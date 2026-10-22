GEDİZ ELEKTRİK DUYURDU! İZMİRLİLER DİKKAT: 23 EKİM İZMİR'DE YAŞANACAK ELEKTRİK KESİNTİLERİ DUYURULDU | İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

İzmir elektrik kesintisi duyuruları, kent genelinde yaşayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Günlük yaşamı ve işlerini etkileyebilecek kesintiler nedeniyle İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek, hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesintiler saat kaçta sona erecek sorularına yanıt aranıyor. İşte İzmir'de planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahallelere ilişkin detaylar...
ALİAĞA / İZMİR
10:00 - 16:00
Samurlu
BAYINDIR / İZMİR
09:00 - 17:00
Cumhuriyet, Yeşilova
09:30 - 17:30
Cumhuriyet
Yeşilova
09:30 - 17:30
Cumhuriyet
Karavelile
BERGAMA / İZMİR
10:00 - 13:00
Aşağıcuma
Çamavlu
Göbeller
Hacıhamzalar
Terzihaliller
Yukarıbey
Yukarıcuma
09:00 - 15:00
Ertuğrul
İnkılap
BORNOVA / İZMİR
09:00 - 13:00
Egemenlik
09:00 - 13:00
Egemenlik
Işıklar
DİKİLİ / İZMİR
09:00 - 15:00
Merdivenli
10:00 - 16:00
Uzunburun
09:00 - 17:00
Yenibağarası
09:00 - 15:00
Mordoğan
KEMALPAŞA / İZMİR
09:00 - 11:00
Ansızca
Kuyucak
Yenmiş
ÖDEMİŞ / İZMİR
09:00 - 17:00
Çamyayla
09:00 - 17:00
Bozdağ
09:00 - 17:00
Bozdağ
09:30 - 17:30
Ovacık
Tekke
SEFERİHİSAR / İZMİR
10:00 - 17:00
Akarca
Sığacık
SELÇUK / İZMİR
09:00 - 12:00
14 Mayıs
Şirince
Zafer
URLA / İZMİR
10:00 - 17:00
Camiatik
Naipli
BEYDAĞ / İZMİR
09:00 - 17:00
Beyköy
BUCA / İZMİR
09:00 - 13:00
Fırat
Göksu
Seyhan
09:00 - 13:00
İnkılap
09:00 - 13:00
Çamlıkule
Yenigün
13:00 - 17:00
Adatepe
Dumlupınar
Menderes
Yaylacı
13:00 - 17:00
Akıncılar
10:00 - 17:00
Ufuk
09:00 - 17:00
29 Ekim
Kaynaklar Merkez
09:00 - 17:00
29 Ekim
Kaynaklar Merkez
09:30 - 17:30
29 Ekim
Kaynaklar Merkez
Yıldızlar
KONAK / İZMİR
09:00 - 15:00
19 Mayıs
10:00 - 17:00
Ferahlı
İsmet Paşa
Mehmet Akif
Ulubatlı
GAZİEMİR / İZMİR
09:00 - 15:00
Atatürk
Menderes
10:00 - 16:00
Fatih
Menderes
GÜZELBAHÇE / İZMİR
10:00 - 16:00
Kahramandere
BAYRAKLI / İZMİR
09:00 - 16:00
Emek
Org. Nafiz Gürman
Yamanlar
09:30 - 13:00
R. Şevket İnce