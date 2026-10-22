GEDİZ ELEKTRİK DUYURDU! İZMİRLİLER DİKKAT: 23 EKİM İZMİR'DE YAŞANACAK ELEKTRİK KESİNTİLERİ DUYURULDU | İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

İzmir elektrik kesintisi duyuruları, kent genelinde yaşayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Günlük yaşamı ve işlerini etkileyebilecek kesintiler nedeniyle İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek, hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesintiler saat kaçta sona erecek sorularına yanıt aranıyor. İşte İzmir'de planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahallelere ilişkin detaylar...