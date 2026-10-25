İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın İnciraltı'nda düzenlediği kahvaltı programında, Cumhur İttifakı temsilcileri bir araya geldi. Yaklaşık 3,5 saat süren toplantının ardından konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir ziyaretiyle ilgili yeni müjdeler verileceğini söyledi.

ERDOĞAN İZMİR'E GELECEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhur İttifakı meclis üyeleri ile MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Çiğli İlçe Başkanı Onur Emrah Yıldız, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ve Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, İnciraltı'ndaki kahvaltı programında bir araya geldi. Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, görüşmede İzmir'in geleceğine yönelik projelerin ve kentte birlikteliğin güçlendirilmesinin ele alındığını belirtti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'e geleceği bilgisini paylaştıklarını söyleyen Saygılı, ziyaretin yeni müjdelerle gerçekleşeceğini ifade etti. Saygılı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Biz yaklaşık sabah saat 10.30'dan beri İzmir'imizin geleceğine dair yeni projeler neler yapabiliriz, birlik beraberliğimizi artırıp İzmir'imizin önünü nasıl açabilirizi konuştuk. Cumhurbaşkanımızın İzmir'e geleceğini birbirimizle paylaştık. Yeni müjdelerle gelecek inşallah. İzmir'de güzel işler yapılacak, İzmir mutlu olacak. Artık İzmir'in mutlu olmaya hakkı var diyorum."