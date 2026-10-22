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Haberler İzmir GEDİZ ELEKTRİK DUYURDU! İZMİRLİLER DİKKAT: 23 EKİM İZMİR'DE YAŞANACAK ELEKTRİK KESİNTİLERİ DUYURULDU | İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

GEDİZ ELEKTRİK DUYURDU! İZMİRLİLER DİKKAT: 23 EKİM İZMİR'DE YAŞANACAK ELEKTRİK KESİNTİLERİ DUYURULDU | İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

İzmir’de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler vatandaşların gündeminde yer alıyor. GDZ Elektrik’in planlı kesinti programı doğrultusunda elektrik verilemeyecek bölgeler belli oldu. İzmir'de yaşanacak kesintilerin hangi saatlerde etkili olacağı da merak ediliyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 23 Ekim İzmir elektrik kesintileri...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İzmir elektrik kesintisi duyuruları, kent genelinde yaşayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Günlük yaşamı ve işlerini etkileyebilecek kesintiler nedeniyle İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek, hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesintiler saat kaçta sona erecek sorularına yanıt aranıyor. İşte İzmir'de planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahallelere ilişkin detaylar...



ALİAĞA / İZMİR

10:00 - 16:00

Samurlu

BAYINDIR / İZMİR

09:00 - 17:00

Cumhuriyet, Yeşilova

09:30 - 17:30

Atatürk

Cumhuriyet

Yeşilova

09:30 - 17:30

Cumhuriyet

Karavelile

BERGAMA / İZMİR

10:00 - 13:00

Aşağıcuma

Çamavlu

Göbeller

Hacıhamzalar

Terzihaliller

Yukarıbey

Yukarıcuma

09:00 - 15:00

Ertuğrul

İnkılap

BORNOVA / İZMİR

09:00 - 13:00

Egemenlik

09:00 - 13:00

Egemenlik

Işıklar

DİKİLİ / İZMİR

09:00 - 15:00

Merdivenli

10:00 - 16:00

Uzunburun

09:00 - 17:00

Yenibağarası

09:00 - 15:00

Mordoğan

KEMALPAŞA / İZMİR

09:00 - 11:00

Ansızca

Kuyucak

Yenmiş

ÖDEMİŞ / İZMİR

09:00 - 17:00

Çamyayla

09:00 - 17:00

Bozdağ

09:00 - 17:00

Bozdağ

09:30 - 17:30

Birgi

Ovacık

Tekke

SEFERİHİSAR / İZMİR

10:00 - 17:00

Akarca

Sığacık



SELÇUK / İZMİR

09:00 - 12:00

14 Mayıs

Şirince

Zafer

URLA / İZMİR

10:00 - 17:00

Camiatik

Naipli

BEYDAĞ / İZMİR

09:00 - 17:00

Beyköy

BUCA / İZMİR

09:00 - 13:00

Fırat

Göksu

Seyhan

09:00 - 13:00

İnkılap

09:00 - 13:00

Çamlıkule

Yenigün

13:00 - 17:00

Adatepe

Dumlupınar

Menderes

Yaylacı

13:00 - 17:00

Akıncılar

10:00 - 17:00

Ufuk

09:00 - 17:00

29 Ekim

Kaynaklar Merkez

09:00 - 17:00

29 Ekim

Kaynaklar Merkez

09:30 - 17:30

29 Ekim

Kaynaklar Merkez

Yıldızlar

KONAK / İZMİR

09:00 - 15:00

19 Mayıs

10:00 - 17:00

Ferahlı

İsmet Paşa

Mehmet Akif

Ulubatlı

GAZİEMİR / İZMİR

09:00 - 15:00

Atatürk

Menderes

10:00 - 16:00

Fatih

Menderes

GÜZELBAHÇE / İZMİR

10:00 - 16:00

Kahramandere

BAYRAKLI / İZMİR

09:00 - 16:00

Emek

Org. Nafiz Gürman

Yamanlar

09:30 - 13:00

R. Şevket İnce

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