İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 EKİM | GDZ ELEKTRİK DUYURDU: İZMİR'İN 16 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir son dakika: GDZ Elektrik duyurdu. İzmir'in 16 ilçesinde saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi olacak? İşte 22 Ekim Perşembe günü İzmir elektrik kesintisi...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 EKİM
BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3848656
Hacı İbrahim
08:00 - 08:30
Camii
08:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3846801
Koyuneli
09:00 - 17:00
Ovacık
09:00 - 15:00
Zafer
11:00 - 13:00
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3847131
Çiçekli
09:30 - 15:00
Barbaros
09:30 - 15:30
Gökdere
09:00 - 17:00
Kavaklıdere
10:00 - 13:00
DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3844900
Merdivenli
09:00 - 17:00
KARABURUN / İZMİR Çalışma ID : 3848256
İskele
09:00 - 16:00
KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3847797
Bağyurdu Kazımpaşa
09:00 - 17:00
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3848259
Cumhuriyet
09:00 - 14:00
Ceritler
09:00 - 14:00
MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3848441
Gaybi
10:00 - 16:00
Fatih
09:00 - 15:00
Ahıhıdır
10:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3848160
Bademli
Bıçakçı
09:00 - 17:00
Birgi
09:00 - 17:00
SEFERİHİSAR / İZMİR Çalışma ID : 3848329
Düzce
10:00 - 17:00
TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3848507
Kürdüllü
09:30 - 17:30
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3848329
Bademler
10:00 - 17:00
BEYDAĞ / İZMİR Çalışma ID : 3848160
Halıköy
09:00 - 17:00
Adaküre
13:30 - 18:30
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3847814
Kaynaklar Merkez
09:00 - 17:00
Adatepe
09:00 - 13:00
KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3848363
Lale
09:00 - 15:00
Atamer
10:00 - 17:00
Mehmet Akif
10:00 - 17:00
KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3848381
Devrim
09:00 - 11:00
Yurdoğlu
11:30 - 13:30