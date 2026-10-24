İzmir'de İki yıldır aynı hayalin peşindeydi! 8 yaşındaki Emirhan'a doğum gününde büyük sürpriz...

İzmir Metrosu'na her bindiğinde sürücülere el sallayan ve karşılığında korna sesleriyle mutlu olan Emirhan, iki yıldır metroya büyük ilgi duyuyor. Metroyu çok seven, tren çizimleri yapan ve çizimlerini istediği renklere boyayan küçük çocuğun hayali, annesi Abide Yanık'ın paylaştığı videolarla gerçeğe bir adım daha yaklaştı.
Oğlunun metro sürücülerine el salladığı anları kaydeden Yanık, görüntüleri sosyal medya üzerinden İzmir Metro'ya gönderdi. Mesajın ardından harekete geçen İzmir Metro yönetimi, Emirhan ve ailesini tesislerinde ağırladı. Aileyi İzmir Metro Genel Müdürü Sinan Karakuzu karşıladı.
ÖNCE ATÖLYEYİ GEZDİ, ARDINDAN METROYA BİNDİ
Ziyaret sırasında personel yeleğini giyen Emirhan, ilk olarak metro atölyesini gezdi. Ardından bir metro aracına binen küçük çocuk, görevlilerden araçların çalışma sistemi ve özellikleri hakkında bilgi aldı.
Ancak Emirhan'ı asıl heyecanlandıran anlar henüz gelmemişti. Küçük çocuğun uzun zamandır kurduğu hayal, doğum gününde kendisi için hazırlanan özel sürprizle gerçeğe dönüştü.
DOĞUM GÜNÜ PASTASI SÜRÜCÜ KABİNİNDE KESİLDİ
Emirhan, hayalini kurduğu metro sürücü kabinine girdiğinde kendisini doğum günü pastası karşıladı. Kabindeki düğmelerin ve sistemlerin işlevlerini öğrenen küçük çocuk, görevliler eşliğinde metro işletmesini yakından tanıma fırsatı buldu.
Ziyaretin sonunda Emirhan'a bu özel günü hatırlatacak hediyeler de verildi. Metro ve tramvay maketleri, şapka ve eğitim setinden oluşan hediye paketi, küçük çocuğun mutluluğunu daha da artırdı.
"İKİ YILDIR METROYA BİNİYORUM, HER GÜN SÜRÜCÜLERE EL SALLIYORUM"
Hayali gerçekleştiği için çok mutlu olduğunu anlatan Emirhan, metroya duyduğu sevgiyi şu sözlerle dile getirdi:
"İki yıldır metroya biniyorum, her gün sürücülere el sallıyorum. Metroyu çok seviyorum. Metroya bindiğimde anneme hep 'Anne, keşke metronun en önüne binsem' diyordum. Çok mutluyum. Metro çiziyorum, sonra istediğim renge boyuyorum. En öne bindiğimde biraz şaşkındım, heyecanlıydım."
ANNESİ SOSYAL MEDYADAN MESAJ GÖNDERDİ, HAYALİ GERÇEK OLDU
Emirhan'ın annesi Abide Yanık ise oğlunun metroya olan sevgisinin uzun zamandır devam ettiğini belirtti. Her yolculukta sürücülere el salladığını anlatan Yanık, sürücülerin de korna çalarak oğluna karşılık verdiğini söyledi.
Bu anları videoya kaydettiğini ve Emirhan'ın görüntüleri izlerken çok mutlu olduğunu ifade eden Yanık, İzmir Metro AŞ'ye mesaj gönderdikten sonra kısa sürede yanıt aldıklarını belirtti.
Oğlunun doğum gününde böyle bir sürprizle karşılaşmanın kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyen Yanık, "Emirhan metroyu çok seviyor. Metroya her bindiğimizde sürücülere el sallıyor, onlar da kornaya basarak karşılık veriyor. Bu anları videoya çektim. Emirhan videoları izlerken çok mutlu oluyor, metro çizimleri yapıyor. İzmir Metro AŞ'ye mesaj attım, hemen dönüş yaptılar. Oğlumun doğum günü de vardı, çok güzel bir sürpriz oldu. Hayali gerçek oldu. Burada olmak çok heyecan verici. Pasta da kestik, çok mutluyum" dedi.