurularını çevrim içi olarak veya belediyenin belirlediği danışma noktalarından gerçekleştirebiliyor. Başvurunun ardından yürütülen sosyal inceleme süreciyle desteğe hak kazanan öğrenciler belirleniyor.

İZMİR ÜNİVERSİTE EĞİTİM DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan nakdi eğitim desteğinden yararlanmak isteyen üniversite öğrencilerinin öncelikle başvuru işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Başvurular, belediyenin bizvariz.izmir.bel.tr adresi üzerinden çevrim içi olarak yapılabiliyor.

İnternet üzerinden başvuru yapmak istemeyen öğrenciler ise Buca Gürçeşme ve Konak'ta bulunan danışma noktalarına başvurabiliyor. Böylece öğrenciler, kendileri için uygun olan başvuru kanalını tercih ederek eğitim desteği sürecini başlatabiliyor.