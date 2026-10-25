Kültür Yolu Festivali Çeşme’de ikinci kez kapılarını açtı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından aralarında İzmir'in de bulunduğu 26 ilde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Çeşme açılış töreni, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü Çeşme Kalesi önünde yapıldı.

Açılışta konuşan Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, geçen yıl ilk kez düzenlenen festivalin bu yıl daha kapsamlı bir programla gerçekleştirildiğini belirtti. Sergilerden gastronomiye, ilçe tarihinden kültür söyleşilerine kadar birçok etkinliğin yer aldığını ifade eden Maraşlı, vatandaşları programa katılmaya davet etti.

"Lütfen müzelerimizi, sergilerimizi ziyaret edelim" diyen Maraşlı, Çeşme'de yaşayanların da ilçenin tarihi, gelenekleri ve mutfak kültürü hakkındaki bilgilerini tazelemesi açısından festivalin önemli bir fırsat sunduğunu söyledi.

Festivalin turizm sezonunun uzatılması hedefiyle de örtüştüğünü vurgulayan Maraşlı, aynı dönemde gerçekleştirilen spor organizasyonlarının ve kültür etkinliklerinin Çeşme'nin sonbahardaki hareketliliğine katkı sağladığını dile getirdi.

Çeşme'nin deniz turizminin yanı sıra gastronomisi, sanatı ve müzeleriyle de öne çıkabilecek bir kent olduğunu belirten Maraşlı, festivalin her yıl daha da zenginleşerek sürmesini arzu ettiğini ifade etti. Maraşlı, organizasyona katkı sunan kurumlara, sanatçılara, turizmcilere ve vatandaşlara teşekkür etti.

Çeşme'deki Kültür Yolu Festivali, 1 Kasım 2026 Pazar günü sona erecek.