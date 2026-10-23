İzmir otoyolunda akılalmaz görüntü! 314 kilometre hızı sosyal medyada paylaştı, ceza aldı

İzmir son dakika: İzmir'de otoyolda 314 kilometre hıza ulaştığı anları sosyal medya hesabından paylaşan sürücü, trafik ekiplerini harekete geçirdi. Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye idari para cezası kesildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otoyolda seyir halindeyken otomobilinin hız kadranının 314 kilometreye ulaştığı anları cep telefonuyla kaydeden bir kişinin bu videoları TikTok platformunda yayınladığını tespit etti. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine inceleme başlatan güvenlik güçleri, paylaşımı yapan kişinin M.Ş.S. (31) olduğunu belirledi.

PARA CEZASI KESİLDİ

Trafik kural ihlallerini özendiren ve alenen yayan sürücü hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uygulandı. Ekipler tarafından yapılan işlemler sonucunda M.Ş.S.'ye 25.000 TL trafik idari para cezası kesildi.