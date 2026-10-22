İzmir’de emeklilere ekonomik gezi! İZBAN’la bu ilçeye gidin: Hem sakin hem de ucuz

İzmir haberleri... İzmir'de emekliler, artan yaşam maliyetleri karşısında bütçelerini zorlamadan gezebilecekleri rotalara yöneliyor. Bu rotaların başında ise tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Selçuk geliyor. İZBAN 'ın güney hattı üzerinden Selçuk'a ulaşım imkânı, Efes'in binlerce yıllık tarihini keşfetmek ve Şirince 'nin taş sokaklarında yürüyüş yapmak isteyenlere toplu taşımayla gezi alternatifi sunuyor. Hafta içi daha sakin bir gezi yapmak ya da hafta sonunu kültür turuyla değerlendirmek isteyenler için Selçuk rotası, harcamalarını kontrol altında tutmak isteyen emeklilerin değerlendirebileceği seçenekler arasında yer alıyor. Ancak müze giriş ücretleri, bağlantılı ulaşım ve yeme içme giderlerini önceden hesaba katmak gerekiyor.

İZMİR'DEN SELÇUK'A İZBAN'LA EKONOMİK ULAŞIM NASIL SAĞLANIR?

İzmir'den Selçuk'a gitmek isteyenler, İZBAN'ın güney yönündeki seferlerini kullanarak Selçuk istasyonuna ulaşabiliyor. Böylece özel araç masrafı, yakıt ve otopark giderleri olmadan bir gezi planı yapmak mümkün olabiliyor. İZBAN istasyonuna yakın bir noktadan yola çıkmak ve güncel sefer saatlerini kontrol etmek, yolculuğu daha kolay hâle getiriyor.

Selçuk istasyonuna ulaştıktan sonra Efes Antik Kenti ve Şirince için ek ulaşım seçeneklerini değerlendirmek gerekiyor. Özellikle emeklilerin gezi öncesinde belediye otobüsü, minibüs ve diğer toplu taşıma bağlantılarını kontrol etmesi, bütçeyi korumaya yardımcı oluyor. İndirimli veya ücretsiz ulaşım hakkı bulunan yolcuların ise geçerli kart ve uygulama koşullarını önceden incelemesi önem taşıyor.