Domatesin suyu, etin lezzeti! İzmir’de güveç böyle yapılıyor: İşte İzmir usulü tarifin incelikleri…

İzmir haberleri ... Ege mutfağının sevilen lezzetleri arasında yer alan Urla güveci, sade malzemeleri ve kendine özgü pişirme yöntemiyle dikkat çekiyor. Özellikle etin ve sebzelerin kendi suyuyla pişmesi, yemeğe yoğun bir aroma kazandırıyor. Peki, İzmir usulü Urla güveci nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır ve etin yumuşacık olması için nelere dikkat etmek gerekir? İşte detaylar…

Tarifin lezzetini artırmak için özellikle olgun, sulu ve aromalı domatesler tercih ediliyor. Urla güvecinin geleneksel yorumlarında patates gibi sebzelere de yer verilebiliyor. Ancak temel tarifte et, domates, biber, soğan ve sarımsağın uyumu öne çıkıyor.

Urla güveci hazırlamak için çok sayıda malzemeye ihtiyaç duyulmuyor. Dana eti, mevsiminde yetişen domatesler, tatlı sivri biberler, soğan, sarımsak ve zeytinyağı, yemeğin temel lezzetini oluşturuyor.

İZMİR USULÜ URLA GÜVECİ NASIL YAPILIR?

Urla güvecinin hazırlanışında malzemelerin doğru sırayla yerleştirilmesi ve yemeğin üzerinin kapatılarak pişirilmesi önem taşıyor. Geleneksel yöntemde et ve sebzeler, ilave su kullanılmadan kendi sularıyla pişiriliyor.

Adım adım Urla güveci tarifi:

Domatesleri hazırlayın: Domateslerden birini halka şeklinde dilimleyin. Diğer domatesleri iri küpler halinde doğrayın.

Soğanı doğrayın: Kuru soğanı piyazlık doğrayın. Sarımsakları soyup bütün halde bırakın. Biberleri iri parçalar halinde kesin.

Güveci katmanlar halinde doldurun: Toprak güvecin tabanına domates dilimlerini yerleştirin. Üzerine soğanları yayın ve kuşbaşı dana etlerini ekleyin.

Sebzeleri yerleştirin: Doğranmış domatesleri, biberleri ve sarımsakları etlerin üzerine dağıtın. Tuz ve karabiber ekleyin.

Üzerini kapatın: Kalan domates dilimlerini en üste dizin ve zeytinyağını gezdirin. Güvecin kapağını kapatın. Kapak yoksa fırına uygun bir kapak ya da uygun bir örtme yöntemi kullanın.

Fırında pişirin: Önceden ısıtılmış 180-200 derece fırında, etler yumuşayana kadar yaklaşık 2-3 saat pişirin. Süre, etin cinsine, parçaların büyüklüğüne ve kullanılan güvece göre değişebilir. Daha yüksek sıcaklıkta daha kısa pişirme öneren tarifler de bulunuyor; düşük sıcaklıkta uzun pişirme ise ev fırınında kontrollü bir alternatif sunuyor.

Geleneksel kara fırın uygulamalarında güveç, su eklenmeden ve saatler boyunca ağır ağır pişirilebiliyor. Evde hazırlanırken de domateslerin ve etin suyunu salmasına fırsat vermek, yemeğin karakteristik lezzetini yakalamaya yardımcı oluyor.