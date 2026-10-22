Polis katillerine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

İZMİR'İN Seferihisar ilçesinde 20 Kasım 2024'te polis memuru Mehmet Tozun'un şehit olduğu, 2 polisin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin davada, 2 sanık ağırlaştırılmış müebbet ve 2 polisi yaralamaktan ise 30'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı. İzmir 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanıklar Mehmet Salih Çelik kardeşi Sedat Çelik ile tutuksuz sanıklar B.Ç, S.K. ile taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasını tekrar ederek, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

AYRI AYRI CEZA ALDILAR

Mahkeme heyeti, sanıklar Mehmet Salih Çelik ve Sedat Çelik'e Tozun'a karşı "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, 2 polisi yaralamaktan cezasına çarptırdı. Mehmet Salih Çelik'e "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası veren mahkeme, B.Ç. ile S.K'ye de "bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme sonucu ölüme neden olma" suçundan 3'er yıl 9'ar ay hapis cezası verdi. Seferihisar'da polis ekipleri, 20 Kasım 2024'te, Çolak İbrahim Bey Mahallesi'nde silahlı kavga ihbarı üzerine bölgeye gitmişti. Şüpheli Mehmet Salih Çelik'in bölgeye gelen ekiplere ateş açması sonucu yaralanan 3 polis memuru hastanelere kaldırılmış, Tozun tedavi gördüğü hastanede 6 Aralık 2024'te hayatını kaybetmişti. Soruşturma kapsamında Mehmet Salih Çelik ile kardeşi Sedat Çelik tutuklanmış, B.Ç. ve S.K. hakkında adli kontrol kararı uygulanmıştı.