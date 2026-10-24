İzmir'de İki yıldır aynı hayalin peşindeydi! 8 yaşındaki Emirhan'a doğum gününde büyük sürpriz...

"İki yıldır metroya biniyorum, her gün sürücülere el sallıyorum. Metroyu çok seviyorum. Metroya bindiğimde anneme hep 'Anne, keşke metronun en önüne binsem' diyordum. Çok mutluyum. Metro çiziyorum, sonra istediğim renge boyuyorum. En öne bindiğimde biraz şaşkındım, heyecanlıydım."

Emirhan'ın annesi Abide Yanık ise oğlunun metroya olan sevgisinin uzun zamandır devam ettiğini belirtti. Her yolculukta sürücülere el salladığını anlatan Yanık, sürücülerin de korna çalarak oğluna karşılık verdiğini söyledi.

Bu anları videoya kaydettiğini ve Emirhan'ın görüntüleri izlerken çok mutlu olduğunu ifade eden Yanık, İzmir Metro AŞ'ye mesaj gönderdikten sonra kısa sürede yanıt aldıklarını belirtti.

Oğlunun doğum gününde böyle bir sürprizle karşılaşmanın kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyen Yanık, "Emirhan metroyu çok seviyor. Metroya her bindiğimizde sürücülere el sallıyor, onlar da kornaya basarak karşılık veriyor. Bu anları videoya çektim. Emirhan videoları izlerken çok mutlu oluyor, metro çizimleri yapıyor. İzmir Metro AŞ'ye mesaj attım, hemen dönüş yaptılar. Oğlumun doğum günü de vardı, çok güzel bir sürpriz oldu. Hayali gerçek oldu. Burada olmak çok heyecan verici. Pasta da kestik, çok mutluyum" dedi.