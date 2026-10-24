İzmir'de gören dönüp bir daha bakıyor! İzmirliler sevdi ikincisi de geldi...

İzmir'de görenlerin dikkatini çeken yeni nesil durak projesinde ikinci adım da atıldı. Özgün mimarisiyle İzmirlilerin beğenisini kazanan ilk durağın ardından, deniz manzarasıyla bütünleşen ikinci durak da tamamlandı. Konak Eşrefpaşa Caddesi üzerindeki Koruluk'ta hayata geçirilen yeni durak, estetik tasarımı ve konforlu yapısıyla öne çıkıyor. Üstelik yapımı yalnızca 24 gün sürdü.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki kamusal alanları daha estetik ve kullanışlı hale getirmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen yeni nesil durak projesinin ilk örneği, Konak Vergi Dairesi Başkanlığı önünde hizmete açılmıştı. İzmir'in mimari kimliğinden izler taşıyan tasarım, vatandaşlardan olumlu geri dönüşler alınca projenin ikinci durağı için de çalışmalar başlatıldı.
Konak Eşrefpaşa Caddesi üzerindeki Koruluk'ta tamamlanan ikinci durak, çevresindeki yeşil alan ve deniz manzarasıyla uyumlu görünümüyle dikkat çekiyor.
İKİNCİ DURAK 24 GÜNDE TAMAMLANDI
İzmir'de yeni nesil durak projesinde yapım süresi de dikkat çekti. Konak Vergi Dairesi Başkanlığı önündeki ilk durak, başlangıçta 90 gün olarak planlanan süreden çok daha kısa bir zamanda, 30 günde tamamlanmıştı. Projenin ikinci durağı olan Koruluk Durağı ise yalnızca 24 günde bitirildi.
ESHOT Genel Müdürü Övünç Özgen, çalışmaların İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın talimatları doğrultusunda hızla sürdürüldüğünü belirtti. Özgen, ilk durağın 30 günde, ikinci durağın ise 24 günde tamamlandığını ifade ederek İzmir'in kimliğini yansıtan estetik ve konforlu durakları kente kazandırmaya devam edeceklerini söyledi.
DENİZ MANZARASIYLA DİKKAT ÇEKİYOR
Koruluk Durağı, yalnızca yolcuların otobüs beklediği bir alan olmanın ötesinde, bulunduğu çevreyle bütünleşen mimarisiyle de öne çıkıyor. Deniz manzarasına karşı konumlanan durak, çevresindeki yeşil dokuyla uyumlu tasarımı sayesinde bulunduğu noktaya farklı bir görünüm kazandırıyor.
İzmir'in tarihi mimarisinden ilham alan çizgiler, modern tasarım anlayışıyla bir araya getirildi. Böylece hem yolcuların bekleme konforunu artıran hem de kentin görünümüne katkı sağlayan bir yapı ortaya çıktı.
İzmir'in simge yapıları tasarıma ilham verdi
Yeni nesil durakların mimarisinde İzmir'in simge yapıları arasında yer alan Atatürk Kültür Merkezi ve Konak Vapur İskelesi'nin karakteristik özelliklerinden yararlanıldı. 1980'li yılların İzmir mimarisini hatırlatan çizgiler, günümüzün modern malzeme ve yapım teknikleriyle birleştirildi.
Durağın en dikkat çekici bölümlerinden birini yüksek dayanımlı titanyum-çinko alaşımlı çatı oluşturuyor. Çatının altında bulunan güneş, rüzgâr ve deniz dalgası motifleri, lazer kesim yöntemiyle metal yüzeylere işlendi. Bu detaylarla İzmir'in doğal güzelliklerine ve kültürel değerlerine vurgu yapıldı.
Taşıyıcı kolonlarda ise İzmir'le özdeşleşen palmiye ağaçlarından esinlenen ferforje süslemeler kullanıldı. Ahşap döşemeli, döküm ayaklı oturma grupları tasarıma klasik bir hava katarken füme camlar ve dayanıklı malzemeler de yolcular için güvenli ve konforlu bir bekleme alanı oluşturuyor.
YENİ NESİL DURAKLARLA İZMİR'İN KENT KİMLİĞİ GÜÇLENİYOR
İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım alanlarında konfor ve güvenliğin yanı sıra estetik görünümü de ön plana çıkarmayı hedefliyor. Kentin mimari mirasından ve doğal güzelliklerinden ilham alınarak hazırlanan yeni nesil duraklar, kamusal alanlara farklı bir kimlik kazandırıyor.
İlki Konak Vergi Dairesi Başkanlığı önünde hizmete alınan, ikincisi ise Koruluk'ta tamamlanan duraklar; modern tasarımları, konforlu oturma alanları ve İzmir'e özgü mimari detaylarıyla dikkat çekiyor. Belediye, kentin geçmişinden izler taşıyan bu tasarım anlayışını yeni uygulamalarla sürdürmeyi amaçlıyor.