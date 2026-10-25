Sarnıç’ın su şebekesi bir yılda baştan sona yenilendi

İZMİR Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Gaziemir Sarnıç'ta 205 milyon liralık yatırımla 75 kilometrelik içme suyu şebekesini yeniledi. İki yılda tamamlanması planlanan proje bir yılda bitirilirken altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda asfaltlama ve parke döşeme çalışmaları sürüyor. Sarnıç'ın içme suyu ihtiyacı, üç sondaj kuyusu ve Tahtalı Barajı'ndan Gaziemir'e su sağlayan P5 Pompa İstasyonu üzerinden karşılanıyor. Ancak ekonomik ömrünü tamamlayan PVC borular, sık arızalara ve su kayıplarına neden oluyordu. Özellikle su tüketiminin arttığı dönemlerde yaşanan bu sorunlar, bölgenin içme suyu ihtiyacının karşılanmasını güçleştiriyordu.