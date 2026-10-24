İzmir Kültür Yolu Festivali başladı: 9 gün sürecek

'GENÇ KUŞAKLARA AKTARMAK İSTİYORUZ'

Vali Elban, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kültür Sanat Fabrikası'nda, Alsancak Garı'nda, Bornova Kültür Merkezi'nde, Gündoğdu Meydanı'nda ve birçok alanda farklı kültürel etkinlikler yapıyoruz. Bu etkinliklerin yanında insanlarımıza hoşça vakit geçirmek, sanata doyurmak için çalışırken aynı zamanda ilimizin kültürünü, değerlerini, geleneklerini de hem tanıtmak istiyoruz hem de genç kuşaklara aktarmak istiyoruz. Bu kapsamda Gündoğdu Meydanı'nda çocuklarımızla ilgili de bir alan yaptık. Gastronomiden sanata, konserden, eğlenceye, halk oyunlarından diğer sanatsal faaliyetlerimizi, geleneklerimizi genç kuşaklarımıza aktarmak istiyoruz. Onlar da bu etkinlikler dizisinin tamamını orada bir mini etkinlikler olarak yapacaklar, kültürü öğrenecekler, özümseyecekler. İnşallah onlar da bizim yaptığımız gibi kendinden sonraki kuşaklara öğrendikleri özel kültürü, İzmir'in geleneğini, kültürünü, tarihini aktaracaklar. Bu 1 hafta boyunca bir önceki Kültür Yolu Festivali'nde olduğu gibi İzmirliler ve İzmir'e gelen herkes sanata, kültüre, sanatsal etkinliğe, resme, sergiye, sanatsal çalıştaylara doyacaklar. Bunun dışında da yapılan gastronomi etkinlikleriyle mideleri ve damakları da çok özel lezzetlerle tanışacak."

Protokol, festival kapsamında açılan Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri Sergisi, Yaşayan Miras: İzmir Sergisi', Aselsan: İleri Dönüşen Bir Gelecek Vizyonu Sergisi, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Sergisi, Sır Resim Sergisi'ni ziyaret ederek serginin açılış kurdelesini kesti.