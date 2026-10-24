İZMİR SU KESİNTİSİ 24 EKİM | İZSU DUYURDU: İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Son dakika İzmir haberleri... İZSU, su kesinti saatlerini duyurdu. İzmir'de saatlerce sular akmayacak. Peki, İzmir'in hangi ilçelerinde kesinti yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 24 Ekim Cumartesi İZSU İzmir su kesintisi...
ALİAĞA - B.HAYRETTİN PAŞA 24.10.2026 saat 08:08 ile 13:08 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
BAYINDIR - ÇINARDİBİ24.10.2026 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BUCA - ADATEPE 24.10.2026 saat 09:30 ile 14:30 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK - GÖZTEPE, GÜZELYALI 24.10.2026 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENDERES - GÜMÜLDÜR FEVZİ ÇAKMAK 24.10.2026 saat 09:27 ile 11:28 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.