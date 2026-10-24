İzmir’de beyaz altın hasadı başladı! Aliağa’da tarlalar hareketlendi

İzmir'in Aliağa ilçesinde tarımsal üretimin önemli ürünlerinden pamukta hasat sezonu başladı. Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, sezonun başlaması dolayısıyla Helvacı Mahallesi'ndeki pamuk tarlalarını ziyaret ederek hasat çalışmalarını yerinde inceledi ve üreticilerle bir araya geldi.





Kaymakam Zekeriya Güney'e ziyareti sırasında Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürü M. Selim Aksakal, Ziraat Odası Başkanı Gökhan Edremit ve Aliağa Belediyesi Helvacı Mahallesi sorumlusu Serhat Aras eşlik etti. Makineli pamuk hasadını takip eden Güney, hasadın pamuk üretimindeki en zorlu aşamalardan biri olduğunu belirterek, makineli toplamanın çiftçilere önemli kolaylıklar sağladığını ifade etti.