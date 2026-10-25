İnan: Sandıkta herkese hak ettiği cevabı vereceğiz

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Buca İlçe Danışma Meclisi toplantısına katıldı. İnan burada yaptığı konuşmada, "Bu teşkilatlar; kadın kollarımız, AK Gençler liderini, Genel Başkanımızı, Recep Tayyip Erdoğan'ı 2028'de öyle bir rekorla cumhurbaşkanı seçecek ki, bugün Türkiye'de İsrail'den tutun tüm alçaklara, partimizi hedef alan tüm operasyonculara kadar sandıkta herkese ama herkese hak ettikleri cevabı vereceğiz" dedi. İnan ayrıca, AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın İzmir'in kalesi haline geldiğini belirtip, "Bu sizin başarınızdır" ifadelerini kullandı.