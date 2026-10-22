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Haberler İzmir Konak’ta 2 bin yıllık Zeus heykel başı ele geçirildi

Konak’ta 2 bin yıllık Zeus heykel başı ele geçirildi

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Konak’ta 2 bin yıllık Zeus heykel başı ele geçirildi

İZMİR'İN Konak ilçesinde, Roma dönemine ait ve yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen mermer Zeus heykel başı ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda Konak'ta belirlenen adrese yapılan baskında mermer Zeus heykel başı ele geçirildi. Eserin Roma dönemine ait ve yaklaşık 2 bin yıllık olduğunun değerlendirildiği ifade edildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

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