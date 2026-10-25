KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki 24'üncü durağı "İzmir Kültür Yolu Festivali" başladı. Festivalin açılışı dolayısıyla İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda tören düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, buradaki konuşmasında, festivale katılacak ziyaretçiler için güzel programlar hazırladıklarını söyledi. Festivalde tiyatrodan operaya, çocuklar için etkinliklerden sergilere kadar birçok etkinliğin yapılacağını ifade eden Yazgı, "11 noktada 303 etkinlikle 9 gün boyunca tüm İzmirlileri sanatla iç içe çok özel bir festivale davet ediyoruz" dedi. İzmir Valisi Süleyman Elban ise her yıl fesvtivale yeni etkinliklerin eklendiğini, genişleyerek büyüdüğünü dile getirdi. İzmir'de Kültür Yolu Festivali'ne ilginin artığını anlatan Elban, "Gastronomimizden, sanatımıza, konserimizden, eğlencemizden, halk oyunlarımızdan, diğer sanatsal faaliyetlerimizi, geleneklerimizi, göreneklerimizi, genç kuşaklarımıza, yavrularımıza da aktarmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Şef Ahmet Güzelyağdöken öncülüğünde düzenlenen etkinlikte İzmir ve Ege Bölgesi'ne özgü lezzetler de tanıtıldı.