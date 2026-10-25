İzmir’de havuzdaki ihmal bilirkisi raporunda

İZMİR'İN Menderes ilçesinde E.N.K. (6) ailesiyle tatil için gittiği bir otelde yetişkin havuzuna girip, boğulma tehlikesi geçirdi. Ailenin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmanın ardından hazırlanan bilirkişi raporunda otelin havuz ve eklentilerinde gerekli kontrollerin yapılmadığı, risklerin tespit edilmediği ve tedbirlerin alınmadığının altı çizildi. Raporda, B.G.'nin otelde cankurtaran olarak görev yaptığı kanaatine varıldığı ve yetişkin havuzuna çocukların girmesine karşı gerekli takip ve kontrolü yapmadığının altı çizildi. Ayrıca çocukların yetişkin havuzuna girmesine karşı gerekli iş organizasyonunun yapılmadığı ve havuzlarda görevli cankurtaranlarla ilgili gerekli takip ve kontrolün sağlanmadığı da raporda yer aldı. E.N.K.'nin ailesinin avukatı Emrullah Aksakal, olayı 'facia' olarak nitelendirip, "Havuz başında cankurtaran olarak gösterilen kişinin cankurtaran sertifikasının olmadığını tespit ettik. Olay olduğu anda devreye girmesi gereken acil eylem planı, ilk yardım organizasyonu ve kurtarma ekipmanı da yok" dedi.