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Haberler İzmir İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 EKİM | GDZ ELEKTRİK DUYURDU: İZMİR'İN 16 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 EKİM | GDZ ELEKTRİK DUYURDU: İZMİR'İN 16 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir son dakika: İzmir'de saatler sürecek elektrik kesintileri GDZ Elektrik tarafından İzmirlilere duyuruldu. İzmir'in 16 ilçeisnde yaşanacak kesintiler tek tek vatandaşlar için açıklandı. Peki 24 Ekim Cumartesi günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik olmayacak? İzmir'de elektrikler saat kaçta gelecek? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İzmir son dakika: GDZ Elektrik duyurdu. İzmir'in 16 ilçesinde saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi olacak? İşte 22 Ekim Perşembe günü İzmir elektrik kesintisi...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 24 EKİM

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3848656

Hacı İbrahim

08:00 - 08:30

Camii

08:00 - 16:00

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3846801

Koyuneli

09:00 - 17:00

Ovacık

09:00 - 15:00

Zafer

11:00 - 13:00

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3847131

Çiçekli

09:30 - 15:00

Barbaros

09:30 - 15:30

Gökdere

09:00 - 17:00

Kavaklıdere

10:00 - 13:00

DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3844900

Merdivenli

09:00 - 17:00

KARABURUN / İZMİR Çalışma ID : 3848256

İskele

09:00 - 16:00

KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3847797

Bağyurdu Kazımpaşa

09:00 - 17:00

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3848259

Cumhuriyet

09:00 - 14:00

Ceritler

09:00 - 14:00

MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3848441

Gaybi

10:00 - 16:00

Fatih

09:00 - 15:00

Ahıhıdır

10:00 - 16:00

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3848160

Bademli

Bıçakçı


09:00 - 17:00

Birgi

09:00 - 17:00

SEFERİHİSAR / İZMİR Çalışma ID : 3848329

Düzce

10:00 - 17:00

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3848507

Kürdüllü

09:30 - 17:30

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3848329

Bademler

10:00 - 17:00

BEYDAĞ / İZMİR Çalışma ID : 3848160

Halıköy

09:00 - 17:00

Adaküre

13:30 - 18:30

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3847814

Kaynaklar Merkez

09:00 - 17:00

Adatepe

09:00 - 13:00

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3848363

Lale

09:00 - 15:00

Atamer

10:00 - 17:00

Mehmet Akif

10:00 - 17:00

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3848381

Devrim

09:00 - 11:00

Yurdoğlu

11:30 - 13:30

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