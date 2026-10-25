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Haberler İzmir İZMİR SU KESİNTİSİ 25 EKİM PAZAR | İZSU DUYURDU

İZMİR SU KESİNTİSİ 25 EKİM PAZAR | İZSU DUYURDU

İZSU bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerinin detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 25 Ekim Pazar İzmir su kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ

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İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacağı İZSU tarafından duyuruldu. İşte 25 Ekim Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İZMİR SU KESİNTİSİ

GAZİEMİR ATATÜRK, FATİH, MENDERES
25.10.2026 saat 11:46 ile 16:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

MENEMEN CUMHURİYET, GAZİ, KEMAL ATATÜRK, ULUS
25.10.2026 saat 12:45 ile 15:45 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

URLA GÜLBAHÇE
25.10.2026 saat 11:44 ile 15:47 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

ÇİĞLİ AHMET TANER KIŞLALI, ESENTEPE, EVKA-2, EVKA-6, İZKENT, YAKAKENT
25.10.2026 saat 11:55 ile 12:55 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

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