İzmir'de gören dönüp bir daha bakıyor! İzmirliler sevdi ikincisi de geldi...

İzmir 'de görenlerin dikkatini çeken yeni nesil durak projesinde ikinci adım da atıldı. Özgün mimarisiyle İzmirlilerin beğenisini kazanan ilk durağın ardından, deniz manzarasıyla bütünleşen ikinci durak da tamamlandı. Konak Eşrefpaşa Caddesi üzerindeki Koruluk'ta hayata geçirilen yeni durak, estetik tasarımı ve konforlu yapısıyla öne çıkıyor. Üstelik yapımı yalnızca 24 gün sürdü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi , kent genelindeki kamusal alanları daha estetik ve kullanışlı hale getirmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen yeni nesil durak projesinin ilk örneği, Konak Vergi Dairesi Başkanlığı önünde hizmete açılmıştı. İzmir'in mimari kimliğinden izler taşıyan tasarım, vatandaşlardan olumlu geri dönüşler alınca projenin ikinci durağı için de çalışmalar başlatıldı.

İKİNCİ DURAK 24 GÜNDE TAMAMLANDI

İzmir'de yeni nesil durak projesinde yapım süresi de dikkat çekti. Konak Vergi Dairesi Başkanlığı önündeki ilk durak, başlangıçta 90 gün olarak planlanan süreden çok daha kısa bir zamanda, 30 günde tamamlanmıştı. Projenin ikinci durağı olan Koruluk Durağı ise yalnızca 24 günde bitirildi.

ESHOT Genel Müdürü Övünç Özgen, çalışmaların İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın talimatları doğrultusunda hızla sürdürüldüğünü belirtti. Özgen, ilk durağın 30 günde, ikinci durağın ise 24 günde tamamlandığını ifade ederek İzmir'in kimliğini yansıtan estetik ve konforlu durakları kente kazandırmaya devam edeceklerini söyledi.