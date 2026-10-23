İzmir’de uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var

Son dakika İzmir haberleri... İzmir merkezli iki ilde gerçekleştirilen eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarında yüklü miktarda uyuşturucu madde ve kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alınırken, 63 kilo 25 gram skank ve 100 kök kenevire el konuldu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik Bayraklı, Bornova ve Karşıyaka ile Muğla'da eş zamanlı operasyon yaptı. 20 Ekim 2026 günü yapılan baskınlarda 63 kilo 25 gram skank ile 100 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.